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Сколько работодатели будут доплачивать удаленному работнику за электричество, тепло и воду

Анастасия Князева
12 декабря 2023
16:01
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Было предложено, чтобы людям, работающим на дому, работодатели с января выплачивали компенсацию в размере 4,5 крон за час работы. Единовременная сумма учитывает расходы на газ, электричество, тепло, воду и отходы. Проект постановления о единовременной компенсации подготовило Министерство труда. Правила предоставления единовременного пособия сотрудникам при удаленной работе регулируются поправками, внесенными в Трудовой кодекс в этом году.
«Единовременная выплата — это один из способов компенсации затрат работника при дистанционной работе... Общая сумма основана на данных о потреблении одного взрослого человека в среднем домохозяйстве в Чешской Республике в течение 1 часа», — говорится в документах к постановлению.
 
Согласно измененному кодексу, компенсация включает в себя подтвержденные расходы, связанные с дистанционной работой, и единовременную сумму. Работодатель предоставляет ее за электричество, тепло и воду за каждый час работы, если работник дал письменное согласие или если это предусмотрено регламентом компании. Единовременная сумма может быть выплачена и так называемым контрактникам, если они согласны на это. Однако руководство и работник могут заранее и в письменной форме договориться о том, что компенсация расходов за надомную работу не выплачивается.
 
Единая ставка устанавливается постановлением Министерства труда. Она основана на данных Статистического управления о потреблении домашних хозяйств и прожиточном минимуме. Учитывается потребление газа, электроэнергии, горячей воды и вывоз мусора. Коэффициенты используются для расчета суммы на одного взрослого в среднем домохозяйстве, работающего в час. Единая ставка применяется на календарный год. В исключительных случаях она будет корректироваться, если базовые значения увеличатся или уменьшатся не менее чем на 20%.
 
Согласно предложению, единая ставка составит 4,5 кроны. Если работник пять дней в месяц работает на дому по восемь часов, то единовременная сумма составит 180 крон. При десятидневной работе — 360 крон. Работодатели также могут направить работникам более высокую компенсацию. Однако это не относится к государству, местным органам власти, их организациям, государственным и общественным школам.
 
Работник получает единовременную сумму за месяц не позднее следующего месяца. Министерства, их организации, местные органы власти и другие учреждения должны покрывать расходы из выделенных им бюджетов. По мнению Министерства труда, декрет о единовременных выплатах не окажет негативного влияния на предпринимателей. В министерстве не уточнили, сколько власти и компании смогут платить сотрудникам, указанным в документах. Другие министерства, муниципальные организации, регионы и профсоюзы не высказали никаких оговорок или замечаний по поводу предложенного декрета.
Чехия работа

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