Чешские зарплаты, немецкие цены. Сколько стоит продуктовый набор в Чехии и Германии

Новости 420on 6 июня 2025 10:30 135

Спустя почти год редакция SZ Byznys сравнила цены на продукты питания и товары для дома в Чехии, Германии и Польше. Некоторые товары в обеих странах значительно дешевле, но в сумме цена покупки без скидок существенно не отличается.