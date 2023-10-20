Каким будет 2024 год? «Рынок труда — это ад», — считает предприниматель Катержина Кадлецова

В последнее время от чешской экономики поступает не так много хороших новостей. Поэтому хорошо хотя бы помечтать — может быть, о следующем годе. Хотя мечтать, наверное, и не нужно — есть признаки того, что в 2024 году может произойти поворотный момент: инфляция вернется к 2%, экономика вернется к умеренному росту, люди почувствуют улучшение и снова начнут тратить. Звучит неплохо? Мало того, в подкасте CzechCrunch известный экономист Хелена Горска и предприниматель Катержина Кадлецова согласились с тем, что следующий год действительно может выглядеть именно так. В то же время они назвали, что именно должно измениться, чтобы чешская экономика вернулась к стабильному и уверенному росту.



По расчетам Министерства финансов, в этом году экономика должна в лучшем случае стагнировать. Таким образом, Чехия подтвердит свое положение европейского аутсайдера: она остается последней страной ЕС, которая еще не превзошла экономические показатели, достигнутые в доковидные годы. Однако в 2024 году ситуация должна наконец-то улучшиться: в следующем году статистики прогнозируют рост ВВП на 2,3%. В то же время, по данным Чешского национального банка, инфляция должна вернуться к 2%.



«Я также вижу причины для оптимизма», — сказала Хелена Горска, главный экономист Raiffeisenbank и член правительственного Национального экономического совета (NERV). А Катержина Кадлецова, владелица USSPA, семейного предприятия, производящего домашние гидромассажные ванны, добавила: «Большинство предпринимателей скажут вам, что этот год не очень удачный. Но следующий год должен быть лучше». И Горска, и Кадлецова, две ведущие леди чешского бизнеса, стали гостями последнего эпизода подкаста CzechCrunch. Вы можете послушать его ниже на чешском языке:







По мнению Горской, одной из основных причин неудовлетворительного состояния экономики является то, что люди все еще откладывают расходы, хотя у них в банках лежат рекордные суммы денег. Кадлецова считает, что в этом есть и положительная сторона: компаниям приходится изворачиваться, и они не могут полагаться только на то, что клиенты сами их найдут.



По мнению обеих женщин, рынок труда нуждается в срочном реформировании, поскольку он перегрет и плохо функционирует. «У нас склероз, мы забыли, как расти», — сказала Хелена Горска, добавив, что признаки замедления и стагнации национальной экономики наблюдались еще до пандемии.



«Рынок труда — это ад», — добавила Кадлецова. «В прошлом году мы заполняли вакансию бизнес-девелопера, и на нее претендовали десять человек, а сейчас их уже 130».



Хелена Горска, которая ранее писала в социальной сети X, что замечает, как все больше компаний объявляют об увольнениях, сказала, что остывающая экономика выпускает пар даже в условиях жесткого рынка труда — в Чехии один из самых низких уровней безработицы в ЕС, что осложняет жизнь многих предприятий, поскольку они не могут найти сотрудников.



В то же время Горска признала, что проблемы, связанные с рекордно низким уровнем безработицы и негибким трудовым кодексом, признает и правительство Петра Фиалы, которое она и ее коллеги из NERV предупреждают: «Что-то назревает». Петрос Михопулос и Павел Дробил также недавно говорили о плохом функционировании рынка труда в подкасте CzechCrunch.