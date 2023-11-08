Компании вынуждают сотрудников, работающих по договору, оформлять самозанятость

«К нам обратилась клиентка, которая рассказала, что агентство занятости прислало ей письмо. В нем она написала, что либо будет работать по договору только до лимита в 5 000 чешских крон, либо должна перейти на самозанятость», — описал один из таких случаев Гуле.



Согласно письму, агентство, о котором идет речь, даже советует «своим» контрактникам, как открыть самозанятость. «Для некоторых это может быть пугающим фактором. Однако в этом нет ничего страшного», — говорится в письме.



Однако, по словам Гуле, это может подвергнуть опасности уязвимых работников, поскольку позволит им получать кредиты на предпринимательскую деятельность в различных недобросовестных компаниях. Заемщики, как правило, имеют меньшую защиту, чем при получении обычных потребительских кредитов.

Опыт клиента Гуле явно не уникален. «Я долгое время работал по контракту о проведении работы. Теперь, в связи с изменениями после Нового года, компания хочет, чтобы мы перешли на самозанятость, чтобы не платить за выходные, праздники, отпуска», — поделился один из ее участников на форуме для предпринимателей и самозанятых в Facebook.



В другом посте участники делятся советами, как лучше избежать январских изменений. По их словам, контрактники, например, получат право на отпуск, работодатель должен будет заранее уведомлять их о графике работы, они получат право на доплату за работу в выходные дни или в ночное время.

При этом изменятся условия социального страхования для контрактников, например, предельные суммы выплат, но также потребуется их регистрация в Чешском управлении социального обеспечения.

«Отпускные для контрактников? Надеюсь, что нет. Каждому придется открыть самозанятость. Есть сферы, где о повышении расходов не может быть и речи», — написал один из участников форума. «Поднимите цену и устраивайте временных работников по живности», — посоветовал другой.



Помеха для женщин в декретном отпуске и студентов



По мнению Мирослава Дира из Торгово-промышленной палаты, изменения в правилах оформления договоров о выполнении работ и трудовой деятельности приведут к увеличению расходов и администрирования для работодателей. «Поэтому компании планируют сократить количество заключаемых договоров», — подтвердил он.



По его словам, работодатели будут перераспределять работу между другими сотрудниками, нанимать больше самозанятых и предлагать работникам другие договорные отношения, например, трудовые контракты.



По мнению Дира, жертвами станут в основном студенты, пожилые люди и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, которые активно используют такие соглашения.



Дагмар Кужвартова из Конфедерации промышленности и транспорта также ожидает проблем. «В основном это связано с увеличением расходов со стороны работодателя, что сильно ограничит использование соглашений», — сказала она.



Однако, по мнению министра труда и социальных дел Мариана Юречки (KDU-ČSL), государство выбрало правильный подход. Он не опасается массового перехода контрактных работников к индивидуальным предпринимателям.



«Если бы кто-то подменял стандартные трудовые отношения цепочкой из нескольких трудовых договоров, то такая ситуация уже была бы невозможна», — сказал он Právo.

По словам министра, в конечном счете, вред этому контрактнику наносит и то, что он не платит должным образом социальное страхование, поскольку в этом случае он не получит никакой пенсии. По его словам, это несправедливо и по отношению к рядовым работникам.