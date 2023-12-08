Конец шварц-системы среди курьеров? Курьеры из Wolt и Rohlík получат возможность перейти на полноценный контракт

Новости в основном адресованы сотрудникам таких компаний, как Uber, Wolt, Bolt, Deliveroo и подобных. В Чехии, например, это курьеры компании Rohlik. Изменение может существенно повлиять на бизнес этих предприятий, так как многие люди работают на них по так называемой шварц-системе.



Представители Европарламента, Еврокомиссии и председательствующей в ЕС Испании договорились в прошлую среду о регулировании условий работы онлайн-платформ. В предлагаемой директиве ЕС перечислены пять показателей, по которым можно определить, является ли человек, работающий как самозанятое лицо, на самом деле наемным работником и имеет ли он право подать заявку на получение статуса наемного работника. Для этого будет достаточно двух из пяти пунктов. Например, это посещение одного и того же места работы, регламентированный рабочий день, ношение униформы компании или регулярная ежемесячная зарплата. Таким образом, новое правило не делает нынешних самозанятых работников наемными сотрудниками автоматически и в обязательном порядке.



Оно лишь облегчает курьерам и другим работникам возможность стать таковыми. «Главное, чтобы люди и дальше могли свободно решать, когда и как им работать, и в то же время получали справедливое вознаграждение и хорошую социальную защиту», — говорит представитель компании Wolt Яна Ярошова. В ходе опроса, проведенного среди курьеров компании в марте этого года, восемь из десяти респондентов согласились с тем, что грядущая европейская директива не потребует от них изменения статуса самозанятых. Согласно результатам опроса, двое из трех курьеров заявили, что свобода, связанная с работой в качестве самозанятых, для них важнее, чем безопасность, связанная с постоянной работой на полный рабочий день.



«Сегодня уже не так однозначно, что работа по найму предпочтительнее. Для некоторых людей гибкость более ценна, даже ценой потери некоторых преимуществ», — объясняет Петр Гурка, эксперт по трудовому праву. Согласно новым правилам, и человек, и компания смогут подать заявление о переводе в статус работника с гарантиями и льготами, такими как оплачиваемый отпуск.



Если компания откажет в просьбе о переводе в статус работника, на стороне заявителя будут трудовая инспекция и другие органы власти. Он также сможет обратиться в суд. Согласованные правила еще должны быть официально утверждены государствами ЕС и депутатами Европарламента в январе или феврале. Неясно, как к голосованию отнесется Чешская Республика. Во время предыдущих переговоров она поддерживала более мягкое регулирование условий труда. Но компромисс, о котором сейчас ведутся переговоры, в большей степени направлен на защиту прав трудящихся. После ожидаемого утверждения директивы ЕС у отдельных стран будет два года на то, чтобы включить новые правила в свое законодательство. Таким образом, новый закон может вступить в силу в Чехии не в 2024 году, а значительно позже.



В прошлом у правительства уже было несколько проблем, связанных с тем, что оно не успело перенести европейские изменения в национальное законодательство в течение двух лет, и Европейская комиссия пригрозила ему санкциями. Предложив два года назад правила для работников платформ, Еврокомиссия отреагировала на спрос на местах, говорится в ее заявлении. По имеющимся данным, около 5,5 млн курьеров и других людей в странах ЕС подвергаются эксплуатации: они работают как самозанятые, чтобы их компании могли экономить на социальных и других страховых взносах.