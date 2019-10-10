Кому в Чехии в 2019 году платят больше и меньше всех

Цифры, позволяющие увидеть довольно точную картину, представлены в Информационной системе о среднем заработке (Informační systém o průměrném výdělku). Отдельные работодатели обязаны вносить в нее свои данные. Обрабатывает информацию компания Trexima по заказу Министерства труда и социальных дел.

Недавно в системе появились данные за первую половину 2019 года. Сайт Penize.cz собрал в таблицы наиболее показательные из них.

Методология

Во всех таблицах приведены «грубые», или «грязные» выплаты (брутто), то есть до вычета налогов и совершения обязательных платежей. Цифры включают не только сами месячные зарплаты, но и, например, премии – все доплаты, проведенные официально. Наконец, речь идет не о среднем доходе, когда общая сумма выплат делится на число работников, а о медианном – сумме, меньше и больше которой получает одинаковое количество представителей сферы или специальности.

Кстати, если в русском языке и в коммерческом, и в государственном секторах ежемесячные выплаты корректно называть зарплатами, то в чешском используются два разных слова, в первом случае mzda, а во втором — plat, что ближе к жалованию или окладу.

Самые высокие зарплаты в коммерческом секторе

Подгруппы и категории работников Медиана «грубой» зарплаты Высший руководящий состав крупных компаний 170 029 крон Управляющие авиасообщением 153 199 крон Электротехники управляющего и навигационного оборудования в авиации 114 285 крон Пилоты, навигаторы, члены экипажа 108 937 крон Руководящие работники в сфере рекламы и PR 99 982 кроны Руководящие работники в сфере финансов 94 728 крон Высший руководящий состав в среднем бизнесе 91 788 крон Торговые директора 83 859 крон Руководящие работники в сфере энергетики 82 954 кроны Экономические и финансовые директора 82 708 крон Директора по технологиям и производству в промышленном производстве 81 591 крона Руководящие работники в сфере страхования 80 643 кроны Руководящие работники в сфере IT 79 111 крон Руководящие работники в сфере технического развития 77 724 кроны Руководящие работники в бухгалтерии и аудите 75 986 крон Руководящие работники в сфере здравоохранения 74 502 кроны Руководящие работники в области управления персоналом 73 720 крон Руководящие работники в сфере безопасности данных 70 811 крон Руководящие работники в сфере контроля качества (ISO) 70 369 крон Руководящие работники в торговле 67 617 крон Специалисты в области продажи и закупки информационных технологий 67 131 крона Руководящие работники в сфере добывающей промышленности и геологии 63 463 кроны Системные аналитики 62 729 крон Руководящие работники в сфере торговли и снабжения 62 436 крон Руководящие работники в сфере логистики 60 058 крон Инженеры в области электронных коммуникаций 59 590 крон Разработчики ПО 59 060 крон Руководящие работники в области обрабатывающей промышленности 57 630 крон Корпоративные юристы, другие специалисты в области права 57 396 крон Врачи-специалисты 57 377 крон Тестировщики ПО и представители смежных специальностей 56 691 крона

Самые низкие зарплаты в коммерческом секторе

Подгруппа или категория работников Медиана «грубой» зарплаты Курьеры, доставщики посылок, носильщики 15 548 крон Помощники на кухне 15 770 крон Уборщики в отелях, административных, промышленных объектах 15 810 крон Подсобные рабочие в строительной сфере 15 849 крон Официанты 15 975 крон Охранники 16 608 крон Прачки 17 224 кроны Помощники повара 17 250 крон Швеи 17 278 крон Бармены 17 401 крона Садовники 17 697 крон Повара (кроме шеф-поваров) 18 358 крон Обслуживающие оборудования в прачечных 18 358 крон Сортировщики мусора 18 709 крон Кровельщики 19 000 крон Обслуживающие автозаправок и автомоек 19 268 крон Столяры (кроме строительства) 19 331 крона Вспомогательный персонал при ремонте зданий 19 520 крон Адвокаты-стажеры 19 525 крон Вспомогательный персонал в растительном производстве 19 979 крон Уборщики общественного пространства, чистка канализации 20 137 крон Косметологи и смежные профессии 20 441 крона Работники в области прочих индивидуальных услуг 20 710 крон Подсобные рабочие в области строительно-монтажных работ 20 720 крон Водители тягачей 20 794 кроны Специалисты в церковной и смежных областях 20 873 кроны Работники рецепции в отелях 21 225 крон Продавцы в магазинах 21 238 крон Разносчики писем 21 304 кроны Каменщики, печники, плиточники 21 332 кроны Пекари, кондитеры (кроме шеф-поваров), изготовители сладостей 21 400 крон

Самые высокие зарплаты в государственном секторе

Подгруппа или категория работников Медиана « грубой » зарплаты Главврачи 112 266 крон Чиновники высшего ранга в центральных государственных ведомствах 108 265 крон Врачи-хирурги 100 424 кроны Врачи — специалисты по внутренним болезням 88 924 кроны Врачи-специалисты 80 947 крон Руководящий персонал в юриспруденции 72 948 крон Высший руководящий состав крупных предприятий и учреждений 72 794 кроны Руководящий персонал в области здравоохранения 71 398 крон Руководящий состав в сфере обороны, госбезопасности и пожарной охраны 71 363 кроны Экономические и финансовые директора 68 300 крон Высший офицерский состав в вооруженных силах 67 336 крон Высшее руководство различных объединений (кроме политических и подобных) 66 194 кроны Руководящий персонал в сфере науки и исследований 65 517 крон Врачи-терапевты 65 443 крон Чиновники высшего ранга в области госуправления (кроме центральных ведомств) 63 886 крон Сотрудники Чешской полиции 63 796 крон Высший руководящий состав средних предприятий и учреждений 63 021 крона Руководящие работники в области окружающей среды 62 628 крон Руководящие работники в сфере информационных и коммуникационных технологий 61 399 крон Руководящие работники в сфере внутренних дел и регионального развития 60 510 крон Руководящие работники в сфере социальных служб (кроме ухода за пожилыми людьми) 59 466 крон Старшие медсестры 59 203 кроны

Источник: penize.cz