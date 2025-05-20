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Чехи стали пить меньше пива
20 мая 2025
14:00
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В прошлом году чешские пивоварни произвели для чешского и зарубежного рынков почти 20,9 млн гектолитров пива, что на 4,2% больше, чем в 2023 году. Основными причинами роста стали увеличение экспорта пива и растущая популярность безалкогольного пива, что отразилось на внутренних продажах. Напротив, среднее потребление алкогольного пива на душу населения вновь снизилось и в прошлом году составило 126 литров, что на два литра меньше, чем в 2023 году.
По сравнению с последним доковидным 2019 годом потребление снизилось на 16 литров. Об этом сообщил Чешский союз пивоварен и солодов. Однако, по его данным, результаты показывают, что после нескольких лет экономического спада чешское пивоварение начинает немного оживать.
В прошлом году пивоварни произвели 1,613 миллиона гектолитров безалкогольного пива и его ароматизированных разновидностей. Годовой рост составил 13,7 процента, по сравнению с 2019 годом объем вырос более чем наполовину.
По данным ассоциации, в общем объеме производства отечественных пивоваренных заводов для чешского рынка безалкогольное пиво в прошлом году составило около 10%. «За ростом мы видим прежде всего активный образ жизни чехов, которые любят освежиться, например, во время занятий спортом. В то же время видно, что чехи все чаще обращаются к безалкогольному пиву в тех случаях, когда не могут или просто не хотят употреблять алкоголь», — сказал исполнительный директор ассоциации пивоваренных заводов Томаш Слунечко. Пивоварни давно реагируют на растущую популярность безалкогольного пива, расширяя ассортимент новыми вкусами или безалкогольными вариантами пивных сортов.
Союз утверждает, что также вырос объем сваренного пива, которое поставляется за пределы Чехии. Из 20,85 млн гектолитров сваренного пива более четверти, то есть 5,9 млн гектолитров, приходится на экспорт, что является самым высоким показателем с 2009 года. По сравнению с предыдущим годом экспорт вырос на 788 000 гектолитров.
Рост экспорта обусловлен прежде всего растущим интересом к чешскому пиву в странах Европейского союза, его популярность растет в первую очередь в Германии и Словакии. За пределы ЕС было экспортировано 1,16 млн гектолитров пива.
После двух лет ассоциация также зафиксировала рост импорта пива на 9 %, в основном из европейских стран. Однако доля импорта в отечественном потреблении остается низкой и составляет 3 %, а остальные 97 % потребленного в Чехии пива в прошлом году было сварено в стране. «Это имеет значительное положительное влияние на чешскую экономику. Видно, что чехи любят свое пиво и не пристрастны к импортному», — добавил Слюнечко.
Продолжается тенденция перехода от потребления пива в пабах и ресторанах к покупке в магазинах и употреблению дома. Почти три четверти пива в прошлом году было продано в магазинах, за исключением ковидных лет, это исторический максимум.
В годовом исчислении лучше всего продавалось пиво в банках, которые в настоящее время составляют почти четверть всей пивной тары. По сравнению с 2023 годом это увеличение более чем на десятую часть. Самой популярной остается классическая стеклянная пивная бутылка, но ее доля в выпуске в прошлом году снизилась на один процентный пункт до 39 процентов. Популярность ПЭТ-бутылок немного снизилась, а в связи с отказом от пива в ресторанах уменьшилась доля бочек и цистерн.
Как и в предыдущие годы, чехи предпочитают лагер с крепостью от 11 до 12 градусов. Из всего сваренного пива лежак в прошлом году составил 58,3 процента, укрепившись на один процентный пункт. Разливные сорта пива крепостью от семи до десяти градусов снизились до 36,9 процента от общего объема производства, а интерес к другим сортам на протяжении 15 лет держится на уровне четырех-пяти процентов.
В прошлом году пивоварни произвели 1,613 миллиона гектолитров безалкогольного пива и его ароматизированных разновидностей. Годовой рост составил 13,7 процента, по сравнению с 2019 годом объем вырос более чем наполовину.
По данным ассоциации, в общем объеме производства отечественных пивоваренных заводов для чешского рынка безалкогольное пиво в прошлом году составило около 10%. «За ростом мы видим прежде всего активный образ жизни чехов, которые любят освежиться, например, во время занятий спортом. В то же время видно, что чехи все чаще обращаются к безалкогольному пиву в тех случаях, когда не могут или просто не хотят употреблять алкоголь», — сказал исполнительный директор ассоциации пивоваренных заводов Томаш Слунечко. Пивоварни давно реагируют на растущую популярность безалкогольного пива, расширяя ассортимент новыми вкусами или безалкогольными вариантами пивных сортов.
Союз утверждает, что также вырос объем сваренного пива, которое поставляется за пределы Чехии. Из 20,85 млн гектолитров сваренного пива более четверти, то есть 5,9 млн гектолитров, приходится на экспорт, что является самым высоким показателем с 2009 года. По сравнению с предыдущим годом экспорт вырос на 788 000 гектолитров.
Рост экспорта обусловлен прежде всего растущим интересом к чешскому пиву в странах Европейского союза, его популярность растет в первую очередь в Германии и Словакии. За пределы ЕС было экспортировано 1,16 млн гектолитров пива.
После двух лет ассоциация также зафиксировала рост импорта пива на 9 %, в основном из европейских стран. Однако доля импорта в отечественном потреблении остается низкой и составляет 3 %, а остальные 97 % потребленного в Чехии пива в прошлом году было сварено в стране. «Это имеет значительное положительное влияние на чешскую экономику. Видно, что чехи любят свое пиво и не пристрастны к импортному», — добавил Слюнечко.
Продолжается тенденция перехода от потребления пива в пабах и ресторанах к покупке в магазинах и употреблению дома. Почти три четверти пива в прошлом году было продано в магазинах, за исключением ковидных лет, это исторический максимум.
В годовом исчислении лучше всего продавалось пиво в банках, которые в настоящее время составляют почти четверть всей пивной тары. По сравнению с 2023 годом это увеличение более чем на десятую часть. Самой популярной остается классическая стеклянная пивная бутылка, но ее доля в выпуске в прошлом году снизилась на один процентный пункт до 39 процентов. Популярность ПЭТ-бутылок немного снизилась, а в связи с отказом от пива в ресторанах уменьшилась доля бочек и цистерн.
Как и в предыдущие годы, чехи предпочитают лагер с крепостью от 11 до 12 градусов. Из всего сваренного пива лежак в прошлом году составил 58,3 процента, укрепившись на один процентный пункт. Разливные сорта пива крепостью от семи до десяти градусов снизились до 36,9 процента от общего объема производства, а интерес к другим сортам на протяжении 15 лет держится на уровне четырех-пяти процентов.