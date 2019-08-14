Чехия — в лидерах Евросоюза по трудоустройству иностранцев

В 2018 году самый высокий уровень занятости у иностранцев из стран, не входящих в Европейский союз, из всех регионов ЕС показали Оломоуцкий и Злинский края, где были трудоустроены девять из десяти таких приезжих. В области трудоустройства выходцев из Евросоюза среди чешских регионов лидирует Среднечешский край.

Работа для людей из-за стран, не входящих в ЕС

Самый высокий уровень безработицы у указанного контингента отмечен в отдельных регионах Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов, Швеции и Великобритании. Абсолютный антилидер — французский заморский департамент Майотта, где в 2018 году работало всего 22% иностранцев.

В Оломоуцком и Злинском краях работу нашли 88% приезжих из-за пределов Европейского союза. К этому показателю приблизились столичный регион Литвы и Дорсет и Сомерсет в Великобритании с 85%.

Работа для приезжих из других стран Евросоюза

Здесь наилучший результат продемонстрировало британское графство Камбрия, где уровень занятости составил 97%. Немного отстает Литва с 95%. Занятость этой категории иностранцев превышает 90% еще в десяти европейских регионах. Семь из них приходится на Великобританию. В Чехии такой регион один: это уже упомянутый Среднечешский край.

Выше всего уровень безработицы у выходцев из ЕС в ряде областей Южной Европы и Нидерландов, антилидер — Северная Греция с 42% безработных.

Занятость местных жителей

На региональном уровне лучше всего обстоят в Стокгольме и шведском регионе Смоланд и острова — по 87% трудоустроенных. Далее с показателями, превышающими 85%, следуют Верхняя Бавария, Фрайбург и Штутгарт в Германии, Аландские острова в Финляндии и Западная Швеция.

На противоположном полюсе с безработицей выше 50% оказались итальянские Апулия, Кампания, Калабрия и Сицилия. На последнем острове без работы сидят 44% местных жителей.

Источник: «100 лет статистики» и Евростат