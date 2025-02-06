В Чехии только каждый четвертый человек старше 60 лет найдет работу

В конце февраля в Бюро по трудоустройству было зарегистрировано 40 428 таких людей по сравнению с 8 592 годом ранее. Рост составил более четверти.



Согласно анализу Научно-исследовательского института труда и социальных проблем RILSA, вероятность найти работу среди безработных после 60 лет снижается. Согласно ему, 27,3% людей в возрасте 60 лет нашли работу в течение двух лет, 21,9% 61-летних, 19,4% 62-летних и 13,7% 63-летних. Для тех, кто еще старше, этот показатель исчисляется однозначными цифрами.



Они значительно чаще снимаются с учета по собственному желанию. И не всегда потому, что достигают пенсионного возраста. Многие из них покидают центр занятости до этого. Возможно, некоторые из них находят работу и не сообщают об этом в бюро, но чаще встречаются другие причины. Например, уход за членом семьи или пенсия по инвалидности. «Более вероятно, что они уходят в экономическую неактивность; причина может заключаться, например, в их фундаментальном неблагополучии. Например, состояние здоровья, трудности с поиском работы или даже семейная ситуация», — пишут авторы анализа Ондржей Гора и Мирослав Суханец.



По их словам, пожилым людям трудно найти работу. «Ключевой вывод — значительное снижение вероятности найти работу без поддержки, то есть работу на открытом рынке труда, с увеличением возраста, — говорят они.



И люди с высшим образованием в этом возрасте также не особенно благополучны. «Даже квалифицированные специалисты из этой группы имеют не более 25% шансов найти работу без поддержки», — говорят авторы.



Это подтвердил Томаш Домбровский из компании Alma Career, которая управляет порталами вакансий Jobs.cz и Prace.cz. По его словам, компании приглашают людей в возрасте 50 и 60 лет на собеседования значительно реже, чем более молодых соискателей. «Даже высококвалифицированные люди в старшем возрасте сталкиваются с тем, что сменить работу не так-то просто», — говорит он.



Игра со стереотипами



На проблему недавно обратил внимание журнал News, который обнаружил растущую тенденцию в этой области. На самом деле, наряду с молодыми людьми, начинающими работать на рынке труда, те, кому за 60, обычно первыми теряют работу при сокращении. «По мере роста безработицы первыми работу теряют либо люди без полного образования, либо те, кто близок к выходу на пенсию, — говорит Ленка Десятова, председатель Совета пожилых людей.



Это связано со стереотипной дискриминацией, с предрассудками о том, что они медлительнее, чаще болеют, что они плохо учатся. Однако из данных о переподготовке видно, что люди в возрасте 50 и 60 лет способны научиться практически всему, говорит Домбровский.



Иное восприятие пожилых сотрудников проявляется и среди их коллег. По данным опроса, проведенного Předvýběr.cz, 23% мужчин и 29% женщин считают, что люди в возрасте 50-65 лет менее эффективны, чем молодые. Настораживает тот факт, что более десятой части людей не хотят работать с пожилыми сотрудниками.