В Чехии растет число людей, которые ищут работу более года
30 мая 2025
09:30
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Число людей, которые ищут работу более года, растет. И это несмотря на то, что в целом число безработных в последние месяцы снижается. По данным Управления по труду, на конец апреля число долгосрочно безработных составляло почти 104 тысячи человек. Это на 1530 больше, чем месяцем ранее, и почти на 18 тысяч больше, чем год назад. По мнению экспертов, это связано, в частности, с неравномерным распределением вакансий, из-за чего в некоторых регионах людям сложнее найти работу.
При этом растет не только общее количество безработных, но и доля долгосрочных безработных в общей численности безработных. Еще год назад она составляла «всего» 30,6 процента, в марте этого года — 31,7, а в апреле уже 32,6 процента.
«Рынок труда постепенно слабеет. Хотя за последние два месяца число безработных немного сократилось, в долгосрочной перспективе их число растет», — предупредил главный экономист компании Citfin Мирослав Новак. По его словам, в этом году весенний спад безработицы был ниже, чем в предыдущие годы.
Еще одной причиной является более слабый рост чешской экономики. «Производственный сектор не так успешен», — добавил Новак.
На сложную ситуацию указал и глава Управления по труду Даниэл Криштоф, по словам которого, найти работу стало сложнее даже тем, кто раньше легко находил ее за квартал или полгода.
«Несмотря на начало сезонных работ и рост числа вакансий, растет разрыв между людьми, которые ищут работу и зарегистрированы у нас, и работниками, которых ищут компании», — предупредил он, добавив, что от этого страдают в первую очередь люди с низкой квалификацией.
«Рынок труда резко меняется. Люди с низкой квалификацией, которые не востребованы, должны быстро начать что-то делать», — призвал он их больше интересоваться переквалификацией.
Его слова подтверждают и аналитики. «По сравнению с предыдущими годами значительно вырос доля людей, которые ищут работу более трех месяцев, а целая пятая часть — даже более шести месяцев», — прокомментировал это Томаш Эрвин Домбровский из компании Alma Career Czechia.
Согласно ее исследованию, сорок процентов сотрудников, сменивших работу в последний год, искали любую работу даже на худших условиях. «Просто чтобы как можно быстрее найти новую работу и не столкнуться с серьезным падением доходов», — добавил он.
Это не только лень
Причиной длительной безработицы и того, что кто-то не может найти работу, не обязательно является леность или стремление прожить на пособия. Среди важных причин можно назвать, например, судебные взыскания или длительный период без работы, которые могут отпугнуть потенциальных работодателей.
На это указал в прошлом году Институт исследований труда и социальных дел в своей публикации «Стратегия работодателей в период пандемии». Среди других причин он назвал, например, ухудшение здоровья безработных.
Негативное влияние оказывает также наличие у человека маленьких детей. Однако это касается в первую очередь женщин. «Только с момента поступления в начальную школу работодатели перестают воспринимать наличие детей в семье как фактор, ставящий их родителей в невыгодное положение», — констатировал институт.
По словам Новака, роль играет и структура соискателей, которая может не совпадать с требованиями компаний, или регион, поскольку не везде есть такое количество вакансий, как в Праге. «Почти половина вакансий находится в столице и Среднечешском крае», — заключил он.
«Рынок труда постепенно слабеет. Хотя за последние два месяца число безработных немного сократилось, в долгосрочной перспективе их число растет», — предупредил главный экономист компании Citfin Мирослав Новак. По его словам, в этом году весенний спад безработицы был ниже, чем в предыдущие годы.
Еще одной причиной является более слабый рост чешской экономики. «Производственный сектор не так успешен», — добавил Новак.
На сложную ситуацию указал и глава Управления по труду Даниэл Криштоф, по словам которого, найти работу стало сложнее даже тем, кто раньше легко находил ее за квартал или полгода.
«Несмотря на начало сезонных работ и рост числа вакансий, растет разрыв между людьми, которые ищут работу и зарегистрированы у нас, и работниками, которых ищут компании», — предупредил он, добавив, что от этого страдают в первую очередь люди с низкой квалификацией.
«Рынок труда резко меняется. Люди с низкой квалификацией, которые не востребованы, должны быстро начать что-то делать», — призвал он их больше интересоваться переквалификацией.
Его слова подтверждают и аналитики. «По сравнению с предыдущими годами значительно вырос доля людей, которые ищут работу более трех месяцев, а целая пятая часть — даже более шести месяцев», — прокомментировал это Томаш Эрвин Домбровский из компании Alma Career Czechia.
Согласно ее исследованию, сорок процентов сотрудников, сменивших работу в последний год, искали любую работу даже на худших условиях. «Просто чтобы как можно быстрее найти новую работу и не столкнуться с серьезным падением доходов», — добавил он.
Это не только лень
Причиной длительной безработицы и того, что кто-то не может найти работу, не обязательно является леность или стремление прожить на пособия. Среди важных причин можно назвать, например, судебные взыскания или длительный период без работы, которые могут отпугнуть потенциальных работодателей.
На это указал в прошлом году Институт исследований труда и социальных дел в своей публикации «Стратегия работодателей в период пандемии». Среди других причин он назвал, например, ухудшение здоровья безработных.
Негативное влияние оказывает также наличие у человека маленьких детей. Однако это касается в первую очередь женщин. «Только с момента поступления в начальную школу работодатели перестают воспринимать наличие детей в семье как фактор, ставящий их родителей в невыгодное положение», — констатировал институт.
По словам Новака, роль играет и структура соискателей, которая может не совпадать с требованиями компаний, или регион, поскольку не везде есть такое количество вакансий, как в Праге. «Почти половина вакансий находится в столице и Среднечешском крае», — заключил он.