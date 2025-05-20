Чехи стали пить меньше пива

Новости 420on 20 мая 2025 14:00 520

В прошлом году чешские пивоварни произвели для чешского и зарубежного рынков почти 20,9 млн гектолитров пива, что на 4,2% больше, чем в 2023 году. Основными причинами роста стали увеличение экспорта пива и растущая популярность безалкогольного пива, что отразилось на внутренних продажах. Напротив, среднее потребление алкогольного пива на душу населения вновь снизилось и в прошлом году составило 126 литров, что на два литра меньше, чем в 2023 году.