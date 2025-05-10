На фиктивных «агентствах труда» Чехия теряет 30 миллиардов крон в год

Новости 420on 10 мая 2025 10:30 303

В последние годы на чешском рынке труда с притоком украинских беженцев появился новый недуг. Мошеннические агентства по трудоустройству, которые не имеют никакой лицензии. Их здесь сотни.