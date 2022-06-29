Собеседование на работу в Чехии: На какие вопросы работодателя вы не обязаны отвечать?

Ваш будущий работодатель на собеседовании не должен спрашивать, есть ли у вас семья, какую религию вы исповедуете или какую политическую партию поддерживаете, точно так же и про вашу сексуальную ориентацию или про планы завести детей. Это темы-табу, но некоторые работодатели спрашивают даже и про это. Как им отвечать?

Почему такие вопросы опасны

По таким вопросам можно понять, будет ли кандидат будет дискриминирован на их основании, т.е. исключен из процесса найма. Они могут звучать так:

— Вы планируете иметь детей? Когда? Сколько лет вашим детям?

— Вы женаты или после развода?

— Вас когда-нибудь привлекали к уголовной ответственности?

— Есть ли у вас проблемы со здоровьем?

— Вы политически активны? В какой партии состоите?

— Курите?

— Я слышу у вас акцент. Откуда вы?

— Вы верующий?

Отвечать, но с умом

Все вышеперечисленные вопросы задают, чтобы выяснить личную информацию. Но получать эту информацию от вас работодатель не имеет права, потому что она не имеют никакого отношения к выполнению самой работы. Хотя работодатель может быть обеспокоен тем, что, например, женщина, у которой дома есть маленький ребенок, будет часто находиться дома, он не может исключить ее из процесса найма на основании этого.

С другой стороны, во время интервью обе стороны стараются узнать друг друга как можно лучше, даже просто с человеческой точки зрения. Семейное положение и, возможно, другая более личная информация дополняют общую картину кандидата, что может выделить его среди остальных. Тогда решение зависит от претендента на вакансию, насколько он будет готов поделиться личными данными. Вы можете ответить несколькими способами:

Сказать правду

Ничего не скрывайте и отвечайте правду: «Я родом из Сербии, но пять лет живу и работаю в Чехии» или: «Я не планирую создавать семью сейчас, но, возможно, в будущем». Да, вы рискуете, что вам не перезвонят, но может случиться и наоборот — работодатель оценит вашу прямоту.

Отвечайте в общих чертах и только на суть вопроса

Например, если вы сказали, что у вас есть маленькие дети, и ваш работодатель захочет узнать, кто будет сидеть с ребенком, если он заболеет. Опять же, снова личный вопрос, на который вам необязательно отвечать. В конце концов, если вы скажете, что с ребёнком останетесь вы, то тоже не увеличите свои шансы на эту работу.

В этом случае лучше ответить более обтекаемо. Например, вы можете сказать, что всегда справлялись с детскими болезнями и что на предыдущей работе вы брали не больше выходных, чем другие коллеги. Потому что на самом деле работодатель спрашивал о том, как часто вы собираетесь отсутствовать на рабочем месте. Точно так же, если работодателя интересует национальность кандидата, он может заверить его, что у него есть все необходимые разрешения для работы в Чехии.

С улыбкой отказаться отвечать на вопрос

Вы имеете право не отвечать — вопрос в том, как вы это сделаете. Можно сказать «Вы не имеете право меня спрашивать», а можно мягко возразить — «Этот вопрос слишком личный, и я не думаю, что от этого зависит то, как я буду справляться с работой».

Вы можете сразу добавить, что вы очень заинтересованы в этой должности и назвать причины интереса. Не нужно извиняться — просто оставайтесь при своём мнении. В любом случае не стоит грубить и возмущаться, так вы точно не произведёте хорошее впечатление. Возможно именно ваша способность мягко отстоять личные границы понравится работодателю.

Стоит получше подготовиться

Самое главное заранее продумать, как вы будете отвечать на неуместные вопросы. Например, что вы готовы рассказать о семье и детях, но не о политических взглядах. Подготовившись, вы будете чувствовать себя увереннее на собеседовании.

И еще: следите за тем, что говорите до и после собеседования. Во время небольшой дружеской беседы можно случайно выдать то, что вы рассказывать не собирались.



Источник: prace.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день