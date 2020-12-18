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Работа и карьера: 10 прогнозов на 2021 год

Александра Кириченко
18 декабря 2020
18:22
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Под конец года LinkedIn, крупнейшая в мире профессиональная социальная сеть, представила обзор глобальных трендов в области работы и карьеры на 2021-й. Наверняка большинство из них затронут и Чехию.
Уходящий год кардинально изменил рынок труда. Многим людям пришлось сменить направление деятельности или перейти на удаленную работу, освоить множество новых инструментов для онлайн-общения и организовать дома полноценный хоум-офис. Чем дальше, тем меньше верится, что мир вернется к прежнему состоянию. Каким в нынешних условиях видится будущее работы и карьеры?
 
LinkedIn представляет 10 лаконичных прогнозов в списке Top 10 ‘Future of Work’ Predictions.
 
1. Старый парадигмы умрут.
2. Технологии масштабируют сотрудничество, и сообщества будут выстраиваться с помощью приложений.
3. Люди переосмыслят свою карьеру и всю свою жизнь.
4. Продолжится массивный рост онлайн-обучения (и обучение станет частью работы каждого).
5. В центре внимания будет кураторство образовательного контента и персонализация.
6. Виртуальный рекрутинг (наем персонала) останется с нами.
7. Руководители отделов кадров (CHRO) станут определять новый мир работы и управлять им.
8. Будущее однозначно за онлайн-продажами, продажи с личным контактом станут исключением.
9. Разнообразие, инклюзия и сопричастность будут начинаться с самого верха.
10. Лидерство, ориентированное на интересны людей, станет одновременно возможностью и обязанностью.
 
Желаем вам профессиональных успехов в 2021 году, и пусть он будет благополучнее 2020-го!
 
По материалам peoplematters.in 
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