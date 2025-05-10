ОБЗОР: Что изменится в Трудовом кодексе с июня

Более длительный испытательный срок

Максимальная продолжительность испытательного срока для рядовых сотрудников будет продлена до четырех месяцев, для руководящих сотрудников — до восьми. Продление будет возможно по взаимному соглашению.





Работа по договору во время отпуска по уходу за ребенком

Сотрудники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, теперь могут выполнять ту же работу у своего работодателя на основании договора о трудовой деятельности или выполнении работы.





Гарантия возвращения на прежнюю должность

Сотрудники, которые вернутся из отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком двухлетнего возраста, будут иметь гарантированное возвращение на прежнюю должность и на прежнее рабочее место.





Срок увольнения с момента вручения уведомления

Срок теперь начинается со дня вручения уведомления другой стороне. Благодаря этому работники смогут быстрее устроиться на новую работу, а работодатели — раньше заполнить вакансию.





Одномесячный срок увольнения

Срок увольнения может быть сокращен с обычных двух месяцев до одного, если работник нарушил трудовую дисциплину или не выполнил законные требования или требования работодателя для выполнения работы.





Компенсация по состоянию здоровья

Работники, которые увольняются по состоянию здоровья, например, после производственной травмы или в связи с профессиональным заболеванием, теперь будут получать специальную компенсацию. Она будет выплачиваться из обязательного страхования работодателя и составлять двенадцатикратный размер среднего месячного заработка.





Более длительный отпуск по различным поводам





Отныне работник сможет получить до пяти дней неоплачиваемого отпуска в случае смерти супруга, партнера, ребенка, внука, родителя, дедушки, бабушки или брата или сестры.



Если человек вступает в



При стандартном увольнении сотрудники и работники по договору будут иметь право на четыре дня оплачиваемого отпуска, а в случае за невыполнение обязанностей — на максимум два неоплачиваемого.Отныне работник сможет получить до пяти дней неоплачиваемого отпуска в случае смерти супруга, партнера, ребенка, внука, родителя, дедушки, бабушки или брата или сестры.Если человек вступает в брак или гражданский союз, он будет иметь право на два выходных. Из них один день на церемонию будет оплачиваться. Оплачиваемый выходной день можно будет использовать и на церемонию своего ребенка.

Расширение зачитываемого стажа

В зачитываемый стаж в государственной администрации теперь будет включаться время ухода за взрослым близким человеком, нуждающимся в помощи III или IV степени, а также время докторантуры, что может повлиять на отнесение этих сотрудников к определенной категории оплаты и размер их заработной платы.





Отмена вступительных медосмотров

Представители нерискованных профессий больше не будут обязаны проходить вступительный медицинский осмотр.





Более высокие пособия по безработице





Увеличатся также максимальные возможные суммы пособий по безработице. Правила повторного получения пособий будут ужесточены, необходимо будет отработать и уплатить взносы в течение девяти месяцев вместо нынешних шести.



С января следующего года будут увеличены пособия по безработице. В первые месяцы они вырастут с 65 до 80% от предыдущего среднего чистого заработка. В последние месяцы, напротив, они снизятся с нынешних 45 до 40% заработанной суммы. Дольше будут получать деньги от государства люди с 52 лет, сейчас это 50 лет. Такая же сумма будет выплачиваться при увольнении и при добровольной смене работы. При переквалификации сумма будет выше, а именно 80% чистого заработка.Увеличатся также максимальные возможные суммы пособий по безработице. Правила повторного получения пособий будут ужесточены, необходимо будет отработать и уплатить взносы в течение девяти месяцев вместо нынешних шести.

Выплаты в иностранной валюте

Работники, имеющие личные связи с иностранным государством, смогут получать заработную плату в иностранной валюте, но только в той, курс которой Чешский национальный банк объявляет на следующий рабочий день.



Поправка к Трудовому кодексу также подчеркивает выплату заработной платы или оклада безналичным образом на банковский счет работника. Если работник выразит письменное несогласие, не имеет счета или не предоставит его номер, он получит деньги наличными.





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