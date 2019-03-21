Новые бакалаврские программы Карлова университета, куда еще можно подать заявление на обучение

Набор проводится на следующие направления, получившие аккредитацию в нынешнем году:

-«Азиатские исследования: Японоведение» (Asijská studia: Japonologie)

-«Азиатские исследования: Корееведение» (Asijská studia: Koreanistika)

-«Китаеведение» (Sinologie)

-«Исследования Юго-Восточной Европы» (Jihovýchodoevropská studia)

-«Логика» (Logika)

-«Общая лингвистика» (Obecná lingvistika)

-«Педагогика» (Pedagogika). Очная и комбинированная формы обучения.

Все направления, кроме «Общей лингвистики», можно изучать как самостоятельно, так и комбинируя с другими. Подробная информация тут. Вступительные экзамены пройдут в мае и июне.