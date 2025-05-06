Чехия рассмотрит возможность ускоренного оформления справок о несудимости для украинских беженцев
6 мая 2025
19:30
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Об этом заявил председатель Сената Милош Выстрчил (ODS) по итогам переговоров руководства верхней палаты парламента с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Выстрчила, это стало одним из конкретных результатов встречи.
Зеленский поблагодарил Чехию за то, как страна принимает украинцев, спасающихся от российской военной агрессии, и организует их пребывание в республике.
Другим итогом переговоров стала договоренность о возможном проведении встречи не только на уровне правительств двух стран, но и представителей Сената Чехии и Верховной Рады Украины. Такая инициатива поможет лучше подготовиться к вступлению Украины в Европейский союз, которое Чехия поддерживает.
«Президент Украины еще раз подчеркнул, что высоко ценит поддержку со стороны Чешской Республики — как в сфере гуманитарной помощи, так и в подготовке к послевоенному восстановлению страны, а также в поставках вооружений», — отметил Выстрчил. Хотя чешская инициатива по поставкам крупнокалиберных боеприпасов для Украины напрямую темой переговоров не была, председатель Сената заявил, что в Сенате не прозвучало возражений, в том числе со стороны представителей оппозиционного движения ANO, в отличие от руководства этой партии.