Самозанятые и контрактники получат право на пособие по уходу за ребенком

«В том случае, если они будут платить взносы по страхованию на случай болезни в том же размере, что и другие, представляется крайне несправедливым не предоставлять этим застрахованным лицам права на все выплаты по страхованию на случай болезни, включая выплаты по уходу», — утверждает Министерство труда и социальных дел в проекте поправок к Закону о страховании на случай болезни.



По мнению министерства, это позволит усилить социальную защиту, особенно женщин, если у них есть маленький ребенок, нуждающийся в уходе.



«Более качественная и доступная социальная защита родителей также позволит им раньше вернуться на работу после декретного отпуска или отпуска по уходу за ребенком», — добавили в министерстве.



По оценкам министерства, это может затронуть более 100 тыс. человек в год. Финансовые последствия для государственного бюджета, оцениваемые примерно в 24 млн. чешских крон, будут, по крайней мере, частично компенсированы выгодой от более раннего возвращения родителей на работу с уверенностью в получении пособий в случае болезни ребенка.



В своих расчетах авторы предложения отталкивались от периода ковида, когда число получателей пособий по уходу было временно расширено в связи с закрытием больниц и карантинами.



Чешское управление социального обеспечения будет выплачивать пособие по уходу за ребенком так называемым контрактникам и фрилансерам так же, как и наемным работникам.



Министерство финансов согласно, работодатели — нет



Министерство финансов соглашается с этим предложением, однако оно заявляет, что инициатор должен найти в своем бюджете упомянутые два десятка миллионов.



«В условиях консолидации государственных финансов важно, чтобы все меры были предусмотрены в уже утвержденных расходных рамках соответствующих разделов государственного бюджета или, в качестве альтернативы, компенсировались мерами жесткой экономии для достижения бюджетной нейтральности», — отметили в министерстве.



Работодатели, напротив, возражают. «Применение права на оплату больничного листа к работникам, работающим по договору о выполнении работ, договору о трудовой деятельности и работникам, занятым в малом бизнесе, приведет к увеличению административной нагрузки на работодателя без какой-либо компенсации этой нагрузки», — заявила Торгово-промышленная палата.



Это не единственное изменение, которое влечет за собой поправка. В частности, отменяется условие идентичности места жительства супруга в случае долгосрочного ухода, а также условие письменного согласия лечащегося лица на предоставление долгосрочного ухода.



Электронная связь между врачом, администрацией социального обеспечения и работником или его работодателем должна быть распространена и на другие выплаты по больничному листу, включая пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком.



В настоящее время поправка прошла процедуру комментариев и находится на рассмотрении. Затем она должна быть одобрена правительством и парламентом. Изменения могут вступить в силу уже в следующем году.