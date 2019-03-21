Новые бакалаврские программы Карлова университета, куда еще можно подать заявление на обучение
21 марта 2019
12:04
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На философском факультете Карлова университета открыт набор на новые программы обучения. Заявление на обучение можно подать до 15 апреля.
Набор проводится на следующие направления, получившие аккредитацию в нынешнем году:
-«Азиатские исследования: Японоведение» (Asijská studia: Japonologie)
-«Азиатские исследования: Корееведение» (Asijská studia: Koreanistika)
-«Китаеведение» (Sinologie)
-«Исследования Юго-Восточной Европы» (Jihovýchodoevropská studia)
-«Логика» (Logika)
-«Общая лингвистика» (Obecná lingvistika)
-«Педагогика» (Pedagogika). Очная и комбинированная формы обучения.
Все направления, кроме «Общей лингвистики», можно изучать как самостоятельно, так и комбинируя с другими. Подробная информация тут. Вступительные экзамены пройдут в мае и июне.
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