В каких отраслях могли бы повысить зарплату в 2024 году, в отличие от других компаний

«Смелая категория предприятий, которые в прошлом году прибавили более 10%, почти исчезла из прогнозов на следующий год», — сказала Моника Маречкова из RSM. По ее словам, наибольшие шансы на благоприятный корпоративный климат имеют работники и работодатели в автомобильной промышленности, транспорте и логистике, фармацевтике и здравоохранении и строительстве. Почти половина компаний в этих секторах планирует более чем пятипроцентное увеличение вознаграждения сотрудников.



По данным опроса, многие компании объясняют сотрудникам сложность зарплатной политики, ссылаясь на экономию государства и положение компании. Сотрудники продолжают ожидать повышения заработной платы в соответствии с инфляцией. Поэтому в каждой десятой компании ожидают, что из компании уйдут люди, недовольные зарплатными возможностями компании.



В этом году 66% работодателей повысили зарплату сотрудникам, даже в тех случаях, когда компания не могла покрыть расходы за счет своих доходов. У 45% работодателей сотрудники могут рассчитывать на рождественскую премию или 13-ю зарплату. Для некоторых сотрудников это обычная переменная составляющая зарплаты, которая может зависеть от экономических показателей компании, результатов работы конкретного человека или является стандартным бонусом по итогам года. В других случаях это способ работодателя компенсировать более низкое повышение зарплаты в этом году.



С наступлением нового года, согласно опросу, компании не хотят и не могут использовать свои сбережения. Правила пакета консолидации также не позволяют им предлагать популярные ранее варианты нефинансовых бонусов, таких как культурные или оздоровительные пособия, которые с января будут облагаться более строгим налогом. Поэтому переговоры о деньгах часто становятся проблемой для менеджеров по персоналу, говорит Маречкова. Им придется объяснять, почему компания не может повысить зарплату настолько, насколько этого ожидают некоторые сотрудники, добавляет она.



Глобальная консалтинговая сеть RSM ориентирована в основном на компании среднего размера. Это шестая по величине консалтинговая компания в мире. RSM работает с 830 офисами в 120 странах.