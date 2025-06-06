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Чешские зарплаты, немецкие цены. Сколько стоит продуктовый набор в Чехии и Германии
6 июня 2025
10:30
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Спустя почти год редакция SZ Byznys сравнила цены на продукты питания и товары для дома в Чехии, Германии и Польше. Некоторые товары в обеих странах значительно дешевле, но в сумме цена покупки без скидок существенно не отличается.
Модельный набор из 27 товаров стоил в Чехии 1367 крон, в Германии 1315 крон, а в Польше 1252 кроны.
Во всех странах с июля прошлого года цены на товары выросли. Больше всего в Германии, где цены выросли на шесть процентов, в Чехии они подскочили на пять процентов, а в Польше на четыре процента.
SZ Byznys сравнил одни и те же товары в дисконтных магазинах Lidl. В большинстве случаев это были абсолютно одинаковые бренды. В некоторых случаях продукты на разных рынках различались по объему, и в этом случае журналисты пересчитали упаковки на одинаковый вес. Часть продуктов также различается по частной торговой марке, но всегда речь идет о замене на уровне бренда в базовом ценовом сегменте, например, Pilos и Milbona.
Польша долгое время удерживает лидерство по ценовой привлекательности, хотя по сравнению с годами пандемии она снизилась. Этому способствовало прекращение действия льготы по нулевой НДС на основные продукты питания в прошлом году.
Поэтому покупатели в Польше уже не могут рассчитывать на то, что «набросают» в корзину все, что попадется под руку, и при этом определенно сэкономят. Менее половины товаров (11 из 27) в супермаркете Lidl в польском городе Богатыня оказались дороже, чем в чешском Фридланте — пшеничная багетка, моцарелла, рыбные палочки, бананы, огурцы, кофе, Nutella, рис басмати, пиво, Coca-Cola и таблетки для посудомоечной машины.
Напротив, цены на некоторые продукты питания чехи по-прежнему могут позавидовать полякам, что особенно касается свежего мяса. На одном килограмме куриных грудок экономия в Польше составила 76 крон. На половину дешевле у соседей были и яблоки (23 крон против 43 крон), товар, на импорт которого по цене ниже себестоимости давно жалуются чешские фермеры.
В Чехии, по крайней мере в проанализированной выборке, молочные продукты обычно дороже, чем в Польше и Германии. То же самое касается туалетной бумаги, спагетти, лимонов, помидоров и картофеля.
Значительная разница в цене, в данном случае в пользу Чехии, наблюдалась на яйца. На полке Lidl в Фридланте упаковка из десяти яиц размера M стоила 68 крон. В Польше такая же упаковка стоила на 10 крон дороже, в Германии — на 19 крон дороже.
Из этих трех стран Чехия имеет самый высокий НДС на продукты питания. В то время как в Германии сниженная ставка на продукты питания составляет 7%, а в Польше 5%, в Чехии этот налог составляет 12%.
Однако рост цен на продукты питания в последние годы вызвал бурные дискуссии во всех странах. Поэтому в Польше правительство временно ввело нулевую ставку НДС. В соседней Германии большая конкуренция дисконтных сетей в настоящее время отражается на ценовой войне магазинов, во главе с Lidl.
Президент Союза торговли и туризма Томаш Проуза отмечает, что немецкие торговцы находятся в более сильной позиции по отношению к поставщикам, что позволяет им договариваться о более выгодных ценах. «Ситуация немецких магазинов проще в том, что у них в основных категориях продуктов питания значительно больше поставщиков, чем у нас в Чехии», — прокомментировал он кампанию в Германии.
С другой стороны, в Германии и Польше некоторые производители молочных продуктов, мяса или яиц еще крупнее, чем предприятия из самых влиятельных отечественных холдингов. И тем не менее, эти продукты иногда продаются по более выгодной цене, чем в Чехии.
Во всех странах с июля прошлого года цены на товары выросли. Больше всего в Германии, где цены выросли на шесть процентов, в Чехии они подскочили на пять процентов, а в Польше на четыре процента.
SZ Byznys сравнил одни и те же товары в дисконтных магазинах Lidl. В большинстве случаев это были абсолютно одинаковые бренды. В некоторых случаях продукты на разных рынках различались по объему, и в этом случае журналисты пересчитали упаковки на одинаковый вес. Часть продуктов также различается по частной торговой марке, но всегда речь идет о замене на уровне бренда в базовом ценовом сегменте, например, Pilos и Milbona.
Польша долгое время удерживает лидерство по ценовой привлекательности, хотя по сравнению с годами пандемии она снизилась. Этому способствовало прекращение действия льготы по нулевой НДС на основные продукты питания в прошлом году.
Поэтому покупатели в Польше уже не могут рассчитывать на то, что «набросают» в корзину все, что попадется под руку, и при этом определенно сэкономят. Менее половины товаров (11 из 27) в супермаркете Lidl в польском городе Богатыня оказались дороже, чем в чешском Фридланте — пшеничная багетка, моцарелла, рыбные палочки, бананы, огурцы, кофе, Nutella, рис басмати, пиво, Coca-Cola и таблетки для посудомоечной машины.
Напротив, цены на некоторые продукты питания чехи по-прежнему могут позавидовать полякам, что особенно касается свежего мяса. На одном килограмме куриных грудок экономия в Польше составила 76 крон. На половину дешевле у соседей были и яблоки (23 крон против 43 крон), товар, на импорт которого по цене ниже себестоимости давно жалуются чешские фермеры.
В Чехии, по крайней мере в проанализированной выборке, молочные продукты обычно дороже, чем в Польше и Германии. То же самое касается туалетной бумаги, спагетти, лимонов, помидоров и картофеля.
Значительная разница в цене, в данном случае в пользу Чехии, наблюдалась на яйца. На полке Lidl в Фридланте упаковка из десяти яиц размера M стоила 68 крон. В Польше такая же упаковка стоила на 10 крон дороже, в Германии — на 19 крон дороже.
Из этих трех стран Чехия имеет самый высокий НДС на продукты питания. В то время как в Германии сниженная ставка на продукты питания составляет 7%, а в Польше 5%, в Чехии этот налог составляет 12%.
Однако рост цен на продукты питания в последние годы вызвал бурные дискуссии во всех странах. Поэтому в Польше правительство временно ввело нулевую ставку НДС. В соседней Германии большая конкуренция дисконтных сетей в настоящее время отражается на ценовой войне магазинов, во главе с Lidl.
Президент Союза торговли и туризма Томаш Проуза отмечает, что немецкие торговцы находятся в более сильной позиции по отношению к поставщикам, что позволяет им договариваться о более выгодных ценах. «Ситуация немецких магазинов проще в том, что у них в основных категориях продуктов питания значительно больше поставщиков, чем у нас в Чехии», — прокомментировал он кампанию в Германии.
С другой стороны, в Германии и Польше некоторые производители молочных продуктов, мяса или яиц еще крупнее, чем предприятия из самых влиятельных отечественных холдингов. И тем не менее, эти продукты иногда продаются по более выгодной цене, чем в Чехии.