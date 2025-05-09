Чешские компании жалуются, что нет людей. При этом добавить 10% к зарплате для них тяжело
9 мая 2025
14:00
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Достаточно добавить 10-20 процентов к зарплате, и выбранный сотрудник конкурента перейдет к вам, показывает опыт кадрового агентства Randstad. В мире зарплата уже перестает играть первую роль на собеседованиях, говорит руководитель агентства Мартин Янский.
Чехи не любят менять работу. В среднем за год уходят на другую работу только около 15 процентов сотрудников, что ниже среднего показателя по Европе. Чехи не привыкли переезжать за работой, и немногие имеют достаточные сбережения, чтобы покрыть потерю дохода.
Тот, кто ожидал, что в период критической нехватки квалифицированных специалистов компании будут сражаться за людей, будет разочарован. Переманивание сотрудников у конкурентов в Чехии практически не работает. «Компании не очень-то переманивают друг у друга сотрудников, у них это не очень получается», — говорит генеральный директор кадрового агентства Randstad ČR Мартин Янский.
Причина очевидна — это дорого. Потенциальные кандидаты ожидают более высокой зарплаты, чем предлагает компания. А компании, в свою очередь, хотят лучших и более квалифицированных кандидатов. «Более двух третей компаний считают, что зарплатные ожидания работников слишком высоки. А половина компаний говорят, что при найме новых сотрудников им мешает то, что кандидаты не имеют достаточной квалификации или опыта», — описывает Янский в программе Agenda SZ Byznys.
Какая же сумма может «поднять с кресла» сотрудника и заставить его уйти к конкурентам? К его текущей зарплате нужно «добавить» от десяти до двадцати процентов.
«Для компании это довольно дорогое удовольствие. Кроме того, компания создает внутри себя несогласованность в оплате труда, а затем начинает сталкиваться с давлением со стороны существующих сотрудников: вы приняли кого-то с гораздо более высокой зарплатой», — говорит Мартин Янский в программе Agenda.
В этом году компании также будут повышать зарплаты, но немного меньше, чем в последние годы. «90 процентов компаний говорят, что будут повышать зарплаты. В этом году я скорее ожидаю, что темпы роста зарплат немного замедлятся, что они могут составить около четырех, пяти, шести процентов», — прогнозирует глава Randstand.
Размер заработной платы играет довольно важную роль в решении о том, где человек будет работать. Однако в мире ситуация уже изменилась. Согласно последнему опросу Randstad Work Monitor, впервые фактор work-life balance, то есть баланс между личной и профессиональной жизнью, превзошел фактор размера заработной платы.
«Растет также роль уверенности в завтрашнем дне, финансовой стабильности компании, а также ее культурной среды, например, отношения к меньшинствам. Я бы рекомендовал компаниям начать повышать свою привлекательность, чтобы не приходилось глубоко запускать руку в карман для повышения зарплат», — советует Янский.
Что входит в понятие «баланс между работой и личной жизнью»? Сколько дней отпуска мы можем взять, есть ли у нас фиксированный рабочий график или его можно выбирать гибко, можем ли мы работать из дома и как часто. Пандемия привела к расцвету home office. Однако после возвращения к нормальной жизни некоторые компании пытались «загнать» сотрудников обратно в офисы.
По мнению Мартина Яньского, с таким подходом они не удержатся. «Домашний офис является и будет стандартом. Речь уже не идет о том, да или нет, а о том, в каком объеме и каким образом сотрудник может выбрать работу из дома. Не сопротивляйтесь этому. Сегодня от этого не уйти», — советует он компаниям. Согласно последнему опросу кадрового агентства Randstad, возможность работы из дома предлагают почти 90 процентов компаний.
«Найдите эффективный способ, обучите менеджеров, как работать с людьми. Посмотрите, какие инструменты позволяют измерить производительность при работе из дома. В то же время, там, где вам нужно, чтобы люди работали в офисе, хотя бы часть недели, мотивируйте их приходить», — советует компаниям глава отдела кадров Randstad.
Данных по всему рынку, которые показали бы, как работа из дома повлияла на производительность в компаниях, пока нет. «Вы найдете как исследования, подтверждающие идею, что производительность работников при работе из дома повышается, кстати, 88 процентов работников говорят, что они более продуктивны, когда работают из дома. И так же вы найдете ряд исследований, которые утверждают, что производительность снижается. На практике все зависит от того, как компания умеет настроить эту модель», — сказал Янский.
Тот, кто ожидал, что в период критической нехватки квалифицированных специалистов компании будут сражаться за людей, будет разочарован. Переманивание сотрудников у конкурентов в Чехии практически не работает. «Компании не очень-то переманивают друг у друга сотрудников, у них это не очень получается», — говорит генеральный директор кадрового агентства Randstad ČR Мартин Янский.
Причина очевидна — это дорого. Потенциальные кандидаты ожидают более высокой зарплаты, чем предлагает компания. А компании, в свою очередь, хотят лучших и более квалифицированных кандидатов. «Более двух третей компаний считают, что зарплатные ожидания работников слишком высоки. А половина компаний говорят, что при найме новых сотрудников им мешает то, что кандидаты не имеют достаточной квалификации или опыта», — описывает Янский в программе Agenda SZ Byznys.
Какая же сумма может «поднять с кресла» сотрудника и заставить его уйти к конкурентам? К его текущей зарплате нужно «добавить» от десяти до двадцати процентов.
«Для компании это довольно дорогое удовольствие. Кроме того, компания создает внутри себя несогласованность в оплате труда, а затем начинает сталкиваться с давлением со стороны существующих сотрудников: вы приняли кого-то с гораздо более высокой зарплатой», — говорит Мартин Янский в программе Agenda.
В этом году компании также будут повышать зарплаты, но немного меньше, чем в последние годы. «90 процентов компаний говорят, что будут повышать зарплаты. В этом году я скорее ожидаю, что темпы роста зарплат немного замедлятся, что они могут составить около четырех, пяти, шести процентов», — прогнозирует глава Randstand.
Размер заработной платы играет довольно важную роль в решении о том, где человек будет работать. Однако в мире ситуация уже изменилась. Согласно последнему опросу Randstad Work Monitor, впервые фактор work-life balance, то есть баланс между личной и профессиональной жизнью, превзошел фактор размера заработной платы.
«Растет также роль уверенности в завтрашнем дне, финансовой стабильности компании, а также ее культурной среды, например, отношения к меньшинствам. Я бы рекомендовал компаниям начать повышать свою привлекательность, чтобы не приходилось глубоко запускать руку в карман для повышения зарплат», — советует Янский.
Что входит в понятие «баланс между работой и личной жизнью»? Сколько дней отпуска мы можем взять, есть ли у нас фиксированный рабочий график или его можно выбирать гибко, можем ли мы работать из дома и как часто. Пандемия привела к расцвету home office. Однако после возвращения к нормальной жизни некоторые компании пытались «загнать» сотрудников обратно в офисы.
По мнению Мартина Яньского, с таким подходом они не удержатся. «Домашний офис является и будет стандартом. Речь уже не идет о том, да или нет, а о том, в каком объеме и каким образом сотрудник может выбрать работу из дома. Не сопротивляйтесь этому. Сегодня от этого не уйти», — советует он компаниям. Согласно последнему опросу кадрового агентства Randstad, возможность работы из дома предлагают почти 90 процентов компаний.
«Найдите эффективный способ, обучите менеджеров, как работать с людьми. Посмотрите, какие инструменты позволяют измерить производительность при работе из дома. В то же время, там, где вам нужно, чтобы люди работали в офисе, хотя бы часть недели, мотивируйте их приходить», — советует компаниям глава отдела кадров Randstad.
Данных по всему рынку, которые показали бы, как работа из дома повлияла на производительность в компаниях, пока нет. «Вы найдете как исследования, подтверждающие идею, что производительность работников при работе из дома повышается, кстати, 88 процентов работников говорят, что они более продуктивны, когда работают из дома. И так же вы найдете ряд исследований, которые утверждают, что производительность снижается. На практике все зависит от того, как компания умеет настроить эту модель», — сказал Янский.