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Завышенные цены на недвижимость душат чешскую экономику
8 июня 2025
17:00
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Если чехи дольше выплачивают ипотеку, они меньше тратят на рестораны, кино или спорт, и общее потребление в экономике снижается.
Недвижимость в Чехии является одной из самых недоступных в Европе. Помимо ряда других проблем, это приводит к высоким ипотечным долгам населения, которые снижают эффективность чешской экономики.
Цены на недвижимость в Чехии на протяжении долгого времени являются одними из самых быстрорастущих в Европе. Жилье в нашей стране фактически недоступно для людей, которые не унаследовали дом или квартиру от родителей. При этом в последние месяцы рост цен снова набирает обороты.
На крайнюю недоступность жилья в Чехии обращает внимание и недавнее исследование Чешского национального банка. «Несмотря на то, что большинство европейских стран демонстрируют показатели, близкие к долгосрочным средним значениям, Чехия и Польша остаются крайними точками: первая с явной недоступностью жилья, а вторая как привлекательное место для инвесторов благодаря относительно низким ценам по сравнению с арендной платой», — пишут авторы Любош Комарек и Петр Полак.
Для приобретения собственного жилья в Чехии необходимо более 11 средних годовых заработных плат. Эта статистика имеет печальные последствия, которые пока не были подробно описаны. Домохозяйства вынуждены брать более крупные ипотечные кредиты на дорогую недвижимость, чем в странах, где цены ниже по отношению к доходам. В результате они выплачивают кредиты значительно дольше.
Если бы различия с Польшей и еврозоной составляли бы всего несколько месяцев, это не было бы проблемой. Однако, если чехи выплачивают ипотеку на много лет дольше, они не тратят столько на развлечения, рестораны, кино или спорт, и общий объем потребления в экономике снижается. Более низкое потребление приводит к снижению ВВП.
При этом недвижимость не обязательно должна быть такой дорогой. Это всего лишь ошибка в законодательстве и работе строительных органов. Мы создали бюрократическую систему, которая привела к высоким ценам на недвижимость, и поэтому вынуждены выплачивать ипотеку дольше, чем в других странах.
В последние несколько лет цены на недвижимость в Чехии настолько высоки, что ипотеку могут брать только домохозяйства с чистым доходом более 90 000 крон в месяц. Более обеспеченные домохозяйства не вынуждены так сильно ограничивать потребление из-за выплат, поскольку у них остается достаточно высокий располагаемый доход.
Однако богатые составляют лишь часть общего объема ипотечных кредитов, выданных банками за последнее десятилетие.
Кроме того, если бы недвижимость была дешевле по отношению к доходам, люди не склонны были бы рассматривать ее как инвестиционный актив, а скорее как потребительский товар, который можно легко продать и купить. Более низкие цены на недвижимость способствуют большей мобильности рабочей силы, что имеет решающее значение для экономики.
Цены на недвижимость в Чехии на протяжении долгого времени являются одними из самых быстрорастущих в Европе. Жилье в нашей стране фактически недоступно для людей, которые не унаследовали дом или квартиру от родителей. При этом в последние месяцы рост цен снова набирает обороты.
На крайнюю недоступность жилья в Чехии обращает внимание и недавнее исследование Чешского национального банка. «Несмотря на то, что большинство европейских стран демонстрируют показатели, близкие к долгосрочным средним значениям, Чехия и Польша остаются крайними точками: первая с явной недоступностью жилья, а вторая как привлекательное место для инвесторов благодаря относительно низким ценам по сравнению с арендной платой», — пишут авторы Любош Комарек и Петр Полак.
Для приобретения собственного жилья в Чехии необходимо более 11 средних годовых заработных плат. Эта статистика имеет печальные последствия, которые пока не были подробно описаны. Домохозяйства вынуждены брать более крупные ипотечные кредиты на дорогую недвижимость, чем в странах, где цены ниже по отношению к доходам. В результате они выплачивают кредиты значительно дольше.
Если бы различия с Польшей и еврозоной составляли бы всего несколько месяцев, это не было бы проблемой. Однако, если чехи выплачивают ипотеку на много лет дольше, они не тратят столько на развлечения, рестораны, кино или спорт, и общий объем потребления в экономике снижается. Более низкое потребление приводит к снижению ВВП.
При этом недвижимость не обязательно должна быть такой дорогой. Это всего лишь ошибка в законодательстве и работе строительных органов. Мы создали бюрократическую систему, которая привела к высоким ценам на недвижимость, и поэтому вынуждены выплачивать ипотеку дольше, чем в других странах.
В последние несколько лет цены на недвижимость в Чехии настолько высоки, что ипотеку могут брать только домохозяйства с чистым доходом более 90 000 крон в месяц. Более обеспеченные домохозяйства не вынуждены так сильно ограничивать потребление из-за выплат, поскольку у них остается достаточно высокий располагаемый доход.
Однако богатые составляют лишь часть общего объема ипотечных кредитов, выданных банками за последнее десятилетие.
Кроме того, если бы недвижимость была дешевле по отношению к доходам, люди не склонны были бы рассматривать ее как инвестиционный актив, а скорее как потребительский товар, который можно легко продать и купить. Более низкие цены на недвижимость способствуют большей мобильности рабочей силы, что имеет решающее значение для экономики.