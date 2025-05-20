Количество предложений по подработке в Чехии снизилось. Оплата — от 130 крон в час

«Число предлагаемых временных работ в апреле сократилось более чем на 5% по сравнению с прошлым годом, но мы ожидаем, что с приближением лета в ближайшие недели компании значительно увеличат количество объявлений о вакансиях», — заявил Томаш Павличек из приложения Práce za rohem.





Этот год является исключительным тем, что впервые официально на временную работу могут устроиться 14- и 15-летние подростки, не закончившие основное образование . «Молодежь хочет работать, это проявляется в их отзывах уже в течение длительного времени», — сказала Мартина Рышкова из портала Fajn-brigady.cz.





Однако предложение компаний для них ограничено, и эти школьники могут работать только на легких работах, например в кафе . При этом в этом году студенты заработают больше, чем в прошлом. По некоторым оценкам, рост составляет от пяти до десяти крон в час.





«Это обусловлено несколькими факторами: ростом минимальной заработной платы и стремлением работодателей привлечь и удержать качественных работников», — добавил Мартин Янский из Randstad CZ.





Конкретный размер заработной платы зависит от должности, региона и работодателя. Можно найти предложения от 130 до 250 крон в час, особенно на более специализированных должностях или в Праге.





Большинство опрошенных агентств и кадровых компаний подтвердили снижение текущего предложения вакансий. Например, портал JenPráce.cz регистрирует его снижение на десятую часть, а портал Fajn-brigady.cz — на 5%.





«Причиной является стагнация рынка, а также то, что компании более тщательно контролируют свои расходы на заработную плату. Например, введение права на отпуск для временных работников с 2024 года увеличило их затраты на заработную плату в среднем на восемь-десять процентов», — сказал Франтишек Яреш, исполнительный директор агентства Agentura Student.





По его словам, количество предложений примерно такое же, как и в прошлом году.





Однако на временную работу претендует больше людей, чем в прошлом году. Цены на товары и услуги остаются высокими, и домохозяйства ищут любой дополнительный заработок. «Поэтому в летний пик мы ожидаем, что интерес со стороны соискателей будет еще немного выше», — отметил Михал Шпанел из портала JenPráce.cz.









Традиционно компании чаще всего ищут помощников на производство , в логистику, розничную торговлю и гастрономию. «Наибольший спрос наблюдается в регионах с концентрацией складов и производственных предприятий, например, в окрестностях Брно , Остравы, Усти-над-Лабем или Пльзеня », — отметила Ярослава Резлерова из ManpowerGroup ČR.

Есть спрос и на административных работников, например, в сфере обслуживания клиентов, бухгалтерского учета или маркетинга.





«Сейчас больше всего временных работников ищут супермаркеты, склады в логистических узлах, а также рестораны и отели. С приближением лета спрос на них расширится за счет фестивальной охраны и туристических достопримечательностей. В августе традиционно увеличивается количество работников для сбора хмеля и других сельскохозяйственных работ», — добавил Шпанел.





По его словам, студенты и молодые соискатели в основном хотят работать в сфере административного или маркетингового ассистента, в городских кафе или курьерских службах. Физически тяжелую работу в поле или на складах они берут только в том случае, если не могут найти ничего более интересного.





Однако не только студенты ищут временную работу летом. Другие группы людей также приветствуют такую возможность подзаработать. Как правило, это одинокие матери или люди с низким доходом и низкой квалификацией.





«Самыми быстро заполняющимися вакансиями являются те, где минимальные требования к образованию или другому профессиональному опыту», — отметила Рышкова из Fajn-brigady.cz.





Заработки выросли по сравнению с прошлым годом





По данным Fajn-brigady.cz, в апреле средняя заработная плата по стране составляла 161 крону в час. Эту сумму повышает Прага , где, по данным этого портала, временные работники зарабатывают около 174 крон. Наименьшую среднюю почасовую заработную плату в настоящее время предлагает Устецкий край









Другие агентства приводят аналогичные данные. Конечно, в зависимости от того, какая работа есть. «Самые высокие ставки предлагает столица, где они колеблются от 180 до 210 крон. В среднем временные работники в мегаполисе зарабатывают 195 крон в час», — сообщил Павличек от имени Práce za rohem.

Второе место по размеру заработной платы занимает Южноморавский край , где в среднем платят 180 крон, в то время как в большинстве других регионов ставки колеблются от 165 до 175 крон.





«На самом верху рейтинга самых высокооплачиваемых временных работ в этом году оказались образование, где почасовая оплата колеблется от 260 до 325 крон», — добавил Павличек.



