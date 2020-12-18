Работа и карьера: 10 прогнозов на 2021 год

Уходящий год кардинально изменил рынок труда. Многим людям пришлось сменить направление деятельности или перейти на удаленную работу, освоить множество новых инструментов для онлайн-общения и организовать дома полноценный хоум-офис. Чем дальше, тем меньше верится, что мир вернется к прежнему состоянию. Каким в нынешних условиях видится будущее работы и карьеры?

LinkedIn представляет 10 лаконичных прогнозов в списке Top 10 ‘Future of Work’ Predictions.

1. Старый парадигмы умрут.

2. Технологии масштабируют сотрудничество, и сообщества будут выстраиваться с помощью приложений.

3. Люди переосмыслят свою карьеру и всю свою жизнь.

4. Продолжится массивный рост онлайн-обучения (и обучение станет частью работы каждого).

5. В центре внимания будет кураторство образовательного контента и персонализация.

6. Виртуальный рекрутинг (наем персонала) останется с нами.

7. Руководители отделов кадров (CHRO) станут определять новый мир работы и управлять им.

8. Будущее однозначно за онлайн-продажами, продажи с личным контактом станут исключением.

9. Разнообразие, инклюзия и сопричастность будут начинаться с самого верха.

10. Лидерство, ориентированное на интересны людей, станет одновременно возможностью и обязанностью.

Желаем вам профессиональных успехов в 2021 году, и пусть он будет благополучнее 2020-го!