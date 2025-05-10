На фиктивных «агентствах труда» Чехия теряет 30 миллиардов крон в год
10 мая 2025
10:30
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В последние годы на чешском рынке труда с притоком украинских беженцев появился новый недуг. Мошеннические агентства по трудоустройству, которые не имеют никакой лицензии. Их здесь сотни.
«Я называю их псевдо-агентурами. Эти мошеннические фирмы выплачивают заработную плату только частично, урезая социальные и медицинские отчисления. Но часть заработной платы они выплачивают на руки или в виде каких-то командировочных», — описывает практику глава кадрового агентства Randstad Мартин Янский.
Ни работник, ни работодатель не платят социальное и медицинское страхование, от чего теряет государство.
«Мошенническая компания может затем предлагать свои услуги своим клиентам гораздо дешевле, так что на этом выигрывает и клиент. Но все это мошенничество, и государство теряет на этом 30 миллиардов крон в год», — подсчитал
Несмотря на то, что государство пытается контролировать такой тип мошеннического бизнеса, надзор бессилен. «Этих работников учат, что говорить, когда приходит проверка. Компания, которая привыкла обманывать, без проблем распечатает поддельные документы, например, расчетные листы, на которых указано не то, что люди получают на самом деле», — говорит Мартин Янский.
Верхний предел штрафов за такое поведение составляет десять миллионов крон, что для агентств не является серьезным ударом. Кроме того, максимальные штрафы назначаются редко. «Тот, кто либо управляет такой мошеннической фирмой, либо использует ее в качестве поставщика, экономит миллионы, десятки миллионов, а возможно, и сотни миллионов».
Чаще всего такие «агентства-мошенники» действуют в строительстве, производстве, логистике. «Там, где компаниям нужно нанять большое количество работников с низкой квалификацией, а это, к сожалению, группа людей, которые уязвимы, которые, возможно, не имеют достаточной информации, чтобы защититься от такого обращения», — резюмировал Янский.
Ни работник, ни работодатель не платят социальное и медицинское страхование, от чего теряет государство.
«Мошенническая компания может затем предлагать свои услуги своим клиентам гораздо дешевле, так что на этом выигрывает и клиент. Но все это мошенничество, и государство теряет на этом 30 миллиардов крон в год», — подсчитал
Несмотря на то, что государство пытается контролировать такой тип мошеннического бизнеса, надзор бессилен. «Этих работников учат, что говорить, когда приходит проверка. Компания, которая привыкла обманывать, без проблем распечатает поддельные документы, например, расчетные листы, на которых указано не то, что люди получают на самом деле», — говорит Мартин Янский.
Верхний предел штрафов за такое поведение составляет десять миллионов крон, что для агентств не является серьезным ударом. Кроме того, максимальные штрафы назначаются редко. «Тот, кто либо управляет такой мошеннической фирмой, либо использует ее в качестве поставщика, экономит миллионы, десятки миллионов, а возможно, и сотни миллионов».
Чаще всего такие «агентства-мошенники» действуют в строительстве, производстве, логистике. «Там, где компаниям нужно нанять большое количество работников с низкой квалификацией, а это, к сожалению, группа людей, которые уязвимы, которые, возможно, не имеют достаточной информации, чтобы защититься от такого обращения», — резюмировал Янский.