Прозрачность заработной платы: что думают чехи?
15 июля 2025
19:30
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Почти 60% жителей Чехии интересуются размером заработной платы своих коллег на аналогичной должности. Треть из них считает, что было бы неприятно, если бы другие знали их заработок. Всего лишь 7,5% работников знают точно, сколько зарабатывает их коллега, и еще 63% имеют приблизительное представление. Эти данные были получены в апрельском исследовании, проведенном компанией Provident Financial среди тысячи респондентов.
Только 5% работников признались в полной открытости в обсуждении своей заработной платы. Еще менее трети обсуждают эту тему неформально.
Четверть чешских работников подписали соглашение о неразглашении.
Почти 70% людей сталкивались с подозрением, что работники на одной и той же должности получают разные заработные платы. Две трети чехов требуют большей прозрачности в этом вопросе, однако мало кого интересует заработок руководителя, подчиненного или сотрудника из другого отдела. Для молодых людей информация о заработной плате коллеги является важной: 73% сотрудников в возрасте от 18 до 26 лет хотели бы знать ее.
28% опрошенных ждут изменения законодательства, которое обеспечит полную прозрачность и обязательное раскрытие размера заработной платы фирмами своим сотрудникам. Только 37% чехов поддерживают частичное раскрытие. Более пятой части опрошенных придерживается мнения, что заработная плата — личное дело, о котором никто не должен знать. Немного менее 70% верят, что изменение законодательства приведет к более справедливой оплате труда.
Самая распространенная реакция на открытие того, что коллега получает значительно больше, — это попытка узнать подробности, включая вопросы о наличии большего опыта, стажа или лучших результатов на аналогичной должности. 47% доверяют своим непосредственным руководителям и требуют объяснений от них. Узнав о неравенстве, каждый третий человек запросит повышение, а 15% задумаются о смене работы.
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