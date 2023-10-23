Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.
Женщины будут работать «бесплатно» до конца года
17 ноября 2023
09:00
548
В среду, 15 ноября, в Европейском союзе отмечали День(не)равной оплаты труда. Это напоминание о том, что, согласно статистике, с этой даты и до 31 декабря женщины работают бесплатно, если сравнивать их годовую зарплату с аналогичными позициями, которые занимают мужчины. Это связано с сохраняющимся значительным разрывом в оплате труда мужчин и женщин.
Полтора месяца неоплачиваемого труда из-за дискриминации, которой подвергаются женщины, во всех отраслях и странах Европы. Именно поэтому в ЕС символически отмечают день, когда «мужчины уже все отработали», то есть в среднем они уже заработали ту сумму, за которую женщинам приходится «дорабатывать» до конца года.
«15 ноября этого года женщины прекращают получать зарплату за свой труд и продолжают работать бесплатно до конца 2023 года по сравнению с мужчинами», — поясняет Европейская комиссия давнюю проблему.
Средняя валовая почасовая заработная плата женщин в Европейском союзе уже давно примерно на 13% ниже, чем у мужчин. Такой гендерный разрыв в оплате труда эквивалентен разнице примерно в полтора месяца в год.
Ситуация в разных странах ЕС неодинакова, и в ряде государств в зависимости от последних данных о разрыве в оплате труда мужчин и женщин введен национальный День равной оплаты труда. Он отмечается весной как дата, когда женщины только наверстывают тот уровень оплаты труда, которого их коллеги-мужчины достигли к концу предыдущего года.
«В этом году женщинам в Чехии пришлось работать примерно на 60 дней больше, чем мужчинам, чтобы добиться одинаковой годовой зарплаты», — сообщает организация Business & Professional Women, которая освещает эту проблему на сайте EqualPayDay.cz.
По ее данным, разница существенно меняется с возрастом. Наиболее высока она в возрасте 40–44 лет, когда достигает 23%. В основном это связано с материнством и отцовством. Женщины больше времени уделяют заботе о семье в ущерб своей работе. Разрыв также зависит от уровня образования: наибольший показатель у выпускниц вузов — 24%. Самый высокий гендерный разрыв в оплате труда наблюдается в финансовом секторе, где он достигает 39%.
Одна и та же должность за одну и ту же зарплату? Посмотрим...
Как и в случае с европейскими и местными показателями, данные, полученные с помощью инструмента Platy.cz, говорят сами за себя, позволяя отслеживать заработную плату на конкретных должностях и в конкретных регионах.
Например, по данным исследования, столичные финансовые менеджеры-женщины зарабатывают на 25,3% меньше своих коллег. В целом разница в средней зарплате мужчин и женщин в Праге ниже, чем в других регионах страны, но есть одно исключение, когда женщины зарабатывают немного больше, чем мужчины на той же должности.
10 примеров
«15 ноября этого года женщины прекращают получать зарплату за свой труд и продолжают работать бесплатно до конца 2023 года по сравнению с мужчинами», — поясняет Европейская комиссия давнюю проблему.
Средняя валовая почасовая заработная плата женщин в Европейском союзе уже давно примерно на 13% ниже, чем у мужчин. Такой гендерный разрыв в оплате труда эквивалентен разнице примерно в полтора месяца в год.
Ситуация в разных странах ЕС неодинакова, и в ряде государств в зависимости от последних данных о разрыве в оплате труда мужчин и женщин введен национальный День равной оплаты труда. Он отмечается весной как дата, когда женщины только наверстывают тот уровень оплаты труда, которого их коллеги-мужчины достигли к концу предыдущего года.
«В этом году женщинам в Чехии пришлось работать примерно на 60 дней больше, чем мужчинам, чтобы добиться одинаковой годовой зарплаты», — сообщает организация Business & Professional Women, которая освещает эту проблему на сайте EqualPayDay.cz.
По ее данным, разница существенно меняется с возрастом. Наиболее высока она в возрасте 40–44 лет, когда достигает 23%. В основном это связано с материнством и отцовством. Женщины больше времени уделяют заботе о семье в ущерб своей работе. Разрыв также зависит от уровня образования: наибольший показатель у выпускниц вузов — 24%. Самый высокий гендерный разрыв в оплате труда наблюдается в финансовом секторе, где он достигает 39%.
Одна и та же должность за одну и ту же зарплату? Посмотрим...
Как и в случае с европейскими и местными показателями, данные, полученные с помощью инструмента Platy.cz, говорят сами за себя, позволяя отслеживать заработную плату на конкретных должностях и в конкретных регионах.
Например, по данным исследования, столичные финансовые менеджеры-женщины зарабатывают на 25,3% меньше своих коллег. В целом разница в средней зарплате мужчин и женщин в Праге ниже, чем в других регионах страны, но есть одно исключение, когда женщины зарабатывают немного больше, чем мужчины на той же должности.
10 примеров
- Административный работник: женщины на 7,0% меньше, чем мужчины
- Финансовый аналитик: женщины на 10,0% меньше, чем мужчины
- Финансовый менеджер: женщины на 25,3% меньше мужчин
- Графический дизайнер: женщины на 9,0% меньше, чем мужчины
- ИТ-тестировщик: женщины на 2,7% больше, чем мужчины
- Менеджер по работе с ключевыми клиентами: женщины на 7,8% меньше, чем мужчины
- Логист: женщины на 9,0% меньше, чем мужчины
- Персональный банкир: женщины на 2,6% меньше, чем мужчины
- Менеджер по ИТ-продуктам: женщины на 4,8 меньше, чем мужчины
- Научный сотрудник: женщины на 16,1% меньше мужчин
Данные: месячная брутто-зарплата для отдельных позиций в Праге, Platy.cz, 2023 год
Ситуация различается не только по отраслям, но и по регионам. Например, сотрудница отдела закупок в Праге зарабатывает всего на 3% меньше, чем мужчина на той же должности. В Моравско-Силезском крае эта разница составляет уже 7,8%, в Южноморавском — 11,8%, в Среднечешском — даже 13,8%, а в Злинском крае женщина в отделе закупок зарабатывает на 14,2% меньше.
Однако почти везде, во всех регионах и во всех отраслях, верно (за редким исключением), что мужчины получают больше женщин за одну и ту же работу.
Как поясняет эксперт по трудовому праву Петра Сохорова, снизить дискриминацию женщин поможет европейская директива о прозрачности оплаты труда. Она вступила в силу в июне 2023 года, и ее основной целью является достижение гендерного равенства в оплате труда и устранение разрыва в оплате труда. Эта цель также является частью принятого в декабре 2022 года Плана действий по обеспечению гендерного равенства в оплате труда на 2023–2026 годы, одного из стратегических документов правительства Чехии.
Европейская директива устанавливает ряд правил для улучшения текущей ситуации и вводит новые обязательства для работодателей, такие как:
Ситуация различается не только по отраслям, но и по регионам. Например, сотрудница отдела закупок в Праге зарабатывает всего на 3% меньше, чем мужчина на той же должности. В Моравско-Силезском крае эта разница составляет уже 7,8%, в Южноморавском — 11,8%, в Среднечешском — даже 13,8%, а в Злинском крае женщина в отделе закупок зарабатывает на 14,2% меньше.
Однако почти везде, во всех регионах и во всех отраслях, верно (за редким исключением), что мужчины получают больше женщин за одну и ту же работу.
Как поясняет эксперт по трудовому праву Петра Сохорова, снизить дискриминацию женщин поможет европейская директива о прозрачности оплаты труда. Она вступила в силу в июне 2023 года, и ее основной целью является достижение гендерного равенства в оплате труда и устранение разрыва в оплате труда. Эта цель также является частью принятого в декабре 2022 года Плана действий по обеспечению гендерного равенства в оплате труда на 2023–2026 годы, одного из стратегических документов правительства Чехии.
Европейская директива устанавливает ряд правил для улучшения текущей ситуации и вводит новые обязательства для работодателей, такие как:
- обязательство обеспечить работникам свободный доступ к критериям, используемым для определения вознаграждения работников, уровням вознаграждения и прогрессии оплаты труда,
- обязанность предоставлять работникам информацию о среднем уровне вознаграждения в разбивке по полу,
- обязанность предоставлять соискателям информацию об уровне ожидаемого вознаграждения до собеседования, т. е. в объявлении.
Работодатели будут обязаны предоставлять, в частности, информацию о гендерных разрывах в оплате труда и медианах, включая дополнительные и переменные компоненты. Работодатели с численностью более 250 сотрудников должны будут впервые предоставить эту информацию до 7 июня 2027 года и в дальнейшем ежегодно, работодатели с численностью 150-249 сотрудников — каждые 3 года с той же даты, а работодатели с численностью 100-149 сотрудников должны будут впервые выполнить это обязательство до 7 июня 2031 года.
Директива распространяется на работодателей государственного и частного секторов, а также на сотрудников, включая соискателей. Работникам не должно быть отказано в раскрытии информации о своем вознаграждении для целей соблюдения принципа равной оплаты труда.
В случае нарушения обязательств, изложенных в Директиве, работодатели должны будут выплатить штраф и компенсировать жертве дискриминации разницу в оплате или компенсацию нематериального ущерба, при этом должно применяться обратное бремя доказывания. Таким образом, эти принципы аналогичны тем, которые уже применяются в случаях нарушения запрета на дискриминацию. Чешская Республика должна реализовать Директиву на практике не позднее 2026 года.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
8 НОЯБРЯ 2023
20:02
2797
27 ОКТЯБРЯ 2023
21:04
2018
23 ОКТЯБРЯ 2023
21:00
3494
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
22:00
20:00
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.