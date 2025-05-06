Чехия рассмотрит возможность ускоренного оформления справок о несудимости для украинских беженцев

Новости и статьи 6 мая 2025 19:30 427

Об этом заявил председатель Сената Милош Выстрчил (ODS) по итогам переговоров руководства верхней палаты парламента с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Выстрчила, это стало одним из конкретных результатов встречи.