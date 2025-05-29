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Столяр и маляр — технические профессии в Чехии скоро будут на вес золота
29 мая 2025
12:00
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Как будет выглядеть рынок труда через несколько лет? Взгляд на школьные парты в профессиональных училищах, средних школах, а также вузах показывает, что технические профессии будут на вес золота.
На рынке не хватает технически образованных людей, и ситуация будет ухудшаться. Только строительные компании ожидают, что через пять лет они будут тщетно искать 74 тысячи сотрудников. Их просто негде взять, потому что ручной труд сегодня не привлекает молодежь.
«Не хватает только интереса учеников начальных школ к техническим средним школам. Возможно, это связано с тем, что из учебной программы были исключены практические занятия, и дети не получают информации о том, насколько интересна эта специальность. Не хватает мотивации», — считает директор SPŠ Dušní Мария Плихалова.
«Мы сталкиваемся с тем, что дети просто не знают, что это перспективная отрасль, где можно заработать», — добавляет Михал Балаж, лектор программы Profimentor řemesel, которая стремится познакомить детей с ремеслами и их очарованием. Эксперты сходятся во мнении, что начинать нужно уже в начальной школе — мотивировать не только детей, но и их родителей.
Например, в технических средних школах с производственным обучением в настоящее время учится 8854 ребенка. Но среди них только 22 печников, 13 каменщиков и всего семь стекольщиков. Не намного лучше ситуация в профессиональных средних школах с аттестатом зрелости или в высших учебных заведениях.
Общее число студентов в высших учебных заведениях растет: в 2021 году училось 200 тысяч человек, сегодня их 309 тысяч, однако доля студентов технических специальностей снижается. Еще четыре года назад это был каждый четвертый, а сегодня — каждый восьмой студент, то есть в целом на 14 тысяч меньше.
«Общее количество высших учебных заведений за последние годы выросло почти в три раза, но количество технических школ не изменилось», — добавляет Плихалова.
Это снова подтверждают цифры. В то время как число выпускников факультетов общественных наук и журналистики с 2001 года увеличилось на 68 процентов, число выпускников специальности «Искусство и гуманитарные науки» даже на 67 процентов, число выпускников специальности «Естественные науки» более чем на 100 процентов, а информатики — на 226 процентов, технически образованных выпускников становится все меньше — в настоящее время их на 27 процентов меньше.
Этот спад уже беспокоит промышленные и строительные компании. Например, выпускников строительных специальностей в училищах, средних и высших учебных заведениях ежегодно насчитывается менее пяти тысяч человек. Однако строительным компаниям ежегодно требуется почти семь тысяч выпускников строительных специальностей, к тому же их сотрудники выходят на пенсию.
«Существующая система образования совершенно не соответствует потребностям наших предпринимателей. Мы сосредоточились на сравнении необходимого количества людей по отношению к количеству выпускников ремесленных специальностей, выпускников средних и высших технических строительных учебных заведений и пришли к цифре 10 тысяч. Ежегодно в чешской системе образования нам не хватает примерно десяти тысяч работников», — описывает ситуацию технический директор Союза предпринимателей в строительстве Павел Шевчик.
«Я думаю, что какая-то коренная реформа не решит проблему. Я считаю, что государство должно гораздо больше информировать общество о том, что такое технические специальности и каковы их преимущества. Затем, конечно, необходимо повысить качество образования в начальной, средней и высшей школах», — говорит Роберт Плага, бывший министр образования, ныне председатель совета Национального аккредитационного агентства по высшему образованию.
В будущем будет огромный спрос, в частности, на ремесленников. Уже сейчас компании прогнозируют, что через пять лет самыми дефицитными профессиями будут каменщики, плотники, кровельщики, жестянщики и слесари.
Это будет отражаться на ценах, но и на сроках ожидания. Уже сегодня на услуги столяра чаще всего приходится ждать более месяца, а на маляра — несколько недель, то же самое касается и трубочистов или газовиков.
Рост заработной платы на 8,6 процента
И их цена тоже растет. Например, в текущих объявлениях о вакансиях есть предложения работы плотником с заработной платой от 36 до 60 тысяч крон, на должность каменщика предлагается заработная плата от 30 до 35 тысяч, а заработная плата железобетонщика может достигать 55 тысяч крон.
«В строительстве только по сравнению с прошлым годом зарплаты выросли на 8,6 процента. Сегодня средняя зарплата составляет 39 тысяч. Проблема в том, что реальная зарплата все еще не достигает уровня 2019 года. Однако в дефицитных профессиях предлагаемые зарплаты растут еще быстрее», — добавляет аналитик компании LMC Томаш Эрвин Домбровский.
Тем не менее, объявления с предложениями такого рода работы имеют минимальное количество просмотров. «На некоторые профессии есть три-четыре отклика, но есть и объявления, на которые не откликнулся ни один соискатель», — добавляет Домбровский.
Уже сейчас строительную отрасль спасают иностранцы — из 415 тысяч работников строительной отрасли они составляют примерно 71 тысячу. Большинство из них, 40 тысяч, — украинцы, и большой вопрос, что будет, когда закончится война и начнется восстановление Украины.
«Мы не можем обойтись без иностранных работников — ни в промышленности, ни в строительстве. Я поддерживаю так называемую обратную систему, то есть как можно быстрее принять работника, а уже потом выяснять, соответствует ли он всем требованиям, и в случае необходимости уволить его. Сейчас процесс приема иностранных работников довольно длительный», — говорит Карел Гавличек, заместитель председателя движения ANO и Палаты депутатов Парламента Чешской Республики.
«Не хватает только интереса учеников начальных школ к техническим средним школам. Возможно, это связано с тем, что из учебной программы были исключены практические занятия, и дети не получают информации о том, насколько интересна эта специальность. Не хватает мотивации», — считает директор SPŠ Dušní Мария Плихалова.
«Мы сталкиваемся с тем, что дети просто не знают, что это перспективная отрасль, где можно заработать», — добавляет Михал Балаж, лектор программы Profimentor řemesel, которая стремится познакомить детей с ремеслами и их очарованием. Эксперты сходятся во мнении, что начинать нужно уже в начальной школе — мотивировать не только детей, но и их родителей.
Например, в технических средних школах с производственным обучением в настоящее время учится 8854 ребенка. Но среди них только 22 печников, 13 каменщиков и всего семь стекольщиков. Не намного лучше ситуация в профессиональных средних школах с аттестатом зрелости или в высших учебных заведениях.
Общее число студентов в высших учебных заведениях растет: в 2021 году училось 200 тысяч человек, сегодня их 309 тысяч, однако доля студентов технических специальностей снижается. Еще четыре года назад это был каждый четвертый, а сегодня — каждый восьмой студент, то есть в целом на 14 тысяч меньше.
«Общее количество высших учебных заведений за последние годы выросло почти в три раза, но количество технических школ не изменилось», — добавляет Плихалова.
Это снова подтверждают цифры. В то время как число выпускников факультетов общественных наук и журналистики с 2001 года увеличилось на 68 процентов, число выпускников специальности «Искусство и гуманитарные науки» даже на 67 процентов, число выпускников специальности «Естественные науки» более чем на 100 процентов, а информатики — на 226 процентов, технически образованных выпускников становится все меньше — в настоящее время их на 27 процентов меньше.
Этот спад уже беспокоит промышленные и строительные компании. Например, выпускников строительных специальностей в училищах, средних и высших учебных заведениях ежегодно насчитывается менее пяти тысяч человек. Однако строительным компаниям ежегодно требуется почти семь тысяч выпускников строительных специальностей, к тому же их сотрудники выходят на пенсию.
«Существующая система образования совершенно не соответствует потребностям наших предпринимателей. Мы сосредоточились на сравнении необходимого количества людей по отношению к количеству выпускников ремесленных специальностей, выпускников средних и высших технических строительных учебных заведений и пришли к цифре 10 тысяч. Ежегодно в чешской системе образования нам не хватает примерно десяти тысяч работников», — описывает ситуацию технический директор Союза предпринимателей в строительстве Павел Шевчик.
«Я думаю, что какая-то коренная реформа не решит проблему. Я считаю, что государство должно гораздо больше информировать общество о том, что такое технические специальности и каковы их преимущества. Затем, конечно, необходимо повысить качество образования в начальной, средней и высшей школах», — говорит Роберт Плага, бывший министр образования, ныне председатель совета Национального аккредитационного агентства по высшему образованию.
В будущем будет огромный спрос, в частности, на ремесленников. Уже сейчас компании прогнозируют, что через пять лет самыми дефицитными профессиями будут каменщики, плотники, кровельщики, жестянщики и слесари.
Это будет отражаться на ценах, но и на сроках ожидания. Уже сегодня на услуги столяра чаще всего приходится ждать более месяца, а на маляра — несколько недель, то же самое касается и трубочистов или газовиков.
Рост заработной платы на 8,6 процента
И их цена тоже растет. Например, в текущих объявлениях о вакансиях есть предложения работы плотником с заработной платой от 36 до 60 тысяч крон, на должность каменщика предлагается заработная плата от 30 до 35 тысяч, а заработная плата железобетонщика может достигать 55 тысяч крон.
«В строительстве только по сравнению с прошлым годом зарплаты выросли на 8,6 процента. Сегодня средняя зарплата составляет 39 тысяч. Проблема в том, что реальная зарплата все еще не достигает уровня 2019 года. Однако в дефицитных профессиях предлагаемые зарплаты растут еще быстрее», — добавляет аналитик компании LMC Томаш Эрвин Домбровский.
Тем не менее, объявления с предложениями такого рода работы имеют минимальное количество просмотров. «На некоторые профессии есть три-четыре отклика, но есть и объявления, на которые не откликнулся ни один соискатель», — добавляет Домбровский.
Уже сейчас строительную отрасль спасают иностранцы — из 415 тысяч работников строительной отрасли они составляют примерно 71 тысячу. Большинство из них, 40 тысяч, — украинцы, и большой вопрос, что будет, когда закончится война и начнется восстановление Украины.
«Мы не можем обойтись без иностранных работников — ни в промышленности, ни в строительстве. Я поддерживаю так называемую обратную систему, то есть как можно быстрее принять работника, а уже потом выяснять, соответствует ли он всем требованиям, и в случае необходимости уволить его. Сейчас процесс приема иностранных работников довольно длительный», — говорит Карел Гавличек, заместитель председателя движения ANO и Палаты депутатов Парламента Чешской Республики.