Чехия будет бороться с нелегальным трудоустройством. Таких работников в стране около полумиллиона

Новости 420on 6 июня 2025 12:00 412

До 510 тысяч человек работают частично или полностью нелегально, причем по крайней мере часть заработка они получают «в конверте». Согласно проекту Neviditelní («Невидимые»), государство теряет на налогах и социальном страховании до 72 миллиардов крон в год. Помочь в борьбе с теневой экономикой должен законопроект, который поддерживает Министерство труда и социальных дел.