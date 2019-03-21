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Новые бакалаврские программы Карлова университета, куда еще можно подать заявление на обучение

Yana Khilay
21 марта 2019
12:04
7567
На философском факультете Карлова университета открыт набор на новые программы обучения. Заявление на обучение можно подать до 15 апреля.

Набор проводится на следующие направления, получившие аккредитацию в нынешнем году:

 

-«Азиатские исследования: Японоведение» (Asijská studia: Japonologie)

-«Азиатские исследования: Корееведение» (Asijská studia: Koreanistika)

-«Китаеведение» (Sinologie)

-«Исследования Юго-Восточной Европы» (Jihovýchodoevropská studia)

-«Логика» (Logika)

-«Общая лингвистика» (Obecná lingvistika)

-«Педагогика» (Pedagogika). Очная и комбинированная формы обучения.

 

Все направления, кроме «Общей лингвистики», можно изучать как самостоятельно, так и комбинируя с другими. Подробная информация тут. Вступительные экзамены пройдут в мае и июне.

 

 

 

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