Работа и карьера: 10 прогнозов на 2021 год
18 декабря 2020
18:22
10774
Под конец года LinkedIn, крупнейшая в мире профессиональная социальная сеть, представила обзор глобальных трендов в области работы и карьеры на 2021-й. Наверняка большинство из них затронут и Чехию.
Уходящий год кардинально изменил рынок труда. Многим людям пришлось сменить направление деятельности или перейти на удаленную работу, освоить множество новых инструментов для онлайн-общения и организовать дома полноценный хоум-офис. Чем дальше, тем меньше верится, что мир вернется к прежнему состоянию. Каким в нынешних условиях видится будущее работы и карьеры?
LinkedIn представляет 10 лаконичных прогнозов в списке Top 10 ‘Future of Work’ Predictions.
1. Старый парадигмы умрут.
2. Технологии масштабируют сотрудничество, и сообщества будут выстраиваться с помощью приложений.
3. Люди переосмыслят свою карьеру и всю свою жизнь.
4. Продолжится массивный рост онлайн-обучения (и обучение станет частью работы каждого).
5. В центре внимания будет кураторство образовательного контента и персонализация.
6. Виртуальный рекрутинг (наем персонала) останется с нами.
7. Руководители отделов кадров (CHRO) станут определять новый мир работы и управлять им.
8. Будущее однозначно за онлайн-продажами, продажи с личным контактом станут исключением.
9. Разнообразие, инклюзия и сопричастность будут начинаться с самого верха.
10. Лидерство, ориентированное на интересны людей, станет одновременно возможностью и обязанностью.
Желаем вам профессиональных успехов в 2021 году, и пусть он будет благополучнее 2020-го!
По материалам peoplematters.in
Топ новостей
Формат: текст
Все новости
Формат: фото и видео
Полезный контент
Формат: видео
Все новости
Формат: дискуссия
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
8 НОЯБРЯ 2023
20:02
2693
27 ОКТЯБРЯ 2023
21:04
1952
23 ОКТЯБРЯ 2023
21:00
3415
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.