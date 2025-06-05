Водительское удостоверение за 30 тысяч крон. Интерес к автошколам растет, несмотря на высокие цены

Новости 420on 5 июня 2025 12:00 350

Автошколы в Чехии переживают наплыв желающих, особенно в Праге. Несмотря на цены, достигающие 30 000, некоторые школы переполнены и объявляют о прекращении приема. И цена, по-видимому, еще не достигла своего предела — не хватает инструкторов, а расходы растут.