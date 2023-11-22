Количество вакансий в Чехии сокращается — где сложнее всего найти работу?

Самый высокий уровень безработицы в ноябре этого года был зафиксирован в Устецком крае, где он составил 5,4%. С другой стороны, самый низкий уровень безработицы — 2,6% — был в Злинском крае и на Высочине. «В годовом исчислении ситуация больше всего изменилась в Пардубицком крае, где доля безработных увеличилась на 0,3% по сравнению с ноябрем 2022 года», — отметили в центре занятости.



Среди районов безработица была самой высокой в Карвине, где она достигла 7%. Самая низкая доля безработных была в районе Прага-Восток, где работу искали 1,4%.



На одну вакансию в Чехии в ноябре приходилось 0,9 соискателя. Наибольшая переполненность рынка труда наблюдалась в Карвине, где на одну вакансию приходилось 9,8 соискателя. Наименьшее количество безработных по отношению к предложению рабочих мест было в Млада-Болеславе и районе Прага-Запад — 0,2 соискателя на одно рабочее место.



В число людей, зарегистрированных в центрах занятости, входят безработные, которые не могут сразу приступить к работе. Это, например, люди, проходящие курсы переподготовки, безработные женщины в декретном отпуске, заключенные или безработные, находящиеся на больничном. В ноябре в Чехии насчитывалось 239 584 так называемых свободных соискателей в возрасте от 15 до 64 лет, которые могли сразу приступить к работе.



Работодатели по-прежнему заинтересованы в людях преимущественно технических и рабочих специальностей. Квалифицированные ремесленники пользуются долгосрочным спросом. «Безработица, скорее всего, будет расти в ближайшие месяцы, так как сезонные работы сокращаются», — заявили в бюро по трудоустройству. Там добавили, что экономические и социальные изменения, а также развитие войны в Украине тоже могут повлиять на ситуацию.



После вторжения России в Украину в феврале прошлого года 343 392 украинца с временной защитой получили работу в Чехии. Однако некоторые из них уже вернулись домой или покинули свои рабочие места.