Летние стажировки для студентов в Чехии
Зачем нужна стажировка?
Все просто: человек получает опыт, заводит профессиональные знакомства, которые пригодятся в будущем, и зарабатывает немного денег. Студент применяет на практике полученные в университете знания, оценивает, насколько ему нравится заниматься выбранной деятельностью, общается со старшими коллегами. Позже он укажет полученный опыт в резюме и устроится работать в другую компанию или останется в стенах выбранной фирмы на правах специалиста.
Большой плюс стажировки — возможность совмещать ее с другими занятиями. Количество часов в неделю начинается с двадцати, поэтому времени хватит и на отдых, и на учебу.
А еще не поздно подать заявку на летнюю стажировку?
Основной набор проходит весной, но фирмы принимают заявки в любое время года. Вполне вероятно, что резюме заинтересует кого-то из работников и вам предложат стажировку.
Составьте список интересных компаний, ознакомьтесь с их сайтами (там обычно есть раздел «Карьера» с объявлениями о поиске специалистов и стажеров) и отправьте мейл.
Совет: если у вас нет опыта работы, расскажите о своих достижениях. Вы побеждали в каких-то конкурсах, занимались благотворительностью, говорите на суахили или пишете в студенческую стенгазету? Объясните в письме, почему вы хотели бы пройти стажировку в компании и чем будете ей полезны. Охотнее всего берут студентов высших курсов, но уверенные и трудолюбивые кандидаты-первокурсники тоже имеют шансы.
Куда обращаться?
Вы можете сами выбрать место стажировки. Подумайте, какие навыки вам хотелось бы развить или получить и найдите соответствующую компанию. Ниже приведем список фирм, которые набирают стажеров. Некоторые программы рассчитаны на летний период, другие начинаются летом и продолжаются в течение учебного года — выбирать вам.
Подойдет для желающих развиваться в аудите, праве, налогах, консалтинге.
«В настоящий момент есть возможность пройти летнюю стажировку только для заинтересованных в банковских операциях (раздел Transakce на сайте) и консалтинге (Advisory). Остальные программы рассчитаны на целый учебный год», — рассказала Алица Сисакова, специалист компании, в разговоре с 420on.cz. Сисакова, однако, отметила, что у студентов, желающих стажироваться в другом отделе Ernst&Young, такой шанс тоже есть, все решается индивидуально.
Компания заинтересована в молодых специалистах и готова вкладывать в стажеров время и силы. Главная волна набора на стажировку уже прошла, но вы все равно можете отправить резюме и мотивационное письмо (укажите, в какой области и почему хотели бы практиковаться). Сейчас есть возможность пройти годовую стажировку в области электронной коммерции (Прага) или в кадровой службе (город Крупка).
Приглашает на оплачиваемую стажировку в ежедневную газету MF Dnes студентов журналистики и смежных направлений (например, филология, реклама, пиар). Выбранные кандидаты будут под руководством редакторов рассказывать читателям о событиях в Праге, а со временем получат возможность писать на собственные темы.
Стажировка длится три месяца и начинается 1 июля. Подойдет для интересующихся финансами, коммерцией, маркетингом, информационными технологиями, логистикой и пиаром. Среди главных требований на все позиции — хорошее знание английского языка и креативное мышление. Стажерам предлагают 150 крон в час, гибкий график, участие в проектах компании.
Ищет увлеченных дизайном, коммуникабельных и творческих личностей, которые хотели бы узнать больше о чешском дизайне. Стажер будет занят всего день в неделю, но и работа на добровольных началах, то есть не оплачивается.
Шведская девелоперская компания должна быть известна студентам технических специальностей. Не так давно она ввела двухмесячную стажировку, на которой можно получить практические знания в области строительства.
Почему бы не пройти стажировку в крупной пивоваренной компании? Стажерам предлагают оплачиваемую двухмесячную программу, работу над собственным проектом, который позже можно презентовать высшему руководству, несколько дней отдыха и тимбилдинг, где студентов познакомят с лучшими специалистами компании и работой на пивоваренных заводах.
На этой позитивной ноте мы закончим список фирм, набирающих стажеров на лето. Главный совет студентам: не бойтесь заявить о себе! Как говорится, целься в Луну. Даже если промахнешься, окажешься среди звезд.