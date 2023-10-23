Женщины будут работать «бесплатно» до конца года

Полтора месяца неоплачиваемого труда из-за дискриминации, которой подвергаются женщины, во всех отраслях и странах Европы. Именно поэтому в ЕС символически отмечают день, когда «мужчины уже все отработали», то есть в среднем они уже заработали ту сумму, за которую женщинам приходится «дорабатывать» до конца года.



«15 ноября этого года женщины прекращают получать зарплату за свой труд и продолжают работать бесплатно до конца 2023 года по сравнению с мужчинами», — поясняет Европейская комиссия давнюю проблему.



Средняя валовая почасовая заработная плата женщин в Европейском союзе уже давно примерно на 13% ниже, чем у мужчин. Такой гендерный разрыв в оплате труда эквивалентен разнице примерно в полтора месяца в год.



Ситуация в разных странах ЕС неодинакова, и в ряде государств в зависимости от последних данных о разрыве в оплате труда мужчин и женщин введен национальный День равной оплаты труда. Он отмечается весной как дата, когда женщины только наверстывают тот уровень оплаты труда, которого их коллеги-мужчины достигли к концу предыдущего года.



«В этом году женщинам в Чехии пришлось работать примерно на 60 дней больше, чем мужчинам, чтобы добиться одинаковой годовой зарплаты», — сообщает организация Business & Professional Women, которая освещает эту проблему на сайте EqualPayDay.cz.



По ее данным, разница существенно меняется с возрастом. Наиболее высока она в возрасте 40–44 лет, когда достигает 23%. В основном это связано с материнством и отцовством. Женщины больше времени уделяют заботе о семье в ущерб своей работе. Разрыв также зависит от уровня образования: наибольший показатель у выпускниц вузов — 24%. Самый высокий гендерный разрыв в оплате труда наблюдается в финансовом секторе, где он достигает 39%.



Одна и та же должность за одну и ту же зарплату? Посмотрим...

Как и в случае с европейскими и местными показателями, данные, полученные с помощью инструмента Platy.cz, говорят сами за себя, позволяя отслеживать заработную плату на конкретных должностях и в конкретных регионах.



Например, по данным исследования, столичные финансовые менеджеры-женщины зарабатывают на 25,3% меньше своих коллег. В целом разница в средней зарплате мужчин и женщин в Праге ниже, чем в других регионах страны, но есть одно исключение, когда женщины зарабатывают немного больше, чем мужчины на той же должности.



10 примеров







Административный работник: женщины на 7,0% меньше, чем мужчины

Финансовый аналитик: женщины на 10,0% меньше, чем мужчины

Финансовый менеджер: женщины на 25,3% меньше мужчин

Графический дизайнер: женщины на 9,0% меньше, чем мужчины

ИТ-тестировщик: женщины на 2,7% больше, чем мужчины

Менеджер по работе с ключевыми клиентами: женщины на 7,8% меньше, чем мужчины

Логист: женщины на 9,0% меньше, чем мужчины

Персональный банкир: женщины на 2,6% меньше, чем мужчины

Менеджер по ИТ-продуктам: женщины на 4,8 меньше, чем мужчины

Научный сотрудник: женщины на 16,1% меньше мужчин

Данные: месячная брутто-зарплата для отдельных позиций в Праге, Platy.cz, 2023 год



Ситуация различается не только по отраслям, но и по регионам. Например, сотрудница отдела закупок в Праге зарабатывает всего на 3% меньше, чем мужчина на той же должности. В Моравско-Силезском крае эта разница составляет уже 7,8%, в Южноморавском — 11,8%, в Среднечешском — даже 13,8%, а в Злинском крае женщина в отделе закупок зарабатывает на 14,2% меньше.



Однако почти везде, во всех регионах и во всех отраслях, верно (за редким исключением), что мужчины получают больше женщин за одну и ту же работу.



Как поясняет эксперт по трудовому праву Петра Сохорова, снизить дискриминацию женщин поможет европейская директива о прозрачности оплаты труда. Она вступила в силу в июне 2023 года, и ее основной целью является достижение гендерного равенства в оплате труда и устранение разрыва в оплате труда. Эта цель также является частью принятого в декабре 2022 года Плана действий по обеспечению гендерного равенства в оплате труда на 2023–2026 годы, одного из стратегических документов правительства Чехии.



Европейская директива устанавливает ряд правил для улучшения текущей ситуации и вводит новые обязательства для работодателей, такие как:



обязательство обеспечить работникам свободный доступ к критериям, используемым для определения вознаграждения работников, уровням вознаграждения и прогрессии оплаты труда,

обязанность предоставлять работникам информацию о среднем уровне вознаграждения в разбивке по полу,

обязанность предоставлять соискателям информацию об уровне ожидаемого вознаграждения до собеседования, т. е. в объявлении.



Работодатели будут обязаны предоставлять, в частности, информацию о гендерных разрывах в оплате труда и медианах, включая дополнительные и переменные компоненты. Работодатели с численностью более 250 сотрудников должны будут впервые предоставить эту информацию до 7 июня 2027 года и в дальнейшем ежегодно, работодатели с численностью 150-249 сотрудников — каждые 3 года с той же даты, а работодатели с численностью 100-149 сотрудников должны будут впервые выполнить это обязательство до 7 июня 2031 года.



Директива распространяется на работодателей государственного и частного секторов, а также на сотрудников, включая соискателей. Работникам не должно быть отказано в раскрытии информации о своем вознаграждении для целей соблюдения принципа равной оплаты труда.



В случае нарушения обязательств, изложенных в Директиве, работодатели должны будут выплатить штраф и компенсировать жертве дискриминации разницу в оплате или компенсацию нематериального ущерба, при этом должно применяться обратное бремя доказывания. Таким образом, эти принципы аналогичны тем, которые уже применяются в случаях нарушения запрета на дискриминацию. Чешская Республика должна реализовать Директиву на практике не позднее 2026 года.