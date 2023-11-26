ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM
Чешские компании хотят нанимать людей, но оптимизм руководителей ослабевает
13 декабря 2023
11:00
954
Уровень безработицы в Чехии уже давно самый низкий в Европейском союзе. При этом в стране наблюдается значительный избыток вакансий и нехватка квалифицированных работников, особенно в некоторых отраслях. В наступающем году работодатели хотят нанимать новых сотрудников, а не увольнять их. В целом, однако, оптимизма среди предприятий меньше.
«Планов компаний по найму персонала на данный момент больше, чем год назад, но в то же время количество компаний, планирующих увольнения, увеличилось по сравнению с предыдущим кварталом», — говорит Ярослава Резлерова, директор ManpowerGroup ČR.
«Наибольший оптимизм наблюдается в секторе финансов, страхования и недвижимости, а также в сфере информационных технологий. Наибольший пессимизм мы наблюдаем в государственном секторе и в промышленности», — отметила она.
Из 525 опрошенных работодателей 27% точно планируют нанимать сотрудников после Нового года, а 22% намерены увольнять. Остальные придерживаются своих нынешних позиций.
Строительные компании, например, сохраняют численность основного персонала, несмотря на сокращение объемов строительства, показал анализ, проведенный CEEC Research.
«Компании в целом, похоже, делают ставку на снижение инфляции и прогнозы восстановления экономики в следующем году. После этого могут возникнуть трудности со своевременным заполнением вакансий на должном уровне. Тем не менее количество вакансий сократилось примерно на десятую часть по сравнению с прошлым годом», — говорит Мартин Янский, директор Randstad ČR.
Наиболее востребованы технические специалисты и ремесленники
В то же время постоянная нехватка людей с необходимыми компаниям навыками подтверждается во всем мире. Больше всего с этим сталкиваются крупнейшие компании со штатом более 5 000 человек: 67% из них сообщают, что не могут найти подходящих кандидатов в долгосрочной перспективе.
Больше всего компаниям не хватает работников с техническими навыками, навыками работы с информацией и данными, за ними следуют сотрудники с производственными навыками. Традиционно ощущается нехватка ремесленников.
«Население стареет, и на пенсию выходит больше людей, чем выпускается из школы. Экономически активное население и количество работников в Чешской Республике сокращается, но спрос на работников растет. В то же время за рубежом становится все труднее найти работников, особенно на ремесленные должности», — резюмировала Резлерова.
По ее словам, также растет расхождение между представлениями работников и работодателей о том, как должен быть организован и оплачиваться труд.
Комментарии:
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15 ДЕКАБРЯ 2023
20:00
1192
12 ДЕКАБРЯ 2023
16:01
829
8 ДЕКАБРЯ 2023
12:00
3182
26 НОЯБРЯ 2023
16:30
6531
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
17:30
13:30
11:30
ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM