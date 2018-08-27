Важная статистика: Главные тренды на рынке труда Чехии в 2018 году

Чешское статистическое управление опубликовало статистику по росту зарплат в Чехии за последние 5 лет. Если в 2013 году средняя зарплата составляла 25 128 крон, то в 2017 он поднялась до 29 504 крон.

Рынок труда ЧР в 2018 году: низкая безработица, много вакансий и рост зарплат

Статистика говорит о том, что сейчас чешский рынок труда находится на пике своего развития. Об этом свидетельствует и самый низкий в истории уровень безработицы: всего 130 тысяч человек.

В связи с этим в 2018 году рекордно вырос и спрос на рабочую силу: множество рабочих мест остаются свободными. Дефицит сотрудников привел к заметному росту зарплат: в первом квартале 2018 года средняя зарплата в Чехии выросла номинально на 8,6% по сравнению с прошлым годом (реально – на 6,6%). Это максимальный показатель с 2003 года.

Количество трудоустроенных жителей Чехии в 2018 году тоже достигло кульминации: 5,26 млн человек. В промышленной сфере число сотрудников увеличилось на 2,1%. Рост спроса предприятий на рабочую силу очень высок: количество вакансий на бирже труда в конце апреля 2018 превысило значение 267 тыс. Это максимальный показатель за все время составления статистики.

1 квартал 2018 года принес еще один рекорд по трудоустроенности населения. В этот период работало 74,2% жителей в возрастной группе 15-64 года.

В 1 квартале 2018 общее количество безработных в Чехии снизилось до 129,8 тысяч человек. 2,4% безработных – это рекордно низкое число. Значительно сократилось и количество людей, долгое время остающихся без работы: до 40,9 тыс. человек. Меньше всего безработных в Чехии среди людей с высшим образованием – 1,2%.





Главный тренд – рост числа сотрудников в разных сферах

Рост числа сотрудников в разных сферах стал главным трендом на рынке труда Чехии в 2018 году. Так, в первом квартале 2018 число людей, который заняты полный рабочий день, увеличилось на 2,1 тысячи и составило 83,1 тысячи.

Единственная отрасль, в которой наблюдается обратная тенденция, это горнодобывающая промышленность. В этой сфере в 1-м квартале 2018 года уменьшилось число сотрудников (на 1,8 тыс., или 6,9%).

В строительстве удалось остановить сокращение рабочей силы. За первые три месяца 2018 года число рабочих выросло на 0,8%, или 1,5 тыс. В ранее проблематичной области административной деятельности количество сотрудников также выросло на 0,%%, или 0,9 тыс. В сферах гостиничного и ресторанного бизнеса прирост сотрудников составил 4,8 тыс. (4,2%).

Быстрее всего развивалась отрасль обрабатывающей промышленности. Она стала самой крупной отраслью по трудоустройству. Количество сотрудников в обрабатывающей промышленности выросло на целых 22,1 тысячи (больше, чем на 2%).

Второе место по этому показателю заняла оптовая и розничная торговля (прирост сотрудников составил 12,6 тыс., или 2,6%). На третьем месте – сфера образования с 9,7 тыс. новых сотрудников (+3,4%).

Как выросли зарплаты за 1 квартал 2018 года

За первые три месяца этого года зарплаты в Чехии также значительно увеличились. Средняя зарплата за этот период составила 30 265 крон. Это на 8,6% больше, чем в прошлом году, и максимальное значение с 2008 года.

С начала 2014 года реальные зарплаты росли практически так же, как и номинальные. В это время инфляция в Чехии (индекс потребительских цен) колебалась на уровне 0,5%. Реальная покупательская сила зарплат быстро росла при их слабом номинальном росте.

В 2017 году рост цен превысил цель Нацбанка удержать инфляцию на уровне 2%, и развитие номинальных и реальных зарплат стало отличаться более выразительно.

В 1 квартале 2018 года инфляция в Чехии немного упала, до 1,9%, и реальные зарплаты выросли больше – на 6,6%. Сочетание низкой инфляции и высокого номинального роста зарплат принесло самый высокий индекс с 1 квартала 2003 года, когда реальная средняя зарплата выросла еще на 0,2% больше.

В каких отраслях зарплаты в Чехии росли больше всего

Больше всего доходы сотрудников выросли в отрасли культуры, развлечений и отдыха, где средняя зарплата увеличилась на 13,1% и достигла 26 497 крон. В сфере образования зарплаты выросли на 12,6% – до 28 425 крон. В общественном управлении и обороне – на 12,5%, до 33 857 крон. Не последнее место заняла отрасль здравоохранения и социального обеспечения (с ростом зарплат 11,8%, или до 31 747 крон).

В рыночной области зарплаты в Чехии росли медленнее. В сфере недвижимости средняя зарплата поднялась на 8,9%, в области транспорта и логистики – на 8,6%. В торговле средняя зарплата выросла примерно на 8,4%. В промышленных отраслях зарплаты поднялись на 7,5%, в сельском хозяйстве, лесничестве и рыбной ловле – на 7,1%.

Самый низкий рост зарплат отметили в сферах финансов и страхования. Но по размеру средняя зарплата в этой сфере (55 234 кроны) занимает второе место в стране. Больше платят только сотрудникам в области информационных и коммуникационных технологий (средний уровень зарплаты – 56 822 крон).



Как росли зарплаты в разных краях Чехии

Быстрее всего за первый квартал 2018 года зарплаты росли в Карловарском крае (10,1%), который все еще остается регионом с самыми низкими зарплатами в Чехии.

Второе место по росту зарплат показали Устецкий край и Высочина (по 9,5%). Во всех краях, за исключением Праги, зарплаты выросли минимум на 8%.

В столице средние зарплаты выросли меньше всего – на 7%. С другой стороны, в Праге продолжается самый быстрый рост трудоустроенного населения.

В единственном регионе трудоустроенных людей стало меньше на 2,0%. Это Краловоградецкий край. В Праге и Либерецком крае число трудоустроенных жителей выросло больше всего (2,7%). В Устецком и Пардубицком краях занятых людей стало больше на 2%.

Медианная зарплата в Чехии

Также статистика содержит данные о медианной зарплате. В 1 квартале 2018 года медиана составила 25 674 кроны. Это на 1965 крон больше, чем в этот же период прошлого года.

Разбежка в размерах зарплат была очень широкой: 10% сотрудников с самыми низкими зарплатами получали меньше 12 135 крон в месяц (нижняя граница медианы). 10% людей с самыми высокими зарплатами получали больше 48 199 крон (высшая граница медианы).

Мужчины в Чехии до сих пор получают больше, чем женщины. В 1 квартале 2018 года медианная зарплата женщин в Чехии составляла 23 084 кроны, а у мужчин – 28 031 крону, т.е. на 21% больше. Самые высокие зарплаты у мужчин тоже больше, чем у женщин: верхняя граница при расчете медианной мужской зарплаты составила 54 283 кроны, а у женщин лишь 41 054 кроны.

Источник: Далибор Голы, Комитет статистики рынка труда и равных возможностей Чешского статистического управления.

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