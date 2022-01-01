Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Работа
Карьера
Более половины беженцев из Украины в Чешской Республике хотят работать

Более половины беженцев из Украины в Чешской Республике хотят работать

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
22 июня
12:31
716
Подавляющее большинство украинских беженцев, проживающих в Чешской Республике, обладают университетским образованием, и более половины из них намерены устроиться на работу, согласно исследованию «Украинские беженцы в Чешской Республике», разработанной платформой миграции EWL и Центром исследований Восточно-европейского университета.

Более половины беженцев из Украины в Чешской Республике хотят работать

Почти две трети беженцев, которые пересекли чешские границы после 20 февраля 2022 года, имеют университетское образование и представляют нужные для Чехии профессии. Чаще всего они являются высококвалифицированными экспертами (22%), специалистами из сферы обслуживания (13%), работниками ручного труда и техниками (11%), учителями и другими работниками из сферы образования (9%).

Авторы исследования отметили, что до 52% беженцев из Украины намерены приступить к работе во время своего пребывания в Чешской Республике. Только 14% респондентов заявляют о намерении жить за счет собственных финансовых сбережений. Только 7% из них планируют подать заявку на статус беженца в Чешской Республике.

Специальный отчет был основан на анализе результатов социологических исследований «Украинские беженцы в Чешской Республике», которые с 13 по 23 мая 2022 года были реализованы платформой миграции EWL и Центром Восточно -европейских исследований Варшавского Университета в Праге, Острове и Богумине.

Было опрошено 400 украинских граждан, которые приехали в Чехию после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала вторжение в Украину.

 

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 


читайте по теме
Assets
24 июня
08:12
114
Политика
Украина и Молдавия получили статус кандидатов в члены Евросоюза
Assets
23 июня
13:45
598
Политика
В среду Чехия выдала беженцам 753 визы. Всего визы получили 380 965 человек из Украины
Assets
22 июня
12:50
5329
Общество
Семья прибыла из Украины в Чехию на расстрелянной машине. Они проехали 4000 километров
Assets
21 июня
13:44
1056
Культура
Алексей Вертинский пережил сложную операцию на сердце. Деньги со спектакля в Праге пойдут на реабилитацию актера
Последние новости:
Assets
24 июня
08:12
114
Политика
Украина и Молдавия получили статус кандидатов в члены Евросоюза
Assets
23 июня
19:27
1039
Общество
В жилом доме в Праге произошел взрыв газа
Assets
23 июня
18:43
3030
Экономика
У Чехии есть еще одна проблема. «Ценовой пузырь» на рынке недвижимости может лопнуть
Assets
23 июня
15:55
1026
Общество
Метеорологи предупредили об очень сильных грозах 24 и 25 июня
Assets
23 июня
14:32
5502
Общество
Конец оплаты наличными деньгами? В Чехии вряд ли.
Assets
23 июня
13:45
598
Политика
В среду Чехия выдала беженцам 753 визы. Всего визы получили 380 965 человек из Украины
Assets
23 июня
13:37
264
Общество
Правительство Чехии одобрило компенсацию больницам за неиспользованные лекарства от COVID-19
Assets
23 июня
12:47
359
Общество
Суд оставил в силе приговор, лишивший возможности скачивать некоторые фильмы с Ulož.to
Assets
23 июня
10:16
2020
Экономика
Черный сценарий: глава Чешского национального банка ожидает спада в экономике
Assets
23 июня
10:01
1256
Общество
В пражском районе Гостиварж разбился автобус. Среди пострадавших — 12 детей.


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
иностранцы
погода