Десятки тысяч чехов будут вынуждены переквалифицироваться. Их должности исчезнут

Почти 70 000 человек в Чехии в ближайшие годы будут вынуждены переквалифицироваться на совершенно новую работу.



«Их должности в том виде, в каком мы их знаем сегодня, в течение следующих пяти лет фактически исчезнут», — заявил министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) в понедельник на конференции «Форум занятости», организованной Министерством труда и социальных дел (MPSV) и Ассоциацией специалистов по персоналу Чешской Республики.



Министр Юречка говорит о должностях во всех отраслях. От административной и аналитической деятельности, которую заменит искусственный интеллект, до должностей в производстве, где из-за роботизации будут исчезать рабочие места.



«Это данные, которые мы собрали от компаний и специалистов в области кадрового дела, где они сами определили должности, которые больше не будут нужны», — сказал Мариан Юречка.



По словам главы ведомства, именно искусственный интеллект кардинально изменит требования к профессиональным навыкам в будущем. Значительное влияние это окажет на примерно 600 000 работающих и еще 1,7 миллиона человек — от умеренного до среднего.



По словам Юречки, при этом вопрос образования является наиболее болезненной темой. «Создать мотивационную среду, чтобы люди сами хотели. Это самый большой вызов», — сказал министр.



Если эти люди не смогут переквалифицироваться, они могут оказаться без работы. «Это реальная угроза. Даже обсуждается, что государство должно установить какой-то механизм, чтобы группа людей, которым будет трудно переквалифицироваться, например, из отраслей, где происходит автоматизация, вместо заработной платы получали регулярные государственные пособия», — комментирует Ярослава Резлерова, президент Ассоциации специалистов по персоналу Чешской Республики и исполнительный директор кадровой компании ManpowerGroup.



Даже в тракторе четыре монитора



Цифровые навыки будут необходимы даже на должностях, от которых широкая публика этого не ожидает. Мариан Юречка упомянул, например, близкую ему сферу сельского хозяйства. «Вы сидите и перед вами может быть даже четыре монитора. Вы общаетесь со спутниками и так далее», — сказал министр, добавив, что без цифровых навыков сегодня практически невозможно запустить сельскохозяйственную технику.



Поэтому министерство хочет уделить особое внимание переквалификации. Помимо 67 000 человек, которые, по данным Министерства труда и социальных дел, должны будут пройти полную переподготовку, еще 288 000 должны будут пройти дополнительное обучение.



В прошлом министерство запустило интернет-магазин с предложением курсов переквалификации. «Мы находимся в начале всего процесса», — сказал Мариан Юречка.



По его словам, после исчерпания средств из Национального плана восстановления финансирование будет продолжено из операционной программы «Занятость плюс». «И мы должны будем вложить в это еще больше денег из собственных ресурсов», — добавил министр.



Он также упомянул, что его ведомство в сотрудничестве с Министерством образования, молодежи и спорта будет также стремиться переработать аккредитацию курсов переквалификации.



Однако на конференции также прозвучал факт, что люди в Чехии не любят менять работу. «Запомним две цифры — восемь и 12. Когда человек меняет работу и устраивается на новую, его будущий заработок на 12% выше. Когда он обращается в центр занятости, он на 8% выше. Поэтому я говорю: не бойтесь. Я стараюсь внушить это людям и мотивировать их», — добавил министр Юречка, отметив, что после поправок в Трудовом кодексе изменилась система поддержки безработных. В первые месяцы люди будут получать до 80% средней чистой заработной платы.