Каждый шестой работник сталкивался с травлей

В более чем 51,6% случаев, по словам самих пострадавших и наблюдателей, инициатором травли был непосредственный руководитель. В 45% случаев — коллега. Почти в 11% случаев издевательства совершались или совершаются коллективом в целом, а 8% респондентов назвали в качестве притеснителя подчиненного. В 5% случаев за издевательствами стоял другой человек, например клиент или заказчик



«Печально то, что почти четверть сотрудников пытались решить проблему буллинга на рабочем месте вместе с обидчиком, но безрезультатно», — отметил Боудны. Почти двенадцать процентов людей не реагируют или не реагировали на агрессивное поведение, опасаясь последствий, а восемнадцать процентов респондентов не верят, что попытки решить этот вопрос помогут.



«Почти 6% людей косвенно признались в неподобающем поведении по отношению к коллеге», — говорит Франтишек Боудны из кадрового агентства Předvýběr.CZ. Эти данные получены в результате опроса, проведенного для агентства компанией Talk Online Panel.В более чем 51,6% случаев, по словам самих пострадавших и наблюдателей, инициатором травли был непосредственный руководитель. В 45% случаев — коллега. Почти в 11% случаев издевательства совершались или совершаются коллективом в целом, а 8% респондентов назвали в качестве притеснителя подчиненного. В 5% случаев за издевательствами стоял другой человек, например клиент или заказчик компании «Печально то, что почти четверть сотрудников пытались решить проблему буллинга на рабочем месте вместе с обидчиком, но безрезультатно», — отметил Боудны. Почти двенадцать процентов людей не реагируют или не реагировали на агрессивное поведение, опасаясь последствий, а восемнадцать процентов респондентов не верят, что попытки решить этот вопрос помогут.

Агрессия, унижение, крики. Наиболее распространенной формой агрессии, в 53% случаев, является необоснованная критика или несправедливая оценка, за которой следуют постоянные унижения или насмешки. Почти каждый второй пострадавший от издевательств сообщает о такой ситуации.



Треть людей сталкиваются или сталкивались с вербальными нападками или криками.





Намеренное сокрытие информации, неуместный контроль или микроменеджмент — тоже распространенное явление. Пятая часть тех, над кем издевались, сталкивалась с угрозами или принуждением.



По данным платформы NNTB Don’t Let It Be, которая начиналась как инструмент для выявления случаев издевательств в школах и постепенно расширяет свою деятельность, нападки на рабочем месте также являются довольно серьезной проблемой. В прошлом году на ее долю пришлась почти восьмая часть правонарушений, на которые жаловались сотрудники.



«В 2023 году на издевательства приходилось 11,7% заявлений, а в прошлом году — уже 13%», — заявил Ян Слама от имени платформы.