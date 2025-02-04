Работа по договорам: миллион чехов без права на пенсию и больничные
24 марта 2025
21:00
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Более миллиона человек в Чехии сегодня работают не по классическому трудовому договору, а на условиях краткосрочных соглашений — так называемых договоров о выполнении работ (Dohoda o provedení práce). В прошлом году, только за второе полугодие, они все вместе заработали более 40,7 миллиарда крон. Однако налоги и страховые взносы были уплачены менее чем с 7% этой суммы.
Серые зоны и налоговая «оптимизация»
Большинство договоров, заключенных между работодателями и работниками, не подпадают под обязательные отчисления. Из 1,27 миллиона договоров в декабре взносы были уплачены всего по 25 346. Остальные «замалчиваются» в системе социального страхования. Это значит, что люди остаются без пенсии, больничных и прочих социальных гарантий.
Чешское управление социального обеспечения (ČSSZ) ведет учет договорников только с июля прошлого года. Работодатели теперь обязаны каждый месяц отчитываться о доходах этих работников. Но пока эта система скорее фиксирует проблему, чем решает ее.
Замена настоящей работы
По словам Филипа Пертольда из аналитического центра IDEA и советника министра труда, Чехия выделяется в международной статистике по числу внештатных работников. По его оценке, половина или даже две трети из них работают внештатно не по своей воле. Это — способ обхода налогов. «Мы ввели их туда, где их не должно быть. Это замена занятости», — говорит Пертольд.
Низкие налоги — высокие потери
В декабре в стране было почти 191 000 работодателей, использующих договорную форму занятости. Средний заработок по договору составил 5 122 кроны. Это ниже порога, с которого начинают начисляться социальные отчисления (в этом году он составляет 11 500 крон). В итоге государство теряет миллиарды, а сами работники остаются без соцзащиты.
Что делать?
Аналитики PAQ Research предлагают реформу налогообложения труда. Они считают, что Чехия слишком обременяет налогами низкооплачиваемую и частичную занятость, из-за чего люди предпочитают договоры или уходят в серую зону. Решение — увеличить налоговые льготы и снизить отчисления для частичной занятости. Это, по их мнению, может вернуть до 50 000 человек в легальный рынок труда.
А что с пенсией и больничными?
Магдалена Климешова из аналитической группы Министерства труда подтверждает: люди, работающие по соглашениям, зачастую не получают пенсий, не имеют доступа к соцстрахованию, и эти периоды не учитываются в трудовом стаже. Причина массового распространения таких договоров, по ее словам, — низкая гибкость рынка труда, особенно в части частичной занятости.
Европа — впереди
Для сравнения: в странах ЕС частичная занятость занимает большую долю рынка труда. В Чехии же ее имеет всего каждый десятый сотрудник. При этом такие работники платят налоги, получают пенсии и социальные выплаты. Возможно, и Чехии пора задуматься, не пора ли сделать рынок труда не только гибким, но и справедливым.
Большинство договоров, заключенных между работодателями и работниками, не подпадают под обязательные отчисления. Из 1,27 миллиона договоров в декабре взносы были уплачены всего по 25 346. Остальные «замалчиваются» в системе социального страхования. Это значит, что люди остаются без пенсии, больничных и прочих социальных гарантий.
Чешское управление социального обеспечения (ČSSZ) ведет учет договорников только с июля прошлого года. Работодатели теперь обязаны каждый месяц отчитываться о доходах этих работников. Но пока эта система скорее фиксирует проблему, чем решает ее.
Замена настоящей работы
По словам Филипа Пертольда из аналитического центра IDEA и советника министра труда, Чехия выделяется в международной статистике по числу внештатных работников. По его оценке, половина или даже две трети из них работают внештатно не по своей воле. Это — способ обхода налогов. «Мы ввели их туда, где их не должно быть. Это замена занятости», — говорит Пертольд.
Низкие налоги — высокие потери
В декабре в стране было почти 191 000 работодателей, использующих договорную форму занятости. Средний заработок по договору составил 5 122 кроны. Это ниже порога, с которого начинают начисляться социальные отчисления (в этом году он составляет 11 500 крон). В итоге государство теряет миллиарды, а сами работники остаются без соцзащиты.
Что делать?
Аналитики PAQ Research предлагают реформу налогообложения труда. Они считают, что Чехия слишком обременяет налогами низкооплачиваемую и частичную занятость, из-за чего люди предпочитают договоры или уходят в серую зону. Решение — увеличить налоговые льготы и снизить отчисления для частичной занятости. Это, по их мнению, может вернуть до 50 000 человек в легальный рынок труда.
А что с пенсией и больничными?
Магдалена Климешова из аналитической группы Министерства труда подтверждает: люди, работающие по соглашениям, зачастую не получают пенсий, не имеют доступа к соцстрахованию, и эти периоды не учитываются в трудовом стаже. Причина массового распространения таких договоров, по ее словам, — низкая гибкость рынка труда, особенно в части частичной занятости.
Европа — впереди
Для сравнения: в странах ЕС частичная занятость занимает большую долю рынка труда. В Чехии же ее имеет всего каждый десятый сотрудник. При этом такие работники платят налоги, получают пенсии и социальные выплаты. Возможно, и Чехии пора задуматься, не пора ли сделать рынок труда не только гибким, но и справедливым.
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