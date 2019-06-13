Летние стажировки для студентов в Чехии

Зачем нужна стажировка?

Все просто: человек получает опыт, заводит профессиональные знакомства, которые пригодятся в будущем, и зарабатывает немного денег. Студент применяет на практике полученные в университете знания, оценивает, насколько ему нравится заниматься выбранной деятельностью, общается со старшими коллегами. Позже он укажет полученный опыт в резюме и устроится работать в другую компанию или останется в стенах выбранной фирмы на правах специалиста.

Большой плюс стажировки — возможность совмещать ее с другими занятиями. Количество часов в неделю начинается с двадцати, поэтому времени хватит и на отдых, и на учебу.

А еще не поздно подать заявку на летнюю стажировку?

Основной набор проходит весной, но фирмы принимают заявки в любое время года. Вполне вероятно, что резюме заинтересует кого-то из работников и вам предложат стажировку.

Составьте список интересных компаний, ознакомьтесь с их сайтами (там обычно есть раздел «Карьера» с объявлениями о поиске специалистов и стажеров) и отправьте мейл.

Совет: если у вас нет опыта работы, расскажите о своих достижениях. Вы побеждали в каких-то конкурсах, занимались благотворительностью, говорите на суахили или пишете в студенческую стенгазету? Объясните в письме, почему вы хотели бы пройти стажировку в компании и чем будете ей полезны. Охотнее всего берут студентов высших курсов, но уверенные и трудолюбивые кандидаты-первокурсники тоже имеют шансы.

Куда обращаться?

Вы можете сами выбрать место стажировки. Подумайте, какие навыки вам хотелось бы развить или получить и найдите соответствующую компанию. Ниже приведем список фирм, которые набирают стажеров. Некоторые программы рассчитаны на летний период, другие начинаются летом и продолжаются в течение учебного года — выбирать вам.

Ernst&Young

Подойдет для желающих развиваться в аудите, праве, налогах, консалтинге.

«В настоящий момент есть возможность пройти летнюю стажировку только для заинтересованных в банковских операциях (раздел Transakce на сайте) и консалтинге (Advisory). Остальные программы рассчитаны на целый учебный год», — рассказала Алица Сисакова, специалист компании, в разговоре с 420on.cz. Сисакова, однако, отметила, что у студентов, желающих стажироваться в другом отделе Ernst&Young, такой шанс тоже есть, все решается индивидуально.

Nestlé

Компания заинтересована в молодых специалистах и готова вкладывать в стажеров время и силы. Главная волна набора на стажировку уже прошла, но вы все равно можете отправить резюме и мотивационное письмо (укажите, в какой области и почему хотели бы практиковаться). Сейчас есть возможность пройти годовую стажировку в области электронной коммерции (Прага) или в кадровой службе (город Крупка).

Медиагруппа Mafra

Приглашает на оплачиваемую стажировку в ежедневную газету MF Dnes студентов журналистики и смежных направлений (например, филология, реклама, пиар). Выбранные кандидаты будут под руководством редакторов рассказывать читателям о событиях в Праге, а со временем получат возможность писать на собственные темы.

Albert

Стажировка длится три месяца и начинается 1 июля. Подойдет для интересующихся финансами, коммерцией, маркетингом, информационными технологиями, логистикой и пиаром. Среди главных требований на все позиции — хорошее знание английского языка и креативное мышление. Стажерам предлагают 150 крон в час, гибкий график, участие в проектах компании.

Czechdesign

Ищет увлеченных дизайном, коммуникабельных и творческих личностей, которые хотели бы узнать больше о чешском дизайне. Стажер будет занят всего день в неделю, но и работа на добровольных началах, то есть не оплачивается.

Skanska

Шведская девелоперская компания должна быть известна студентам технических специальностей. Не так давно она ввела двухмесячную стажировку, на которой можно получить практические знания в области строительства.

Plzeňský Prazdroj

Почему бы не пройти стажировку в крупной пивоваренной компании? Стажерам предлагают оплачиваемую двухмесячную программу, работу над собственным проектом, который позже можно презентовать высшему руководству, несколько дней отдыха и тимбилдинг, где студентов познакомят с лучшими специалистами компании и работой на пивоваренных заводах.

На этой позитивной ноте мы закончим список фирм, набирающих стажеров на лето. Главный совет студентам: не бойтесь заявить о себе! Как говорится, целься в Луну. Даже если промахнешься, окажешься среди звезд.