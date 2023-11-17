Эксперт: Люди не ценят труд, если безработица вырастет — это хорошо

В понедельник, 27 ноября, в Чехии пройдет забастовка. Причина? Ухудшение уровня жизни.

«Оправдана ли забастовка или нет — это как посмотреть. Конечно, дефицит растет быстрыми темпами. С другой стороны, я понимаю, что людям не нравится, что реальная заработная плата падает», — говорит Томаш Коларж, глава компании Linet и эксперт в области промышленности.

В сентябре промышленное производство упало на 5% в годовом исчислении, что, по мнению Коларжа, является огромной цифрой. «Может показаться, что это всего несколько процентов, но это большая цифра, и она действительно заметна в экономике предприятия», — говорит Коларж. Так могут ли компании в такой ситуации повышать зарплату, чтобы сделать сотрудников счастливее?

В частности, в компании Linet средняя прибавка составляет 6%. «Мы глобальная компания, у нас работает 2 000 человек, из которых 1 000 — за рубежом. Есть страны, Бельгия, Франция, Великобритания, где вам просто говорят, на сколько повышать зарплату. В Германии крупные профсоюзы говорят, сколько должно быть, и все. В Чехии же рынок говорит нам, что нужно делать», — говорит Коларж.

По его словам, чешская промышленность находится в странной ситуации. С одной стороны, заказы падают, а с другой стороны, безработица не растет и держится на нездоровом уровне 3,5%, что приводит к нехватке квалифицированной рабочей силы и огромному превышению спроса над предложением.

Наличие работы перестанет быть таким уж обыденным явлением

Коларж считает, что в следующем году рынок труда претерпит изменения. «В краткосрочной перспективе, я думаю, безработица вырастет до 4–5%. Это будет отчасти иметь оздоровительный эффект, потому что у меня сложилось впечатление, что многие люди не ценят работу. Мы привыкли к тому, что я могу найти работу когда угодно и где угодно», — сказал он.

По его словам, компаниям, работающим с маржой в 1%, придется перестраивать баланс и решать, кто из сотрудников им нужен в компании и кого, соответственно, придется удерживать за счет повышения заработной платы. Однако часть рабочих мест из-за этого будет сокращена.

В настоящее время Чехия переживает период, когда реальная заработная плата продолжает снижаться, то есть цены на все товары растут быстрее, чем заработная плата, и чехи фактически становятся беднее. Однако Коларж отмечает, что в последнее десятилетие доходы населения росли непропорционально и что в следующем году мы вернемся к росту.

ЧНБ рассчитывает на уровень инфляции около 3%. «А если посмотреть на длинный ряд изменений заработной платы в Чехии, то всегда наблюдался рост более чем на 3%. Такой рост реальной заработной платы просто произойдет», — сказал Коларж.

Он верит оценкам Центробанка по инфляции и на этот раз: на них наводит так называемая материальная инфляция, которая идет с опережением графика. А цены на материалы, в частности, не растут уже некоторое время. «Мы наблюдаем стабилизацию с декабря прошлого года. Она отражается на конечной продукции только с годичным опозданием. Конечно, были и другие потрясения, например война в Палестине», — добавляет Коларж.

Промышленность в следующем году

А что ожидает промышленность в следующем году? «Я не макроэкономист. Мы должны во что-то верить, но в 2019 году разве кто-нибудь мог предположить, каким будет 2020 год? Посмотрите, какие были прогнозы и что получилось на самом деле. То же самое через год или два», — говорит Коларж.

«Я думаю, что мы, безусловно, увидим некоторое восстановление потребления, но что касается промышленности, то мы должны смотреть на это с позиций сегодняшнего дня, которые не совсем оптимистичны. Наши заказы падают, немецкая промышленность, от которой во многом зависит наша экономика, испытывает трудности. Все выглядит не так оптимистично», — говорит Коларж.

Однако именно Германия объявила об огромных субсидиях для промышленности. Только в первый год она хочет компенсировать промышленным предприятиям цены на электроэнергию на сумму до 12 млрд евро.

«Если посмотреть на цену единицы энергии сегодня, то она самая дорогая в Германии», — говорит Коларж, добавляя, что ответные меры немецкого правительства, представляющие собой заметные вливания, могут оказать положительное влияние и на Чехию.

По словам Коларжа, в Чехии должен быть проведен анализ, который покажет, как наши энергозатраты соотносятся с зарубежными странами. В долгосрочной перспективе существует риск, что если мы станем неконкурентоспособными в области энергетики, то немецкие клиенты будут искать других поставщиков.