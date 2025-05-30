В Чехии растет число людей, которые ищут работу более года

Новости 420on 30 мая 2025 09:30 453

Число людей, которые ищут работу более года, растет. И это несмотря на то, что в целом число безработных в последние месяцы снижается. По данным Управления по труду, на конец апреля число долгосрочно безработных составляло почти 104 тысячи человек. Это на 1530 больше, чем месяцем ранее, и почти на 18 тысяч больше, чем год назад. По мнению экспертов, это связано, в частности, с неравномерным распределением вакансий, из-за чего в некоторых регионах людям сложнее найти работу.