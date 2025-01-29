Новые правила ЕС: та же работа, та же зарплата, где бы сотрудник ни находился

Бывший сотрудник Чешской почты Петр Градил стал знаменитостью. Его раздражало, что его коллеги в Праге получали на 3 500 крон в месяц больше, чем он в Оломоуце. Он обратился в суд, выиграл дело и защитил вердикт в Конституционном суде. Сейчас Чешская почта отслеживает еще 150 жалоб на разницу в зарплате.





«Это может стать прецедентом», — комментирует Ярослава Резлерова, глава рекрутинговой компании ManpowerGroup и внешний советник министра труда.





Согласно Трудовому кодексу, все работники одного и того же работодателя имеют право на одинаковую заработную плату за равный труд равной ценности. Равный труд или труд равной ценности определяется как труд одинаковой сложности, напряженности и ответственности, выполняемый работником в одинаковых или сопоставимых условиях труда, при сопоставимых результатах труда.





«То, что в некоторых регионах компании вознаграждают сотрудников иначе, чем, например, в Праге, Среднечешском крае или Брно, имеет смысл. Но это неправильно. Если у меня одна компания, то зарплаты на отдельных должностях должны быть примерно одинаковыми по всей стране или в пределах некоторого разброса», — говорит глава Manpower, добавляя, что Чегская почта также должна установить разброс для отдельных должностей.





По ее словам, тот факт, что у человека в Остраве стоимость жизни ниже, чем у его коллеги в Праге, не является основанием для снижения заработной платы в регионе. Также как и аргумент компаний о том, что никто не поедет в Прагу работать за остравскую зарплату.





Резлерова не верит, что равенство зарплат будет распространяться и на зарубежные регионы с разным экономическим развитием. Это означало бы, что сотрудники чешской Škoda могли бы требовать такую же зарплату, как и их коллеги в материнском Volkswagen. А банкиры из чешских банков с немецкими, австрийскими или французскими владельцами — такого же вознаграждения, как «на Западе».





«Такого прецедента или текущего спора нет. Так что это, вероятно, не угроза, но верно, что крупные международные или европейские компании привносят определенные стандарты в вознаграждение, которые показывают, как оно должно выглядеть на этом рынке. И я думаю, что это хорошо», — считает Резлерова.





Однако правило «та же работа, та же компания, та же зарплата» в Чехии не работает. В то время как крупные международные компании следят за уровнем заработной платы, мелкие и средние чешские фирмы еще не научились этому.





Вознаграждение за труд





Новая европейская директива о прозрачности оплаты труда, которая должна быть переведена в чешское законодательство не позднее следующего года, будет также следить за тем, справедливы ли зарплаты за одинаковые должности и прозрачны ли различия между ними — например, между мужчинами и женщинами.





«Все, что нужно, уже здесь. Нам это очень нужно, хотя я понимаю — и это абсолютно актуально, — что работодатели этого боятся». Оплата труда в Чехии — это действительно большой беспорядок. Нам нужно навести порядок, — говорит Резлерова, которая консультирует министра труда Мариана Юречку по вопросам рынка труда.





Директива введет новое обязательство для компаний публиковать средние уровни зарплат для сопоставимых должностей. Примерно через год или полтора она начнет применяться к компаниям, в которых работает не менее 250, а позже — не менее 100 сотрудников. Они должны будут регулярно предоставлять информацию о структуре зарплат и их средних значениях.





Поскольку в последние годы компании ведут острейшую борьбу за сотрудников, а деньги остаются в ней основным орудием, разброс в зарплатах даже увеличивается. Например, в настоящее время разница между зарплатами женщин и мужчин составляет 18% на одинаковых должностях.