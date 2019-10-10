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Кому в Чехии в 2019 году платят больше и меньше всех

Александра Кириченко
10 октября 2019
13:08
25604
Средняя зарплата в Чехии, если верить официальной статистике, к середине 2019 года составила 34 989 крон. Однако в реальности две трети населения получают меньше этой суммы. Представители каких профессий в коммерческом и государственном секторах сейчас зарабатывают больше всех или, напротив, фактически бедствуют?

Цифры, позволяющие увидеть довольно точную картину, представлены в Информационной системе о среднем заработке (Informační systém o průměrném výdělku). Отдельные работодатели обязаны вносить в нее свои данные. Обрабатывает информацию компания Trexima по заказу Министерства труда и социальных дел.

Недавно в системе появились данные за первую половину 2019 года. Сайт Penize.cz собрал в таблицы наиболее показательные из них. 

Методология

Во всех таблицах приведены «грубые», или «грязные» выплаты (брутто), то есть до вычета налогов и совершения обязательных платежей. Цифры включают не только сами месячные зарплаты, но и, например, премии – все доплаты, проведенные официально. Наконец, речь идет не о среднем доходе, когда общая сумма выплат делится на число работников, а о медианном – сумме, меньше и больше которой получает одинаковое количество представителей сферы или специальности. 

Кстати, если в русском языке и в коммерческом, и в государственном секторах ежемесячные выплаты корректно называть зарплатами, то в чешском используются два разных слова, в первом случае mzda, а во втором — plat, что ближе к жалованию или окладу.

Самые высокие зарплаты в коммерческом секторе

 

Подгруппы и категории работников

Медиана «грубой» зарплаты
Высший руководящий состав крупных компаний 170 029 крон
Управляющие авиасообщением 153 199 крон
Электротехники управляющего и навигационного оборудования в авиации 114 285 крон
Пилоты, навигаторы, члены экипажа 108 937 крон
Руководящие работники в сфере рекламы и PR   99 982 кроны
Руководящие работники в сфере финансов   94 728 крон
Высший руководящий состав в среднем бизнесе   91 788 крон
Торговые директора   83 859 крон
Руководящие работники в сфере энергетики   82 954 кроны
Экономические и финансовые директора   82 708 крон
Директора по технологиям и производству в промышленном производстве    81 591 крона
Руководящие работники в сфере страхования   80 643 кроны
Руководящие работники в сфере IT   79 111 крон
Руководящие работники в сфере технического развития   77 724 кроны
Руководящие работники в бухгалтерии и аудите   75 986 крон
Руководящие работники в сфере здравоохранения   74 502 кроны
Руководящие работники в области управления персоналом   73 720 крон
Руководящие работники в сфере безопасности данных   70 811 крон
Руководящие работники в сфере контроля качества (ISO)   70 369 крон
Руководящие работники в торговле   67 617 крон
Специалисты в области продажи и закупки информационных технологий   67 131 крона
Руководящие работники в сфере добывающей промышленности и геологии   63 463 кроны
Системные аналитики   62 729 крон
Руководящие работники в сфере торговли и снабжения   62 436 крон
Руководящие работники в сфере логистики   60 058 крон
Инженеры в области электронных коммуникаций   59 590 крон
Разработчики ПО   59 060 крон
Руководящие работники в области обрабатывающей промышленности   57 630 крон

Корпоративные юристы, другие специалисты в области права

   57 396 крон
Врачи-специалисты   57 377 крон
Тестировщики ПО и представители смежных специальностей   56 691 крона

Самые низкие зарплаты в коммерческом секторе

 

Подгруппа или категория работников Медиана «грубой» зарплаты
Курьеры, доставщики посылок, носильщики 15 548 крон
Помощники на кухне 15 770 крон

Уборщики в отелях, административных, промышленных объектах

 15 810 крон
Подсобные рабочие в строительной сфере 15 849 крон
Официанты 15 975 крон
Охранники 16 608 крон
Прачки 17 224 кроны
Помощники повара 17 250 крон
Швеи 17 278 крон
Бармены 17 401 крона
Садовники 17 697 крон
Повара (кроме шеф-поваров) 18 358 крон
Обслуживающие оборудования в прачечных 18 358 крон
Сортировщики мусора 18 709 крон
Кровельщики 19 000 крон
Обслуживающие автозаправок и автомоек 19 268 крон
Столяры (кроме строительства) 19 331 крона
Вспомогательный персонал при ремонте зданий 19 520 крон
Адвокаты-стажеры 19 525 крон
Вспомогательный персонал в растительном производстве 19 979 крон
Уборщики общественного пространства, чистка канализации 20 137 крон
Косметологи и смежные профессии 20 441 крона
Работники в области прочих индивидуальных услуг 20 710 крон
Подсобные рабочие в области строительно-монтажных работ 20 720 крон
Водители тягачей 20 794 кроны
Специалисты в церковной и смежных областях 20 873 кроны
Работники рецепции в отелях 21 225 крон
Продавцы в магазинах 21 238 крон
Разносчики писем 21 304 кроны
Каменщики, печники, плиточники 21 332 кроны
Пекари, кондитеры (кроме шеф-поваров), изготовители сладостей 21 400 крон

 

Самые высокие зарплаты в государственном секторе

 

Подгруппа или категория работников Медиана «грубой» зарплаты
Главврачи 112 266 крон
Чиновники высшего ранга в центральных государственных ведомствах 108 265 крон
Врачи-хирурги 100 424 кроны
Врачи — специалисты по внутренним болезням   88 924 кроны
Врачи-специалисты   80 947 крон
Руководящий персонал в юриспруденции   72 948 крон
Высший руководящий состав крупных предприятий и учреждений   72 794 кроны
Руководящий персонал в области здравоохранения   71 398 крон
Руководящий состав в сфере обороны, госбезопасности и пожарной охраны   71 363 кроны
Экономические и финансовые директора   68 300 крон
Высший офицерский состав в вооруженных силах   67 336 крон
Высшее руководство различных объединений (кроме политических и подобных)   66 194 кроны
Руководящий персонал в сфере науки и исследований   65 517 крон
Врачи-терапевты   65 443 крон
Чиновники высшего ранга в области госуправления (кроме центральных ведомств)   63 886 крон
Сотрудники Чешской полиции   63 796 крон
Высший руководящий состав средних предприятий и учреждений   63 021 крона
Руководящие работники в области окружающей среды   62 628 крон
Руководящие работники в сфере информационных и коммуникационных технологий   61 399 крон
Руководящие работники в сфере внутренних дел и регионального развития   60 510 крон
Руководящие работники в сфере социальных служб (кроме ухода за пожилыми людьми)   59 466 крон
Старшие медсестры   59 203 кроны

 

Источник: penize.cz

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