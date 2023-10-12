Они позволят рядовым сотрудникам получить долю в компании, в которой они работают. Если, например, стартап будет продаваться, они тоже от этого выиграют. Если сделка окажется действительно крупной, то они могут стать миллионерами. Речь идет о Плане владения акциями сотрудников (ESOP, от английского employee stock option plan), который поможет молодым компаниям мотивировать важных сотрудников не увольняться. Часто компаниям не хватает денег, чтобы предложить достаточно высокую зарплату качественным сотрудникам, а ESOP позволяет компенсировать эту проблему



В более развитых странах акции сотрудников являются ключевой частью предпринимательской экосистемы, однако в Чехии это не так. После нескольких лет призывов к изменению ситуации лед тронулся. Палата депутатов приняла во втором и третьем чтении несколько законопроектов, направленных на решение хотя бы части этой проблемы.



«Эта поправка позволит работодателям не тратить драгоценные средства, особенно в начале своего бизнеса, и в то же время мотивировать сотрудников работать и оставаться в компании с целью увеличения стоимости акций, которые достаются им бесплатно. Особенно если выручка от продажи при выходе полностью освобождается от налогов», — комментирует Роберт Элефант из консалтинговой компании Spectre Tax.



Смысл предложения заключается в том, чтобы сделать ESOP более привлекательным за счет возможности отсрочить момент налогообложения. Сегодня работник должен заплатить налог сразу после получения многих видов акций, даже если нет никакого дохода. Предложение изменяет налогообложение таким образом, чтобы отложить сборы с ESOP во времени, на д10 лет или до выполнения других условий.



По словам Яна Шкрабки, советника министра финансов, правительство учитывает тот факт, что и компания, и работник могут не обладать достаточной ликвидностью на момент предоставления ESOP, что особенно актуально для стартапов. «Основным преимуществом предлагаемого изменения является возможность мотивировать сотрудников таким образом без необходимости обеспечения ликвидности на момент предоставления ESOP для уплаты налогов, социального и медицинского страхования, которые в таких случаях должны быть уплачены», — сказал Шкрабка в интервью CzechCrunch.



Он также отметил, что некоторые виды ESOP уже не облагаются налогом и не будут облагаться в соответствии с новым положением.



По мнению Элефанта, новая система позволит работникам получать значительно большие суммы после уплаты налогов, чем раньше. Предложение также предусматривает, что временной тест, то есть освобождение от подоходного налога при трехлетнем владении акциями или пятилетнем владении долями в компаниях с ограниченной ответственностью, будет по-прежнему применяться при последующей продаже акций.



В законопроекте также рассматривается ситуация, когда работник получает акцию или опцион по определенной цене, которая с годами снижается. Если проект окажется неудачным и инвестиции принесут убыток, налогообложение не будет производиться.



Вопрос об ESOP обсуждается в Чехии уже давно. Так, еще в апреле 2021 года основатели европейских стартапов, в том числе Томаш Чупр из Rohlik, призвали правительства принять стандарты стартапов, а Чехия на европейском уровне обязалась принять изменения, касающиеся, в частности, акционерной собственности сотрудников. Нынешнее правительство Петра Фиалы также включило в свою программу введение ESOP.



Однако из-за бездействия в начале этого года был запущен призыв #ESOPasap к скорейшему внедрению изменений. Десятки ведущих чешских стартапов, инвесторов, юристов и компаний присоединились к этой инициативе под эгидой инвестиционной группы Miton при информационной поддержке CzechCrunch.



Осторожность преобладает над смелым видением

Miton, однако, критикует нынешние изменения в законопроекте. Для Чехии оно предполагает создание программ по удержанию сотрудников, которые поднимут ее на уровень стран, где такая практика распространена. В качестве примера он приводит недавно внесенные изменения в Словакии.



«К сожалению, приходится констатировать, что предложение, прошедшее второе чтение в Палате депутатов, не оправдывает этих надежд. Осторожность возобладала над более смелым видением развития Чехии, и предложение, вместо того чтобы облегчить жизнь перспективным компаниям, усложняет ее», — комментирует Михала Грегорова из Miton.



В частности, она утверждает, что предложение не соответствует основному принципу налогообложения физических лиц, согласно которому налог должен уплачиваться только тогда, когда человек действительно получает доход. Кроме того, по словам Грегоровой, хотя на первый взгляд отсрочка уплаты налогов может показаться заманчивой для стартапов и их сотрудников, в долгосрочной перспективе она может оказаться рискованной.



«Из-за неопределенностей и рисков мы ожидаем, что компании не воспользуются этой льготой. Мы рассчитываем, что предложение в итоге не пройдет Палату депутатов, что даст правительству больше времени для подготовки более совершенного регулирования программ для сотрудников. Мы будем рады совместной работе в этом направлении, поскольку в Европе и за ее пределами существует множество примеров положительной практики», — сказала Грегорова.