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Что ждет работников в новом Трудовом кодексе: все изменения и подробности

Новости и статьи
25 апреля 2025
21:00
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Президент Петр Павел подписал поправку к Трудовому кодексу, изменяющую пособия по безработице
Испытательный срок для работников будет продлен на два месяца, а срок предупреждения об увольнении начнется с момента вручения уведомления. Работодатели будут обязаны держать родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, на прежнем месте работы до достижения ребенком двухлетнего возраста. 14-летние подростки смогут устраиваться на работу на неполный рабочий день во время летних каникул, но только с согласия родителей. Такие изменения, вероятно, будут введены с июня так называемой гибкой поправкой к Трудовому кодексу, которую подписал президент Петр Павел. 

Правительство надеется, что изменения сделают рынок труда более гибким как для работников, так и для работодателей.

С января следующего года перемены коснутся и пособий по безработице. В первые месяцы оно увеличится с 65 до 80% от прежнего среднего чистого заработка. В последние месяцы, напротив, снизится с нынешних 45 до 40% от заработанной суммы. Дольше всего люди будут получать деньги от государства с 52 лет, сейчас — с 50 лет. Одинаковая сумма будет выплачиваться при увольнении и при добровольной смене работы. При переобучении сумма будет выше — 80% от чистого заработка. Максимальные суммы, которые можно получить, также увеличатся.

Правила получения пособия будут ужесточены: для этого потребуется девять месяцев работы и отчислений вместо нынешних шести.

Согласно правительственной поправке, срок уведомления теперь будет начинаться с момента подачи, а не со следующего месяца. Он может быть сокращен до одного месяца при увольнении за нарушение обязанностей и правил.

Проект, с другой стороны, увеличивает испытательный срок с трех до четырех месяцев, а для руководящих работников — с шести до восьми месяцев.

Работники, имеющие связи с иностранным государством, смогут получать заработную плату в иностранной валюте, но только в той, курс которой Чешский национальный банк объявляет на следующий рабочий день. Сотрудники теперь смогут сами планировать свой рабочий день по сменам, причем не только когда работают дома, но и на рабочем месте. Однако они должны будут письменно согласовать это со своим работодателем. Работникам неопасных профессий больше не нужно будет проходить первичный медосмотр.

В частности, в поправках к Трудовому кодексу особое внимание уделяется выплате заработной платы в безналичной форме на банковский счет работника. Если работник не согласен с этим в письменной форме, не имеет счета или не предоставляет его номер, он получит деньги наличными. Работодатель также сможет без согласия работника направлять ведомость на получение заработной платы на его электронную почту.
Чехия работа
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