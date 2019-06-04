Как изменились зарплаты в Чехии в 2019 году

Антирекорды безработицы и рекорды занятости

Безработных по-прежнему всего 2,1%, это самый низкий показатель в истории страны. Тем временем уровень занятости бьет рекорды: в возрастной категории от 14 до 64 лет работают 75%. Примечательно, что растет количество работающих людей старшего возраста, прежде всего в группе 45-49-летних, но также 55-59 летних и старше 65 лет. Спрос на рабочую силу продолжает увеличиваться, что подтверждается данными ведомств по труду (úřad práce): на конец апреля они заявили 340 тысяч вакансий, больше, чем когда бы то ни было. На эти места претендовали 210 тысяч кандидатов.

Аналитики отмечают, что в первом квартале 2019-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,1 тысячу, до 34,9 тысячи человек, снизилось число тех, кто не может найти работу как минимум год. Сейчас на данную категорию приходится 31,8% безработных. Традиционно в Чехии велика группа людей, которые не работают и не ищут работу, но во время опросов заявляют, что хотели бы трудиться. По данным отчета, таковых в первом квартале было 104,6 тысячи, и их статистическое управление относит к неиспользованному рабочему резерву (который начал сокращаться).

Кому в Чехии платят больше всех

За первые три месяца 2019 года среднемесячная «грубая» зарплата (до вычета налогов) в стране увеличилась на 7,5% и составила 32 466 крон. Годом ранее номинальный рост составил 7,4%, однако реальный рост с поправкой на инфляцию замедлился с 5,3% в первом квартале 2018 года до 4,6%.

Во всех отраслях рост составил как минимум 5%, кроме информационных технологий и коммуникаций: здесь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя зарплата выросла всего на 4,3% и составила 59 364 кроны. В лидерах роста оказалась сфера культуры, отдыха и развлечений, где средняя зарплата подскочила на 16,8% (исследователи делают оговорку, что дело в экстремальном росте вознаграждений в одной крупной компании). Неплохой показатель продемонстрировала сфера образования — 9,9%, хотя средняя зарплата в ней, составляя 31 249 крон, все еще отстает от рынка в целом. В здравоохранении и соцобеспечении среднее вознаграждение увеличилось на 8,5%.

Самые высокие средние зарплаты сейчас в сфере финансов и страхования 59 869 крон при приросте в 8,3%, самые низкие, 19 121 крона, – в отрасли общественного питания и гостиничного хозяйства (рост на 7%).

В торговле (оптовая и розничная плюс ремонт транспортных средств) средний показатель в первом квартале 2019 года вырос на 8% и составил 30 973 кроны, в производстве и поставках электричества, газа, горячей воды и кондиционированного воздуха — на 7,2%, до 51 338 крон (эта сфера третья в списке наиболее оплачиваемых), в обрабатывающей промышленности — на 6,4 %, до 31 798 крон, в сельском хозяйстве, лесничестве и рыболовстве — на 6,1%, до 23 986 крон.

Прагу пока не догнать

Самые высокие средние зарплаты предсказуемо в Праге — 41 450 крон. На втором месте с большим отставанием идет Среднечешский край с 32 464 кронами, а замыкает тройку Оломоуцкий край — 28 989 крон. Ниже всего средние зарплаты в Карловарском крае — 28 385 крон. Меняется оплата труда в регионах примерно с одинаковыми темпами, рост составляет от 6,5 до 7,9%, в Праге — 7%.

Реальное положение вещей

Наконец, Чешское статистическое управление приводит данные по медианным зарплатам — суммам, больше или меньше которых получает одинаковое количество человек. В первом квартале 2019 года медианная зарплата для всех работников составила 27 582 кроны, что на 7,4% больше, чем годом ранее. 10% трудящихся, или нижний дециль, получают менее 14 566 крон, а верхним дециле, который сильно влияет на уровень средних зарплат, зарабатывают более 51 420 крон.

Зарплаты у женщин с начала года выросли заметнее, чем у мужчин, но все равно пока ниже: медианная зарплата у сильного пола — 29 936 крон, у прекрасного — 24 982 кроны, то есть разница составляет около пяти тысяч крон. Показательна и ситуация по «экстремальному» доходу: в нижнем дециле мужчины и женщины получают до 15 190 и 14 024 крон соответственно (разница в 8%), в верхнем — от 44 343 и 57 576 крон (30%).

Источник: Český statistický úřad