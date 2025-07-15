Прозрачность заработной платы: что думают чехи?

Только 5% работников признались в полной открытости в обсуждении своей заработной платы. Еще менее трети обсуждают эту тему неформально.





Четверть чешских работников подписали соглашение о неразглашении.





Почти 70% людей сталкивались с подозрением, что работники на одной и той же должности получают разные заработные платы. Две трети чехов требуют большей прозрачности в этом вопросе, однако мало кого интересует заработок руководителя, подчиненного или сотрудника из другого отдела. Для молодых людей информация о заработной плате коллеги является важной: 73% сотрудников в возрасте от 18 до 26 лет хотели бы знать ее.





28% опрошенных ждут изменения законодательства, которое обеспечит полную прозрачность и обязательное раскрытие размера заработной платы фирмами своим сотрудникам. Только 37% чехов поддерживают частичное раскрытие. Более пятой части опрошенных придерживается мнения, что заработная плата — личное дело, о котором никто не должен знать. Немного менее 70% верят, что изменение законодательства приведет к более справедливой оплате труда.





Самая распространенная реакция на открытие того, что коллега получает значительно больше, — это попытка узнать подробности, включая вопросы о наличии большего опыта, стажа или лучших результатов на аналогичной должности. 47% доверяют своим непосредственным руководителям и требуют объяснений от них. Узнав о неравенстве, каждый третий человек запросит повышение, а 15% задумаются о смене работы.