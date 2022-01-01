Более половины беженцев из Украины в Чешской Республике хотят работать

Почти две трети беженцев, которые пересекли чешские границы после 20 февраля 2022 года, имеют университетское образование и представляют нужные для Чехии профессии. Чаще всего они являются высококвалифицированными экспертами (22%), специалистами из сферы обслуживания (13%), работниками ручного труда и техниками (11%), учителями и другими работниками из сферы образования (9%).
Авторы исследования отметили, что до 52% беженцев из Украины намерены приступить к работе во время своего пребывания в Чешской Республике. Только 14% респондентов заявляют о намерении жить за счет собственных финансовых сбережений. Только 7% из них планируют подать заявку на статус беженца в Чешской Республике.
Специальный отчет был основан на анализе результатов социологических исследований «Украинские беженцы в Чешской Республике», которые с 13 по 23 мая 2022 года были реализованы платформой миграции EWL и Центром Восточно -европейских исследований Варшавского Университета в Праге, Острове и Богумине.
Было опрошено 400 украинских граждан, которые приехали в Чехию после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала вторжение в Украину.
Источник: novinky.cz
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