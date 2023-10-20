8 лучших советов и стратегий для сотрудников по ведению переговоров о зарплате в процессе найма

В этом руководстве представлены 8 стратегий ведения переговоров о зарплате, а также множество инсайдерских советов. Вы узнаете:





Почему понимание ценностей компании может дать вам преимущество

Как использование альтернативных издержек может укрепить вашу позицию

Как правильно задавать открытые вопросы во время переговоров

Как эффективно подготовиться к переговорам





1. Проведите исследование

Как гласит старая поговорка, знание — сила. И это правда, поскольку знание того, как рынок оценивает вашу текущую роль, позволяет вам соглашаться только на те вакансии, которые оплачиваются соответствующим образом.





Для начала можно изучить различные доски объявлений, такие как LinkedIn, Adzuna, Glassdoor, а также платформы, ориентированные на конкретные отрасли, например Rev.com или TranscribeMe.





Разумеется, необходимо учитывать все переменные, такие как:





Уровень опыта

Образование

Навыки

Географическое положение





Совет: воспользуйтесь калькулятором заработной платы : воспользуйтесь калькулятором заработной платы Paylab , чтобы убедиться в справедливости оплаты труда.





Затем изучите компанию, в которую вы идете на собеседование, и ознакомьтесь с ее политикой в области заработной платы, в том числе:





типичный диапазон для должности, на которую вы претендуете;

требования, предъявляемые для получения более высокого диапазона, включая переменные, основанные на результатах работы.





В некоторых странах новые законы о прозрачности заработной платы могут сделать такое раскрытие информации обязательным.





Совет: узнайте законодательство о заработной плате в той стране, где вы находитесь. Потенциальный работодатель может не иметь права спрашивать вас о вашей предыдущей зарплате, поэтому старайтесь избегать обсуждения этой суммы.





Некоторые недобросовестные работодатели могут использовать эту информацию для того, чтобы сделать более низкое предложение.





2. Не стоит делать первое предложение

Некоторые источники советуют обратное.





Они утверждают, что сделать первое предложение — это выгодно, поскольку теперь вы контролируете ситуацию. Но вот почему это плохая идея:





у компании уже есть бюджет на вашу должность;

вы можете предложить меньшую сумму.





Проблема не только в том, что вы соглашаетесь на более низкую начальную зарплату. Вы также ставите свою самооценку на более низкий уровень. И это может стать основой всего вашего общения после приема на работу.





Советы профессионалов:





Когда интервьюер спрашивает о ваших ожиданиях по зарплате, следует сначала узнать его зарплатный диапазон.

Если его не хотят раскрывать, предложите зарплату на 10-15% выше отраслевого диапазона, чтобы оставить возможность для переговоров. Вот почему так важно провести исследование.





3. Представьте свои аргументы





При обсуждении заработной платы в процессе приема на работу следует, безусловно, подчеркнуть свои лучшие качества.





Советы профессионалов:





Используйте доказательства.

Количественно оцените свое влияние.





Доказательства ваших достоинств включают в себя:





навыки, которыми вы уже обладаете;

образование;

соответствующая внеурочная деятельность;

пройденные курсы и семинары;

прошлые выступления и результаты.





Помните еще вот о чем:





Используйте реальные цифры: подчеркните конкретные результаты, которые вы можете получить в компании, в которой проходите собеседование, на основе ваших прошлых достижений.

Смотрите в будущее: объясните, как ваш опыт и навыки способствуют увеличению чистой прибыли компании.

Обладайте мышлением роста: если у вас пока нет реальных результатов, покажите интервьюеру, какие активные шаги вы предпринимаете для самосовершенствования. Подчеркните курсы, которые вы проходите, или навыки, которые вы оттачиваете, и объясните, что такое активное мышление роста является бесценным активом для любой компании в долгосрочной перспективе. В зависимости от отрасли, технические или творческие навыки, которые вы приобретаете, могут оказаться тем, что ищут в идеальном кандидате.

Объясните дополнительные расходы: подчеркивание дополнительных расходов, связанных с работой, таких как транспортные расходы или смена места жительства, поможет привести свои аргументы. Разумеется, при этом следует использовать реальные цифры.





Советы профессионалов:





Используйте отзывы: чтобы подчеркнуть свою точку зрения, попросите бывших коллег или клиентов написать отзывы о вашей работе. Выберите десять лучших из них, распечатайте и принесите на собеседование по обсуждению заработной платы.

Приходите подготовленным: распечатайте документ, в котором вы подчеркнете свои основные достижения, то, как выросла ваша роль, недавние сертификаты и курсы, а также измеримое влияние.





4. Будьте ассертивны

Одними аргументами в споре не победить, необходимо:

выбрать правильный тон;

выбрать правильный подход к изложению аргументов, связать факты с эмоциями;

излагать свои аргументы в правильном порядке.





Итак, вы должны:





проявлять профессионализм;

сохранять позитивный настрой;

быть четким и лаконичным;

не проявлять излишней эмоциональности и агрессивности;

быть открытым для обратной связи.





Советы профессионалов:





Начните с благодарности: прежде чем начать переговоры о зарплате, выразите благодарность за возможность стать частью компании, в которую вы пришли на собеседование. Это позволит наладить человеческий контакт с интервьюером, и он с большей вероятностью прислушается к вашим аргументам. Кроме того, это удерживает собеседника от перехода в режим конфронтации.





Используйте активное слушание: несмотря на то, что вы должны прийти с доказательствами, помните, что переговоры похожи на танец. Прислушивайтесь к тому, что говорит ваш партнер по переговорам, и выявляйте скрытые потребности, стоящие за его аргументами. Эта тактика поможет вам найти наилучшие аргументы и порядок аргументов, чтобы убедить будущего работодателя.

Репетируйте с другом: репетиция с человеком, которому вы доверяете, помогает подготовить аргументы и снять нервозность. Кроме того, вы можете увидеть реакцию другого человека на ваши аргументы в режиме реального времени. Прислушивайтесь к отзывам и следите за невербальными сигналами, чтобы адаптировать свои переговоры. Кроме того, во время репетиции задайте несколько шуточных вопросов, чтобы лучше потренироваться.

Подготовьтесь к сложным вопросам: представьте себе несколько трудных вопросов, которые может задать интервьюер в связи с вашими требованиями к зарплате, и подготовьте ответы.

Выберите подходящий момент: избегайте переговоров на первых этапах собеседования. Подождите, пока будущий работодатель не проявит к вам серьезный интерес; именно тогда у вас будет больше всего рычагов влияния.

Задавайте открытые вопросы: эта стратегия позволяет получить больше информации о позиции работодателя, его ожиданиях и ограничениях. Кроме того, она меняет динамику разговора, побуждая работодателя к раскрытию информации, которую вы можете использовать. Например, вы можете спросить: «Не могли бы вы помочь мне понять, как компания определяет компенсационные пакеты для подобных должностей?»





5. Связь с ценностями компании

Эта тактика предполагает согласование вашего личного вклада, опыта и стремлений с более широкими целями и принципами компании. Ценности компании можно найти на ее сайте, в разделе «Миссия/видение», а также в профиле в социальных сетях.





Допустим, компания ценит инновации и постоянное совершенствование.

Ваш подход может звучать следующим образом:





«Меня особенно радует приверженность вашей компании к инновациям и постоянному совершенствованию. На своем последнем месте работы я возглавлял проект по внедрению нового технологического решения, что позволило оптимизировать наши процессы и сэкономить значительные средства. Инвестиции в меня с более высокой зарплатой означают инвестиции в человека, который не просто стремится занять определенную должность, а активно ищет возможности для роста и продвижения».





6. Использование альтернативных издержек

Под стоимостью возможностей понимается стоимость следующей лучшей альтернативы, от которой вы отказываетесь при принятии решения.





По сути, это стоимость упущенных выгод, которые вы могли бы получить, выбрав другой вариант.





В переговорах о зарплате использование альтернативных издержек означает привлечение внимания к потенциальным выгодам, от которых вы можете отказаться:





выбирая одно предложение о работе вместо другого;

отдавая свои знания и опыт одной компании, а не переходя в другую.





Вот как это можно использовать:





Определите свою ценность: расскажите об уникальных навыках, опыте и знаниях, которые вы имеете, и о том, какую пользу они приносят компании.

Представьте альтернативные варианты: обсудите другие потенциальные предложения, имеющиеся у вас на столе. Обсудите других кандидатов с меньшей ценностью, которые могут прийти на собеседование.

Покажите, что они могут потерять: подчеркните преимущества и выгоды, которые компания упустит, если кандидат не будет соответствовать вашим ожиданиям по зарплате.





Вот пример того, что можно сказать:





«Я искренне рад перспективе присоединиться к вашей команде, особенно потому, что это соответствует моим профессиональным целям и опыту. У меня на столе лежит другое предложение, более конкурентоспособное с точки зрения компенсации. Хотя я склоняюсь к вашей компании из-за ее ценностей и проектов, мне необходимо учитывать и финансовый аспект. Можем ли мы рассмотреть пакет, более соответствующий рыночной стоимости моей квалификации и опыта?»





7. Рассмотрите другие привилегии

Как мы уже отмечали выше, в каждой компании существует определенный диапазон оплаты труда для каждой должности. В некоторых случаях он действительно не может удовлетворить более высокие требования к заработной плате.





Если вы все же хотите работать в этой компании, рассмотрите другие возможности, которые она может предложить, например:





медицинское страхование,

топливо,

деньги на аренду жилья,

стипендии для ваших детей,

пенсионные инвестиции,

баланс между работой и личной жизнью,

возможности роста.





Затем вы можете договориться не только о более высокой зарплате, но и о других выгодах, которые вас интересуют.





8. Не торопитесь

Переговоры о зарплате — дело ответственное, поэтому следует быть осторожным, особенно если вы нацелены на более высокооплачиваемую работу.





Если вы и ваш будущий работодатель или интервьюер не пришли к единому мнению, лучше не торопиться и пересмотреть предложение.





Вместо того чтобы реактивно соглашаться или отклонять предложение о зарплате, можно взвесить альтернативные варианты.





Например:





Вы можете разработать новые аргументы в пользу своей точки зрения.

Вы можете получить запросы на собеседование или одобрение от других компаний.

Ваш работодатель может сделать новое предложение, включая другие льготы и бонусы.





Подведение итогов

Переговоры о зарплате не должны казаться неравной борьбой. Вы можете получить достойную зарплату, если проведете исследование, будете настойчивы и найдете общий язык с человеком, проводящим собеседование. Не забывайте использовать такие приемы, как открытые вопросы, альтернативные издержки и репетиция с другом. Кроме того, возьмите с собой множество доказательств, подтверждающих ваши аргументы. Если вы будете следовать этим советам, то сможете получить компенсационный пакет, отражающий вашу истинную ценность.