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Чешские компании хотят нанимать людей, но оптимизм руководителей ослабевает

Новости 420on
13 декабря 2023
11:00
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Уровень безработицы в Чехии уже давно самый низкий в Европейском союзе. При этом в стране наблюдается значительный избыток вакансий и нехватка квалифицированных работников, особенно в некоторых отраслях. В наступающем году работодатели хотят нанимать новых сотрудников, а не увольнять их. В целом, однако, оптимизма среди предприятий меньше.
«Планов компаний по найму персонала на данный момент больше, чем год назад, но в то же время количество компаний, планирующих увольнения, увеличилось по сравнению с предыдущим кварталом», — говорит Ярослава Резлерова, директор ManpowerGroup ČR.
 
«Наибольший оптимизм наблюдается в секторе финансов, страхования и недвижимости, а также в сфере информационных технологий. Наибольший пессимизм мы наблюдаем в государственном секторе и в промышленности», — отметила она.
 
Из 525 опрошенных работодателей 27% точно планируют нанимать сотрудников после Нового года, а 22% намерены увольнять. Остальные придерживаются своих нынешних позиций.
 
Строительные компании, например, сохраняют численность основного персонала, несмотря на сокращение объемов строительства, показал анализ, проведенный CEEC Research.
 
«Компании в целом, похоже, делают ставку на снижение инфляции и прогнозы восстановления экономики в следующем году. После этого могут возникнуть трудности со своевременным заполнением вакансий на должном уровне. Тем не менее количество вакансий сократилось примерно на десятую часть по сравнению с прошлым годом», — говорит Мартин Янский, директор Randstad ČR.
 
Наиболее востребованы технические специалисты и ремесленники

 В то же время постоянная нехватка людей с необходимыми компаниям навыками подтверждается во всем мире. Больше всего с этим сталкиваются крупнейшие компании со штатом более 5 000 человек: 67% из них сообщают, что не могут найти подходящих кандидатов в долгосрочной перспективе.
 
Больше всего компаниям не хватает работников с техническими навыками, навыками работы с информацией и данными, за ними следуют сотрудники с производственными навыками. Традиционно ощущается нехватка ремесленников.
 
«Население стареет, и на пенсию выходит больше людей, чем выпускается из школы. Экономически активное население и количество работников в Чешской Республике сокращается, но спрос на работников растет. В то же время за рубежом становится все труднее найти работников, особенно на ремесленные должности», — резюмировала Резлерова.
 
По ее словам, также растет расхождение между представлениями работников и работодателей о том, как должен быть организован и оплачиваться труд.
работа безработица Чехия бизнес

Комментарии:
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Dz 13 декабря 2023 11:51
Дайте ремесленникам нормальную зарплату и тогда увидите что не какого дефицита нет, это тяжёлая работа, смысл ей заниматься если на многих более лёгких работах платят столько же.
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