Имея университетский диплом, украинцы часто не могут найти работу в Чехии

Вместо того чтобы лечить пациентов в Чехии, Алина Солодка вынуждена работать по ночам в баре. Иначе она не смогла бы выжить. Днем она дополняет свое образование, чтобы Чехия признала диплом, полученный ею в Украине.





«Я бы хотела работать врачом, но везде хотят, чтобы я прошла хотя бы стажировку», — говорит Солодка, добавляя, что хотела бы помогать под присмотром.





Аттестация — это процесс, через который в Чехии должны пройти все врачи, получившие образование за пределами Европейского союза. Она также включает в себя шестимесячную стажировку в больнице.Каждый кандидат должен заплатить за нее, и ее стоимость составляет 50 000 крон.





С самого начала кризиса беженцев Společnost všeobecného lékařství (SVL) помогает интегрировать украинских врачей в чешскую систему здравоохранения и отмечает, что можно было бы сделать больше для интеграции врачей. Даже из чисто прагматических соображений: в Чехии не хватает врачей, чтобы обеспечить достаточный уход за пациентами.





«В системном плане ничего не было упрощено. Даже Чешская медицинская палата была немного против, но я всегда говорил следующее: если десять лет назад врач из Украины решал приехать в Чехию, он знал, через что ему придется пройти. Но другое дело, когда начинается война», — говорит Кирилл Муха, вице-президент SVL.





По его словам, система должна быть упрощена, чтобы украинские врачи-беженцы могли быстрее начать работать в сфере здравоохранения.





«Я не говорю, что они должны сразу получать профессорскую степень, — говорит Муха, — но им можно было бы разрешить работать, например, под наблюдением».





Одной из первых беженок, которая уже сдала сертификационный экзамен, и поэтому чешская система относится к ней как к любому другому выпускнику медицинского вуза, стала Оксана Денисюкова.





«Я сдала экзамен и уже на следующий день подала документы на должность врача общей практики, а также в Чешскую медицинскую палату», — говорит Денисюкова, рассказывая о том, какую ординатуру она теперь будет пытаться получить.





Хотя она приехала в Чехию сразу после вторжения России в Украину, квалификацию она получила только в конце прошлого года. Быстрее быть не могло.





«Но многие врачи сдались и работают, например, парамедиками или вообще вне сферы здравоохранения. Но это огромная трата человеческих ресурсов и позор для всех, для нашего государства, для конкретных врачей и для Украины», — говорит Муха.





По данным МВД, в Чехии проживает около 400 000 беженцев, из них 300 000 — трудоспособного возраста. Среди взрослых удивительно высока доля выпускников университетов. Согласно прошлогоднему исследованию CVVM, они составляют большинство среди населения в возрасте 25 лет и старше.





Министерство здравоохранения не располагает точными данными о том, сколько украинских беженцев прошло через систему. Оно регистрирует данные только по национальности, поэтому не различает, являются ли они военными беженцами. Как бы то ни было, по состоянию на февраль 2022 года в Чехии начали работать почти 500 врачей из Украины.





В связи с этим портал Seznam Zprávy спросил, не рассматривает ли министерство возможность смягчения условий.





«Мы считаем, что уровень успешности вхождения медицинских специалистов из Украины в чешскую систему здравоохранения высок. Мы считаем, что система правильно настроена для самих кандидатов, которым предлагается год профессиональной практики, чтобы приобрести знания, навыки и опыт для успешной сдачи сертификационного экзамена», — объясняет Ондржей Якоб, пресс-секретарь Министерства здравоохранения, почему изменения не планируются.





Проблема в языке





Для других профессий с высшем образованием проблема заключается в основном в языке. Хотя с начала украинского кризиса преподавание было поставлено очень хорошо, эксперты говорят, что сейчас не хватает поддержки для подготовки к более высоким уровням.





«Когда мы провели оценку в конце проекта, она показала, что самым большим препятствием для привлечения квалифицированных работников было отсутствие языковой подготовки», — говорит Маркета Холишова, которая работает в Začni učit! возглавляющая проект по оказанию помощи украинским учителям.





Каждый такой кандидат должен сдать сложный экзамен по языку C1, если он хочет работать обычным учителем.





«Для этого учителям не хватало курсов в центре занятости», — говорит Холишова.





«Сегодня Бюро труда проводит курсы переподготовки по чешскому языку для иностранцев до уровня B2. В сотрудничестве с Министерством образования и науки в 2023 году аккредитация программ переподготовки была распространена и на другие языковые уровни, что было обусловлено повышенным спросом со стороны клиентов и работодателей», — поясняет Якуб Аугуста, пресс-секретарь Министерства труда и социальных дел.





Школы очень ценят наличие украинского ассистента — обычно это учитель из Украины, который работает на этой должности в чешской школе. Однако с начала этого учебного года министерство сократило финансирование этой формы интеграции беженцев.





Кроме того, на финансирование имеют право только те школы, в которых иностранцы с временной защитой составляют не менее 10% от общего числа учеников (и в которых одновременно учатся более десяти таких детей). По мнению Министерства образования, таким образом поддержка становится более адресной.





Однако и здесь не все так просто, поскольку поддержка не является постоянной. Это показал, например, случай с Катериной Нельхой, которая была вынуждена покинуть школу в октябре. Школа не получила денег на ее замену, хотя очень нуждалась в них, и школа видела, что у них есть необходимое количество украинских учеников на новый учебный год.





«Я могла бы остаться на замену в сентябре, но тогда у меня была бы только небольшая подработка в качестве обычного помощника учителя. Потом я искала работу, ходила на собеседования, но так ничего и не нашла», — рассказывает Нельха, у которой один сын в Украине, а троих детей она воспитывает вместе с мужем в Чехии. Им обоим нужна работа на полный рабочий день.





В конце концов Нельха вернулась на свою прежнюю должность, но только после начала года, когда для целей финансирования уже использовались не устаревшие мартовские ведомости, а актуальные сентябрьские. Ее начальная школа во Фрыдек-Мистеке преодолела минимальный порог и получила деньги.





«Я бы хотела остаться в школе, но у меня есть место только до июня, так что я не знаю, как будет потом», — говорит она.





«Министерство образования работает над упрощением процесса найма иностранных преподавателей в чешскую систему образования. В связи с этим в сотрудничестве с MoEYS была представлена поправка к Закону об образовании, которая снижает требования к знанию чешского языка для учителей второй ступени начальных школ и для учителей общеобразовательных предметов в средних школах», — говорит пресс-секретарь MoEYS Вероника Лучка Лоосова.





Однако нынешней ассистентке Катерине Нельхе это изменение не сильно поможет. У нее возникли проблемы с признанием диплома из Украины, и в итоге она получила лишь эквивалент чешского диплома о среднем образовании в области педагогики. Благодаря этому она могла преподавать в детском саду, но даже это будет невозможно после изменений. Ей все равно придется сдавать экзамен по чешскому языку на уровень C1, а с более низким уровнем B2 она сможет работать учителем в средней школе или гимназии, но для этого ей не хватает образования.





Нельха решила пойти другим путем и поступает на заочное отделение университета по специальности «специальное образование». С чешским дипломом в кармане у нее не будет проблем, но впереди ее ждут годы учебы.