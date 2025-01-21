Массовые увольнения в Чехии могут продолжиться, крупные фирмы планируют сокращать персонал

В то время как 31% компаний с числом сотрудников более 1 000 человек планируют нанять новых работников, еще большее число — 36% — готовятся к увольнению. Это выяснилось в ходе очередного опроса, проведенного кадровым агентством ManpowerGroup.





Аналогичным образом, среди крупных компаний с пятью тысячами и более сотрудников 29% планируют нанять новых работников, а 31% — сократить штат. «В крупных компаниях работает более миллиона человек, — предупреждает Йиржи Халбрштат из ManpowerGroup.





Это может продолжить серию массовых увольнений в начале года. Тогда компания Česká pošta объявила об увольнении 1 000 сотрудников, а затем Spolana в Нератовицах — об увольнении 500 человек. Затем последовали Mitas в Праге с 270 работниками и Dr. Oetker в Кладно с 114 работниками.





На прошлой неделе компания по производству микросхем Onsemi объявила о сокращении штата. С 1 апреля компания уволит 170 из 2 244 сотрудников.





Экономисты указывают на ухудшение положения промышленных компаний, поскольку число безработных растет. В феврале Бюро труда зарегистрировало 326 000 человек, не имеющих работы. Это число растет уже четыре месяца.





«Причина в основном в увольнениях в промышленности, которая находится под давлением слабых заказов», — отметил Петр Дуфек из Bank Creditas. Павел Собишек из UniCredit Bank добавил, что, помимо этого, промышленные компании сталкиваются с необходимостью структурных изменений.





Работа будет. Но другая





Однако даже дальнейшие возможные увольнения, по мнению Халбрштата, не означают катастрофы. Хотя бы потому, что вакансий по-прежнему много. В феврале Бюро труда зарегистрировало более 88 000 таких вакансий. Однако некоторых людей придется переучивать. По данным Министерства труда, интерес к переобучению растет, и чаще всего речь идет о цифровых навыках.





Но если рассматривать весь спектр компаний, включая небольшие, то результаты опроса положительные. Более того, большинство из них — 31% — планируют нанимать сотрудников. Пятая часть, напротив, готовится к увольнениям, 45% не планируют изменений, а остальные не знают.



По словам генерального директора ManpowerGroup Ярославы Резлеровой, это хорошие новости, и рынок остается стабильным. «Но вопрос в том, как будут выполняться планы по найму», — отметила она.





«В энергетике и водоснабжении, а также в сфере утилизации отходов планы по набору персонала сильно колеблются и часто меняются. Но нас удивил сектор коммуникационных услуг», — сказал Халбрстат. Сюда входят средства массовой информации, рекламные агентства и перевозчики, такие как Чешская почта.





Больше всего сотрудников планируют нанять работодатели в сфере здравоохранения и социальных услуг, финансов, страхования и недвижимости, а также информационных технологий.





Наиболее распространенными причинами найма, по словам компаний, являются их рост или расширение в новые области. И наоборот, изменения на рынке, экономические проблемы и снижение спроса являются наиболее распространенными причинами увольнений.