Столяр и маляр — технические профессии в Чехии скоро будут на вес золота

Новости 420on 29 мая 2025 12:00 314

Как будет выглядеть рынок труда через несколько лет? Взгляд на школьные парты в профессиональных училищах, средних школах, а также вузах показывает, что технические профессии будут на вес золота.