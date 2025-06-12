Безработица остается необычно высокой





«Рынок труда по-прежнему находится в очень хорошем состоянии — в мае безработица немного снизилась до 4,2%, а количество вакансий снова выросло. Особенно заметны приготовления к высокому сезону в сфере гостеприимства и туризма», — отметил министр труда и социальных дел Мариан Юречка.

По сравнению с апрелем количество вакансий увеличилось на 615 — до 96 413. Более 11% из них приходятся на сферу размещения, питания и туризма. В этих отраслях больше всего предложений в Праге, Среднечешском и Южноморавском краях — регионах с развитым туризмом не только летом.



«После многих месяцев мы зафиксировали снижение уровня безработицы. Это объясняется в первую очередь повышенным спросом на рабочую силу перед началом летнего сезона. Компании хотят нанять новых сотрудников перед отпусками, во время которых нет ни места, ни времени для набора. Мы также уже наблюдаем спрос на сезонных работников», — прокомментировал Мартин Янский из кадрового агентства Randstad Česká republika.





Аналитики подтверждают, что результат обусловлен в основном сезонными факторами. Кроме того, по их мнению, с точки зрения работников радоваться не стоит. Несмотря на месячное снижение общего уровня безработицы, очевидно, что чешский рынок труда переживает фазу охлаждения. « Экономика растет более чем на 2%, однако давление, особенно в промышленности, вынуждает компании продолжать сокращать персонал. Пока не начнётся массовый рост заказов, промышленность останется под давлением», — отметил Петр Дуфек из банка Creditas.

По его словам, экономике не хватает сильного внешнего спроса, особенно в условиях конкурентных цен на энергоносители и риска таможенной войны.





«На рынке труда сложнее всего приходится людям с базовым образованием, которые, по последним данным, составляют уже треть безработных. В то же время мы наблюдаем негативную тенденцию — сокращается число тех, кто находит новую работу в течение первых трёх месяцев безработицы. А это действительно проблема, так как зачастую у таких людей нет достаточных финансовых резервов», — заявил генеральный директор Бюро труда Даниэл Криштоф.





В региональном разрезе самый высокий уровень безработицы сохраняется в Устецком крае, где он снизился до 6,5%, и в Моравско-Слезском крае — 6%. Меньше всего безработных — в столице, где их доля среди населения трудоспособного возраста составила 3,1%.





Что касается ситуации в отдельных районах, в мае наибольший уровень безработицы зафиксирован в Мосте (9,4%), Карвине (9%) и Хомутове (7,4%).

Самый низкий уровень безработицы был в Праге-Востоке и Праге-Западе (по 0,9%), Млада-Болеславе (1,1%) и Тахове (1,2%).