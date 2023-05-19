Одна женщина на десять сотрудников. Почему в Чехии меньше всего женщин-айтишниц в Европе?

Гендерный дисбаланс в учебных заведениях и компаниях сохраняется уже более 20 лет, примерно со времен Windows 98. За это время операционная система претерпела значительные изменения, но устаревшие гендерные стереотипы по-прежнему актуальны.

Если в Европейском союзе доля женщин на должностях IT-специалистов стабильно составляет около 19%, то в Чехии этот показатель явно хуже — всего 10,9%. До 2005 года доля женщин в этих профессиях в Чехии была значительно выше, но раньше они занимали менее квалифицированные позиции, которые впоследствии исчезли, и, соответственно, доля женщин в целом по сегменту снизилась.

Проблема начинается со школьной скамьи. Пражская частная средняя школа компьютерных технологий (SSŠVT) сообщает, что в этом году на первый курс было принято 11 девочек и 89 мальчиков. «В течение многих лет наши усилия по привлечению девушек к обучению не окупались. Однако в этом году мы увидели, что доля девушек среди абитуриентов значительно увеличилась», — сказал Мартин Водичка, директор SSŠVT.

По его словам, на практике особенно ценятся самостоятельность, организованность и дисциплинированность. По его опыту, большинство студенток тяготеют к программированию, которое является очень востребованной областью и требует логического мышления. Однако студентки не менее способны к администрированию компьютерных сетей или работе с графикой.

Дефицит специализированных студенток и выпускниц логично отражается на рынке труда. В прошлом году в этой области было создано 730 новых компаний, и база бизнеса также быстро растет. Если общее число женщин-предпринимателей за последние пять лет выросло менее чем на 2%, то число предпринимателей в области информационных технологий увеличилось на 15%.

В отличие от большинства европейских стран, где доля женщин-специалистов выросла за последние 10 лет, в Чехии улучшения ситуации не произошло. По данным Европейского института гендерного равенства, стереотипы о слабых технических навыках женщин приводят к низкой уверенности в себе в области цифровых технологий. Это напрямую влияет на снижение числа женщин в данной области.

Распространенный миф о «мужской» профессии подкрепляется давно опровергнутыми представлениями о «типично мужских» навыках, таких как аналитическое мышление или математические способности. По мнению работодателей, помимо технических навыков, женщины обладают большей способностью к сопереживанию пользователям и вниманием к деталям.

«У нас самая высокая доля женщин на должностях координаторов проектов, которые на 100% состоят из женщин. Почти половина женщин занимают должности тестировщиков, около трети руководителей проектов и менее пятой части консультантов в нашей команде — женщины», — говорит Хелена Ржимовска, менеджер по персоналу компании Ness Czech.

«Женщины-кандидаты особенно приветствуют гибкий график работы и возможность работать из дома, например, когда болеют дети. Конечно, у мужчин тоже есть такая возможность, но они пользуются ею реже», — говорит Ржимовска. Женщины в среднем они остаются в компании дольше, чем мужчины.













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