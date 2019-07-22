Условия работы в Чехии: что хорошо, а что не очень

Исследование, проведенное сайтом SmallBusinessPrices.co.uk, показало, что жители многих стран Организации экономического сотрудничества и развития могут позавидовать условиям, на которых чехи уходят в декретный отпуск. Также у трудящихся в Чешской Республике довольно высок уровень удовлетворенности жизнью, зато с равноправием женщин на рынке труда пока все печально.

Декретный отпуск

Авторы исследования утверждают, что лучше всего ситуация с декретом в Швеции: продолжительность отпуска составляет 69 недель, и в это время молодая мать или отец получают 80% своей обычной зарплаты. В Чехии можно уйти в декретный отпуск на 28 недель, получая при этом 60% обычного дохода. Для сравнения, в Австрии отпуск оплачивается на 100%, но длится всего 16 недель.

Сравнение условий в декретном отпуске, источник — 2019 Worker’s Rights Index

Удовлетворенность жизнью

Авторы исследования приходят к выводу, что она коррелирует с количеством рабочих часов в неделю: чем их меньше, тем человек, как правило, счастливее. Среднестатистический чех трудится 39,3 часа в неделю и доволен на 6,5 балла из 10. Самые «ленивые» в списке жители Нидерландов — они работают 29,2 часа в неделю и при этом счастливы на 7,3 балла. Датчане и швейцарцы работают чуть больше, по 32,4 и 34,4 часа в неделю соответственно, и оценивают удовлетворенность жизнью на 7,5 балла. В Турции трудятся по 47,7 часа в неделю и довольны жизнью лишь на 5,6 балла.

Число рабочих часов в неделю и уровень удовлетворенности жизнью, источник — 2019 Worker’s Rights Index

Равноправие мужчин и женщин

Здесь исследователи обратили внимание на такие показатели, как разрыв оплаты за одну и ту же работу для разных полов и уравновешенный гендерный состав в совете директоров и в парламенте. В лидерах оказались Норвегия, Дания и Бельгия, Чехия лишь на 29-м месте из 36 стран. Зарплаты женщин при равных должностях в Чешской Республике меньше мужских на 16%.

Количество рабочих часов в год

Наконец, авторы исследования рассчитали, что среднестатистический чех за год нарабатывает 1771 час. Это чуть меньше, чем в Австралии (1803), и чуть больше, чем в США (1765). Немцы, вопреки репутации трудоголиков, нарабатывают меньше всех других участников рейтинга — 1371 час, а настоящие стахановцы живут в Польше, Греции, Южной Корее и Мексике — 2039, 2042, 2124 и 2137 часов соответственно.

По материалам expats.cz