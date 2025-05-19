Каждый шестой работник сталкивался с травлей
19 мая 2025
15:00
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Почти 17% работников в Чешской Республике лично сталкивались с издевательствами, что проявляется в различных формах, от прямой агрессии до насмешек перед коллегами. Для каждого второго, подвергшегося издевательствам, источником неподобающего поведения был начальник. Свидетелями буллинга на рабочем месте была почти четверть сотрудников, но цифры могут быть еще хуже, поскольку некоторые люди отказались от комментариев.
«Почти 6% людей косвенно признались в неподобающем поведении по отношению к коллеге», — говорит Франтишек Боудны из кадрового агентства Předvýběr.CZ. Эти данные получены в результате опроса, проведенного для агентства компанией Talk Online Panel.
В более чем 51,6% случаев, по словам самих пострадавших и наблюдателей, инициатором травли был непосредственный руководитель. В 45% случаев — коллега. Почти в 11% случаев издевательства совершались или совершаются коллективом в целом, а 8% респондентов назвали в качестве притеснителя подчиненного. В 5% случаев за издевательствами стоял другой человек, например клиент или заказчик компании.
«Печально то, что почти четверть сотрудников пытались решить проблему буллинга на рабочем месте вместе с обидчиком, но безрезультатно», — отметил Боудны. Почти двенадцать процентов людей не реагируют или не реагировали на агрессивное поведение, опасаясь последствий, а восемнадцать процентов респондентов не верят, что попытки решить этот вопрос помогут.
В более чем 51,6% случаев, по словам самих пострадавших и наблюдателей, инициатором травли был непосредственный руководитель. В 45% случаев — коллега. Почти в 11% случаев издевательства совершались или совершаются коллективом в целом, а 8% респондентов назвали в качестве притеснителя подчиненного. В 5% случаев за издевательствами стоял другой человек, например клиент или заказчик компании.
«Печально то, что почти четверть сотрудников пытались решить проблему буллинга на рабочем месте вместе с обидчиком, но безрезультатно», — отметил Боудны. Почти двенадцать процентов людей не реагируют или не реагировали на агрессивное поведение, опасаясь последствий, а восемнадцать процентов респондентов не верят, что попытки решить этот вопрос помогут.
Агрессия, унижение, крики. Наиболее распространенной формой агрессии, в 53% случаев, является необоснованная критика или несправедливая оценка, за которой следуют постоянные унижения или насмешки. Почти каждый второй пострадавший от издевательств сообщает о такой ситуации.
Треть людей сталкиваются или сталкивались с вербальными нападками или криками.
Намеренное сокрытие информации, неуместный контроль или микроменеджмент — тоже распространенное явление. Пятая часть тех, над кем издевались, сталкивалась с угрозами или принуждением.
По данным платформы NNTB Don’t Let It Be, которая начиналась как инструмент для выявления случаев издевательств в школах и постепенно расширяет свою деятельность, нападки на рабочем месте также являются довольно серьезной проблемой. В прошлом году на ее долю пришлась почти восьмая часть правонарушений, на которые жаловались сотрудники.
«В 2023 году на издевательства приходилось 11,7% заявлений, а в прошлом году — уже 13%», — заявил Ян Слама от имени платформы.