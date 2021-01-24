Работа в Чехии или как устроиться в международную компанию

Мы обратились к Марине Степанкиной, выпускнице ČZU, которая работает в компании Johnson and Johnson в Праге. В интервью она делится личным и профессиональным опытом и рассказывает, какие карьерные перспективы ждут выпускников чешских вузов.

Есть мнение, что иностранцу невозможно получить работу в международной компании в Чехии. Откуда оно взялось?

Многие студенты уже на старте карьеры недооценивают свои возможности и даже не рассматривают варианты трудоустройства в крупных международных компаниях. Менеджерские позиции кажутся заоблачной перспективой, которая доступна только чехам.

На самом деле, Прага — это крупнейший в средней Европе единый центр обслуживания международных компаний (SSC), многие из которых заинтересованы в работе с выпускниками-иностранцами.

Среди них AB InBev, SAP, Deloitte, Johnson & Johnson, Ernst and Young, MSD и другие. Лидеры рынка стараются создавать внутри своих компаний мультикультурную среду, поэтому около 50% сотрудников в них — иностранцы, часто даже без знания чешского языка. Из них 20% — это русскоязычные специалисты.

На каких условиях студенты могут работать?

Соискатель может выбрать один из двух форматов работы в крупной компании — Full time и Part time.

В первом случае, вы устраиваетесь на полный рабочий день. Для этого вам понадобится диплом чешского вуза. Второй вариант предполагает гибкое сотрудничество — вы можете совмещать работу и учебу, потому что будете заняты в компании только частично.

Зарплата зависит от разных факторов. Студент без опыта может претендовать на 27-30 тысяч крон в месяц и бонусный пакет, в который входят премии, стравенки, карта multisport, бонус на изучение иностранных языков и т.д.

Для выпускников вузов существует Программа развития финансового лидерства (FLDP). Она позволяет молодым сотрудникам работать в филиалах компании в разных странах для обмена опытом.

Как устроиться в фирму из списка fortune 500?

Правильное резюме повысит ваши шансы на успех в несколько раз. А вот резюме, которое не соответствует стандартам, принятым в международных компаниях, скорее всего просто не будет рассмотрено HR-отделением. Резюме, как и мотивационное письмо, должны быть составлены на английском.

Многие недооценивают важность мотивационного письма. Я часто встречаю письма, в которых соискатели рассказывают о себе, но ни слова не говорят о вакансии, на которую претендуют. Это большая ошибка, ведь задача претендента — показать заинтересованность и подчеркнуть свою проактивную позицию. Рекрутеры, которые читают мотивационные письма, обращают на это внимание.

Изучите профильные сайты или попросите помощи у знакомых, которые имеют опыт в сфере HR. К примеру, несколько лет назад с составлением резюме и мотивационного письма мне помогли в редпанде (Центр помощи иностранцам. - Прим. ред.), но это коммерческая организация, там помогают только клиентам, которые купили у них страховку.

Вакансии нужно искать прямо на сайтах компаний, в которых вы хотите работать. На jobs.cz, например, публикуются только некоторые из открытых позиций. Этот секрет знают не все соискатели, поэтому и претендентов на вакансии, размещенные на сайте компании, меньше, чем на профильных сайтах по поиску работы.

Больше всего информации о поиске новых сотрудников компания размещает в интранете — это такой корпоративный Интернет. Люди извне не имеют к нему доступа, поэтому самый надежный способ попасть в международную компанию — попросить знакомого, который в ней уже работает, чтобы он отслеживал новые вакансии и рекомендовал вас на подходящие.

Если вас пригласили на собеседование, вам предстоит пройти четыре этапа:

Онлайн тестирование на общую логику и на знание предмета работы Если тесты сданы, вас ждет короткое онлайн-собеседование с HR-специалистом Собеседование с супервайзером вашей будущей команды Финальное собеседование с менеджером

Что делать, если меня не взяли на работу?

Не опускайте руки и пробуйте снова. Отказ не означает, что вас никогда не примут на работу в эту компанию в будущем.

В крупных компаниях постоянная текучка кадров — одна и та же вакансия может открываться несколько раз в год. Да, возможно, компания отдала предпочтение более опытному кандидату в первый раз, но через пару месяцев может оказаться, что вы будете лучшим среди остальных соискателей. Особенно, если потратите это время на развитие своих компетенций.

Иногда компании хотят быстро закрыть вакансию, поэтому выбирают только из первых 2-3 кандидатов, вам нужно быть в их числе. Моя практика показывает, что соискатель, который претендует на разные позиции несколько раз, точно получает заветный job offer в течение полугода.

Поделитесь каким-нибудь секретом, который поможет быстрее найти работу?

Вам будет легче получить место, если вы знаете кого-нибудь, кто уже работает в интересующей вас компании. Знакомый поможет подготовиться к вступительным испытаниям; расскажет, какие подводные камни будут ждать вас на собеседовании и поддержит в самом начале вашего карьерного пути в новом коллективе.

Иногда сотрудники получают бонусы от компании за привлечение классных кадров, поэтому не стесняйтесь просить помощи — возможно, будущий коллега заинтересован в вашем успехе!

Я уже несколько лет я работаю в компании Johnson and Johnson в Праге и помогаю нашему HR-отделу с рекрутингом новых сотрудников. Если вы хотите попробовать свои силы в JnJ, я с радостью подготовлю вас к собеседованию или поделюсь информацией о работе в компании, а еще зарегистрирую ваше резюме в JnJ через реферальную программу, чтобы вас точно позвали на собеседование.

Резюме отправляйте на почту jnj.job.cz@gmail.com