Чехия будет бороться с нелегальным трудоустройством. Таких работников в стране около полумиллиона
6 июня 2025
12:00
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До 510 тысяч человек работают частично или полностью нелегально, причем по крайней мере часть заработка они получают «в конверте». Согласно проекту Neviditelní («Невидимые»), государство теряет на налогах и социальном страховании до 72 миллиардов крон в год. Помочь в борьбе с теневой экономикой должен законопроект, который поддерживает Министерство труда и социальных дел.
Согласно проекту, компании должны будут регистрировать своих сотрудников в Чешском управлении социального обеспечения хотя бы частично до их прихода на работу. А не в течение восьми календарных дней после, как это происходит сейчас. Это коснется и работников, работающих по договорам.
«Когда сейчас приходит инспекция труда, работодатели могут сказать, что данный работник приступил к работе только сегодня и они не обязаны его регистрировать», — сказал депутат Jiří Navrátil (KDU-ČSL). Таким образом, компании могут избежать санкций.
Предложение было представлено вместе с депутатом Яной Бачиковой (ODS) в качестве поправки к закону о едином отчете работодателей, который находится в Палате депутатов на стадии окончательного утверждения. Оно было согласовано коалицией и поддерживается Министерством труда и социальных дел.
«Это огромное изменение, которое позволит нам четко определять, кто работает легально, а кто нелегально. И покончить с тем, что здесь существует нелегальный рынок труда, с которого зачастую не уплачиваются никакие отчисления в государственный и общественный бюджеты», — защищал предложение при его представлении в Палате депутатов министр Мариан Юречка (KDU-ČSL).
Мнения экспертов при этом разнятся. «Я не вижу в этом никаких преимуществ, хотя понимаю, почему государство принимает эту меру. Из практики знаю, что часто вопрос о вступлении в должность решается в течение нескольких дней, когда работодатель успевает подготовить для нового сотрудника документы и оборудование, а новый сотрудник успевает пройти вступительный медицинский осмотр», — констатировала Катерина Мусилова из проекта «Золотая работа», который помогает пожилым людям найти работу.
По ее словам, бывает, что не каждый сотрудник или временный работник действительно приступает к работе. «Таким образом, дополнительная обязанность перед приемом на работу станет лишней», — добавила она.
Немного иное мнение у Томаша Домбровского из компании Alma Career, которая управляет сайтами по поиску работы Jobs.cz и Práce.cz. «Это поможет выровнять положение между отдельными работодателями, поскольку многие из них злоупотребляют нынешней системой», — уточнил он.
Более низкие отчисления сократят пенсию
Согласно проекту Neviditelní, в полулегальной или нелегальной сфере работает более полумиллиона человек. «Это могут быть наемные работники, самозанятые лица, безработные, которые официально декларируют очень низкий доход в виде заработной платы, пособий или других социальных выплат, а остальную часть средств получают неофициально», — отмечают авторы проекта.
По их мнению, это явление типично для таких отраслей, как гастрономия, малые ИТ-компании или строительство. Причины просты: при заработной плате на уровне минимальной заработной платы в размере 20 800 крон их работодатели экономят более семи тысяч, а работники — почти три тысячи.
Государству это обходится в десятки миллиардов. В долгосрочной перспективе теряют и работники, поскольку из-за более низких отчислений они получают меньшую пенсию и меньшую защиту, например, при увольнении.
«Когда сейчас приходит инспекция труда, работодатели могут сказать, что данный работник приступил к работе только сегодня и они не обязаны его регистрировать», — сказал депутат Jiří Navrátil (KDU-ČSL). Таким образом, компании могут избежать санкций.
Предложение было представлено вместе с депутатом Яной Бачиковой (ODS) в качестве поправки к закону о едином отчете работодателей, который находится в Палате депутатов на стадии окончательного утверждения. Оно было согласовано коалицией и поддерживается Министерством труда и социальных дел.
«Это огромное изменение, которое позволит нам четко определять, кто работает легально, а кто нелегально. И покончить с тем, что здесь существует нелегальный рынок труда, с которого зачастую не уплачиваются никакие отчисления в государственный и общественный бюджеты», — защищал предложение при его представлении в Палате депутатов министр Мариан Юречка (KDU-ČSL).
Мнения экспертов при этом разнятся. «Я не вижу в этом никаких преимуществ, хотя понимаю, почему государство принимает эту меру. Из практики знаю, что часто вопрос о вступлении в должность решается в течение нескольких дней, когда работодатель успевает подготовить для нового сотрудника документы и оборудование, а новый сотрудник успевает пройти вступительный медицинский осмотр», — констатировала Катерина Мусилова из проекта «Золотая работа», который помогает пожилым людям найти работу.
По ее словам, бывает, что не каждый сотрудник или временный работник действительно приступает к работе. «Таким образом, дополнительная обязанность перед приемом на работу станет лишней», — добавила она.
Немного иное мнение у Томаша Домбровского из компании Alma Career, которая управляет сайтами по поиску работы Jobs.cz и Práce.cz. «Это поможет выровнять положение между отдельными работодателями, поскольку многие из них злоупотребляют нынешней системой», — уточнил он.
Более низкие отчисления сократят пенсию
Согласно проекту Neviditelní, в полулегальной или нелегальной сфере работает более полумиллиона человек. «Это могут быть наемные работники, самозанятые лица, безработные, которые официально декларируют очень низкий доход в виде заработной платы, пособий или других социальных выплат, а остальную часть средств получают неофициально», — отмечают авторы проекта.
По их мнению, это явление типично для таких отраслей, как гастрономия, малые ИТ-компании или строительство. Причины просты: при заработной плате на уровне минимальной заработной платы в размере 20 800 крон их работодатели экономят более семи тысяч, а работники — почти три тысячи.
Государству это обходится в десятки миллиардов. В долгосрочной перспективе теряют и работники, поскольку из-за более низких отчислений они получают меньшую пенсию и меньшую защиту, например, при увольнении.