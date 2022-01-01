Более половины беженцев из Украины в Чешской Республике хотят работать

Подавляющее большинство украинских беженцев, проживающих в Чешской Республике, обладают университетским образованием, и более половины из них намерены устроиться на работу, согласно исследованию «Украинские беженцы в Чешской Республике», разработанной платформой миграции EWL и Центром исследований Восточно-европейского университета.

Почти две трети беженцев, которые пересекли чешские границы после 20 февраля 2022 года, имеют университетское образование и представляют нужные для Чехии профессии. Чаще всего они являются высококвалифицированными экспертами (22%), специалистами из сферы обслуживания (13%), работниками ручного труда и техниками (11%), учителями и другими работниками из сферы образования (9%).

Авторы исследования отметили, что до 52% беженцев из Украины намерены приступить к работе во время своего пребывания в Чешской Республике. Только 14% респондентов заявляют о намерении жить за счет собственных финансовых сбережений. Только 7% из них планируют подать заявку на статус беженца в Чешской Республике.

Специальный отчет был основан на анализе результатов социологических исследований «Украинские беженцы в Чешской Республике», которые с 13 по 23 мая 2022 года были реализованы платформой миграции EWL и Центром Восточно -европейских исследований Варшавского Университета в Праге, Острове и Богумине.

Было опрошено 400 украинских граждан, которые приехали в Чехию после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала вторжение в Украину.

Источник: novinky.cz

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