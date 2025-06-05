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Водительское удостоверение за 30 тысяч крон. Интерес к автошколам растет, несмотря на высокие цены
5 июня 2025
12:00
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Автошколы в Чехии переживают наплыв желающих, особенно в Праге. Несмотря на цены, достигающие 30 000, некоторые школы переполнены и объявляют о прекращении приема. И цена, по-видимому, еще не достигла своего предела — не хватает инструкторов, а расходы растут.
Спрос на автошколы в Чехии растет, особенно в Праге, где переизбыток желающих становится все большим вызовом для школ. Некоторые автошколы даже объявляют о прекращении приема.
Высокий интерес к обучению подтверждают инструктор пражской автошколы Autostart и автомобильный журналист Радек Вртал. «В нашей автошколе три инструктора, и все мы работаем на полную мощность. Хотя мы занимаемся этим только три-четыре дня в неделю, нам не хватает времени — мы работаем по 12 часов в день», — рассказывает Радек Вртал, автомобильный журналист и инструктор пражской автошколы Autostart.
Наибольший спрос традиционно наблюдается в Праге и Среднечешском крае, где сосредоточено большое количество молодых людей со всей республики. Только в столице работает около 280 автошкол — и этого все равно не хватает.
«Сейчас мы даже вынуждены были объявить о приостановке приема новых учеников и будем принимать их только с сентября. Во время каникул мы в отпуске и не можем вести интенсивное обучение», — говорит Вртал.
Цены растут, интерес не угасает
Даже цена, которая в последние годы значительно выросла, не рассеивает воображаемые очереди на курсы в автошколы. По словам инструктора автошколы Autostart, курсы вождения в Праге сегодня стоят от 21 000 крон, но цена около 30 000 не является исключением. «И даже за такую цену школы переполнены», — отмечает Вртал.
За последние пять-шесть лет цены выросли примерно на 10 000 крон, в основном из-за общего роста затрат, включая заработную плату.
Хотя может показаться, что цена приближается к пределу, по словам Вртала, рост может продолжиться. В будущем он ожидает дальнейшего роста цен — как минимум на уровень инфляции, но также в зависимости от роста арендной платы и цен на энергоносители.
Однако, по его словам, с точки зрения цен ситуация могла бы быть и хуже. «В Чешской Республике получение водительских прав категории B по-прежнему остается одним из самых дешевых. Просто для интереса — мы дешевле, чем, например, в Албании».
По мнению эксперта, рост цен на курсы будет продолжаться. Однако темпы будут значительно ниже, чем в предыдущие годы. «Это не будут десятки процентов в год, речь будет идти о 2-3% или о скачкообразном повышении раз в два-три года. В этом случае цены могут вырасти примерно на 7%», — прогнозирует он.
Больше несовершеннолетних водителей
Хотя может показаться, что более высокие цены заставят молодых людей отложить автошколу на потом, практика этого не подтверждает. Скорее наоборот. Режим L17, вступивший в силу в январе прошлого года и позволяющий водить под присмотром с 17 лет, еще немного снижает средний возраст. «Примерно 80% составляют 18-летние, еще 10–15% — те, кто заинтересован в вождении под присмотром, а остальные — более старшие, например 30-летние», — оценивает Радек Вртал.
Автошколы в Чехии
По данным Министерства транспорта, в 2023 году в Чехии было зарегистрировано около 2 100 автошкол, из которых около 800 работали на полную ставку, что означает, что ежегодно они обучают более 50 учеников.
К крупнейшим компаниям в этой отрасли в Чехии относятся автошколы Nobe, Drive, King и Hebeda.
По его мнению, сама по себе продолжительность курса достаточна для освоения теории. Но что касается вождения, то здесь все зависит от индивидуальных способностей. «Кто-то готов через 28 часов, а кому-то нужно больше. Реальность в Праге такова, что ученик проезжает около 300 километров. Идеально было бы несколько тысяч», — говорит он в интервью. 28 часов — это минимальное время, которое ученики проводят за рулем.
Нехватка инструкторов
По его словам, основным препятствием для развития автошкол, которое усиливает преобладание спроса на рынке, является сегодня нехватка квалифицированных инструкторов. «Недостаточно иметь учительское удостоверение, нужны годы, чтобы научиться учить. Кроме того, это дорого — как для школы, так и для самого учителя», — объясняет Вртал.
В ближайшие несколько лет чешские автошколы ждут кардинальные изменения. «С ростом доли автоматических коробок передач обучение станет проще, исчезнет стресс, связанный со сцеплением и переключением передач», — говорит Вртал. Однако, по его словам, пока сохраняется сильный «чешский рефлекс», что водительское удостоверение должно быть «на механике». По его мнению, это изменится — в течение пяти-десяти лет значительно возрастет число людей, которые получат водительское удостоверение на автоматической коробке передач.
Высокий интерес к обучению подтверждают инструктор пражской автошколы Autostart и автомобильный журналист Радек Вртал. «В нашей автошколе три инструктора, и все мы работаем на полную мощность. Хотя мы занимаемся этим только три-четыре дня в неделю, нам не хватает времени — мы работаем по 12 часов в день», — рассказывает Радек Вртал, автомобильный журналист и инструктор пражской автошколы Autostart.
Наибольший спрос традиционно наблюдается в Праге и Среднечешском крае, где сосредоточено большое количество молодых людей со всей республики. Только в столице работает около 280 автошкол — и этого все равно не хватает.
«Сейчас мы даже вынуждены были объявить о приостановке приема новых учеников и будем принимать их только с сентября. Во время каникул мы в отпуске и не можем вести интенсивное обучение», — говорит Вртал.
Цены растут, интерес не угасает
Даже цена, которая в последние годы значительно выросла, не рассеивает воображаемые очереди на курсы в автошколы. По словам инструктора автошколы Autostart, курсы вождения в Праге сегодня стоят от 21 000 крон, но цена около 30 000 не является исключением. «И даже за такую цену школы переполнены», — отмечает Вртал.
За последние пять-шесть лет цены выросли примерно на 10 000 крон, в основном из-за общего роста затрат, включая заработную плату.
Хотя может показаться, что цена приближается к пределу, по словам Вртала, рост может продолжиться. В будущем он ожидает дальнейшего роста цен — как минимум на уровень инфляции, но также в зависимости от роста арендной платы и цен на энергоносители.
Однако, по его словам, с точки зрения цен ситуация могла бы быть и хуже. «В Чешской Республике получение водительских прав категории B по-прежнему остается одним из самых дешевых. Просто для интереса — мы дешевле, чем, например, в Албании».
По мнению эксперта, рост цен на курсы будет продолжаться. Однако темпы будут значительно ниже, чем в предыдущие годы. «Это не будут десятки процентов в год, речь будет идти о 2-3% или о скачкообразном повышении раз в два-три года. В этом случае цены могут вырасти примерно на 7%», — прогнозирует он.
Больше несовершеннолетних водителей
Хотя может показаться, что более высокие цены заставят молодых людей отложить автошколу на потом, практика этого не подтверждает. Скорее наоборот. Режим L17, вступивший в силу в январе прошлого года и позволяющий водить под присмотром с 17 лет, еще немного снижает средний возраст. «Примерно 80% составляют 18-летние, еще 10–15% — те, кто заинтересован в вождении под присмотром, а остальные — более старшие, например 30-летние», — оценивает Радек Вртал.
Автошколы в Чехии
По данным Министерства транспорта, в 2023 году в Чехии было зарегистрировано около 2 100 автошкол, из которых около 800 работали на полную ставку, что означает, что ежегодно они обучают более 50 учеников.
К крупнейшим компаниям в этой отрасли в Чехии относятся автошколы Nobe, Drive, King и Hebeda.
По его мнению, сама по себе продолжительность курса достаточна для освоения теории. Но что касается вождения, то здесь все зависит от индивидуальных способностей. «Кто-то готов через 28 часов, а кому-то нужно больше. Реальность в Праге такова, что ученик проезжает около 300 километров. Идеально было бы несколько тысяч», — говорит он в интервью. 28 часов — это минимальное время, которое ученики проводят за рулем.
Нехватка инструкторов
По его словам, основным препятствием для развития автошкол, которое усиливает преобладание спроса на рынке, является сегодня нехватка квалифицированных инструкторов. «Недостаточно иметь учительское удостоверение, нужны годы, чтобы научиться учить. Кроме того, это дорого — как для школы, так и для самого учителя», — объясняет Вртал.
В ближайшие несколько лет чешские автошколы ждут кардинальные изменения. «С ростом доли автоматических коробок передач обучение станет проще, исчезнет стресс, связанный со сцеплением и переключением передач», — говорит Вртал. Однако, по его словам, пока сохраняется сильный «чешский рефлекс», что водительское удостоверение должно быть «на механике». По его мнению, это изменится — в течение пяти-десяти лет значительно возрастет число людей, которые получат водительское удостоверение на автоматической коробке передач.