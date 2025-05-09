Чешские компании жалуются, что нет людей. При этом добавить 10% к зарплате для них тяжело

Новости 420on 9 мая 2025 14:00 106

Достаточно добавить 10-20 процентов к зарплате, и выбранный сотрудник конкурента перейдет к вам, показывает опыт кадрового агентства Randstad. В мире зарплата уже перестает играть первую роль на собеседованиях, говорит руководитель агентства Мартин Янский.