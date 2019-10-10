Кому в Чехии в 2019 году платят больше и меньше всех
Цифры, позволяющие увидеть довольно точную картину, представлены в Информационной системе о среднем заработке (Informační systém o průměrném výdělku). Отдельные работодатели обязаны вносить в нее свои данные. Обрабатывает информацию компания Trexima по заказу Министерства труда и социальных дел.
Недавно в системе появились данные за первую половину 2019 года. Сайт Penize.cz собрал в таблицы наиболее показательные из них.
Методология
Во всех таблицах приведены «грубые», или «грязные» выплаты (брутто), то есть до вычета налогов и совершения обязательных платежей. Цифры включают не только сами месячные зарплаты, но и, например, премии – все доплаты, проведенные официально. Наконец, речь идет не о среднем доходе, когда общая сумма выплат делится на число работников, а о медианном – сумме, меньше и больше которой получает одинаковое количество представителей сферы или специальности.
Кстати, если в русском языке и в коммерческом, и в государственном секторах ежемесячные выплаты корректно называть зарплатами, то в чешском используются два разных слова, в первом случае mzda, а во втором — plat, что ближе к жалованию или окладу.
Самые высокие зарплаты в коммерческом секторе
|Подгруппы и категории работников
|
Медиана «грубой» зарплаты
|Высший руководящий состав крупных компаний
|170 029 крон
|Управляющие авиасообщением
|153 199 крон
|Электротехники управляющего и навигационного оборудования в авиации
|114 285 крон
|Пилоты, навигаторы, члены экипажа
|108 937 крон
|Руководящие работники в сфере рекламы и PR
|99 982 кроны
|Руководящие работники в сфере финансов
|94 728 крон
|Высший руководящий состав в среднем бизнесе
|91 788 крон
|Торговые директора
|83 859 крон
|Руководящие работники в сфере энергетики
|82 954 кроны
|Экономические и финансовые директора
|82 708 крон
|Директора по технологиям и производству в промышленном производстве
|81 591 крона
|Руководящие работники в сфере страхования
|80 643 кроны
|Руководящие работники в сфере IT
|79 111 крон
|Руководящие работники в сфере технического развития
|77 724 кроны
|Руководящие работники в бухгалтерии и аудите
|75 986 крон
|Руководящие работники в сфере здравоохранения
|74 502 кроны
|Руководящие работники в области управления персоналом
|73 720 крон
|Руководящие работники в сфере безопасности данных
|70 811 крон
|Руководящие работники в сфере контроля качества (ISO)
|70 369 крон
|Руководящие работники в торговле
|67 617 крон
|Специалисты в области продажи и закупки информационных технологий
|67 131 крона
|Руководящие работники в сфере добывающей промышленности и геологии
|63 463 кроны
|Системные аналитики
|62 729 крон
|Руководящие работники в сфере торговли и снабжения
|62 436 крон
|Руководящие работники в сфере логистики
|60 058 крон
|Инженеры в области электронных коммуникаций
|59 590 крон
|Разработчики ПО
|59 060 крон
|Руководящие работники в области обрабатывающей промышленности
|57 630 крон
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Корпоративные юристы, другие специалисты в области права
|57 396 крон
|Врачи-специалисты
|57 377 крон
|Тестировщики ПО и представители смежных специальностей
|56 691 крона
Самые низкие зарплаты в коммерческом секторе
|Подгруппа или категория работников
|Медиана «грубой» зарплаты
|Курьеры, доставщики посылок, носильщики
|15 548 крон
|Помощники на кухне
|15 770 крон
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Уборщики в отелях, административных, промышленных объектах
|15 810 крон
|Подсобные рабочие в строительной сфере
|15 849 крон
|Официанты
|15 975 крон
|Охранники
|16 608 крон
|Прачки
|17 224 кроны
|Помощники повара
|17 250 крон
|Швеи
|17 278 крон
|Бармены
|17 401 крона
|Садовники
|17 697 крон
|Повара (кроме шеф-поваров)
|18 358 крон
|Обслуживающие оборудования в прачечных
|18 358 крон
|Сортировщики мусора
|18 709 крон
|Кровельщики
|19 000 крон
|Обслуживающие автозаправок и автомоек
|19 268 крон
|Столяры (кроме строительства)
|19 331 крона
|Вспомогательный персонал при ремонте зданий
|19 520 крон
|Адвокаты-стажеры
|19 525 крон
|Вспомогательный персонал в растительном производстве
|19 979 крон
|Уборщики общественного пространства, чистка канализации
|20 137 крон
|Косметологи и смежные профессии
|20 441 крона
|Работники в области прочих индивидуальных услуг
|20 710 крон
|Подсобные рабочие в области строительно-монтажных работ
|20 720 крон
|Водители тягачей
|20 794 кроны
|Специалисты в церковной и смежных областях
|20 873 кроны
|Работники рецепции в отелях
|21 225 крон
|Продавцы в магазинах
|21 238 крон
|Разносчики писем
|21 304 кроны
|Каменщики, печники, плиточники
|21 332 кроны
|Пекари, кондитеры (кроме шеф-поваров), изготовители сладостей
|21 400 крон
Самые высокие зарплаты в государственном секторе
|Подгруппа или категория работников
|Медиана «грубой» зарплаты
|Главврачи
|112 266 крон
|Чиновники высшего ранга в центральных государственных ведомствах
|108 265 крон
|Врачи-хирурги
|100 424 кроны
|Врачи — специалисты по внутренним болезням
|88 924 кроны
|Врачи-специалисты
|80 947 крон
|Руководящий персонал в юриспруденции
|72 948 крон
|Высший руководящий состав крупных предприятий и учреждений
|72 794 кроны
|Руководящий персонал в области здравоохранения
|71 398 крон
|Руководящий состав в сфере обороны, госбезопасности и пожарной охраны
|71 363 кроны
|Экономические и финансовые директора
|68 300 крон
|Высший офицерский состав в вооруженных силах
|67 336 крон
|Высшее руководство различных объединений (кроме политических и подобных)
|66 194 кроны
|Руководящий персонал в сфере науки и исследований
|65 517 крон
|Врачи-терапевты
|65 443 крон
|Чиновники высшего ранга в области госуправления (кроме центральных ведомств)
|63 886 крон
|Сотрудники Чешской полиции
|63 796 крон
|Высший руководящий состав средних предприятий и учреждений
|63 021 крона
|Руководящие работники в области окружающей среды
|62 628 крон
|Руководящие работники в сфере информационных и коммуникационных технологий
|61 399 крон
|Руководящие работники в сфере внутренних дел и регионального развития
|60 510 крон
|Руководящие работники в сфере социальных служб (кроме ухода за пожилыми людьми)
|59 466 крон
|Старшие медсестры
|59 203 кроны
Источник: penize.cz