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С нового года сотрудники в Чехии, работающие по контракту, получат право на отпуск

Новости 420on
2 января 2024
18:30
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Еще одно изменение в Трудовом кодексе вступит в силу в январе. Оно коснется так называемых контрактников, то есть тех, кто работает на основании договора о выполнении работ (DPP) или трудового договора (DPČ). Теперь они смогут подать заявление на отпуск. Работодатели также должны подготовиться к изменениям, не в последнюю очередь из-за пакета мер жесткой экономии.
Министерство труда и социальных дел внесло изменения в Трудовой кодекс. По словам Даны Ручковой, директора отдела законодательства, главная цель заключается в том, чтобы обеспечить контрактным работникам такие же условия, как и наемным. 

 «Работник, который состоит в так называемых трудовых отношениях по совместительству, имеет право на отпуск автоматически», — говорит Ручкова.
 
Однако не каждый работник, работающий по контракту, будет иметь право на отпуск; он должен соответствовать двум условиям одновременно. Он должен работать на работодателя непрерывно не менее четырех недель в течение года и обязан отработать не менее 80 часов.
 
«Право на отпуск будет рассчитываться в часах, как мы уже давно привыкли, даже для работников, заключивших трудовой договор, — объясняет Ручкова.
 
Работодатель должен будет учитывать несколько обстоятельств при расчете отпуска для контрактников. Одно из них — сколько недель отпуска он предоставляет своим сотрудникам.
 
«Если человек, работающий по трудовому договору, отработал максимальное количество часов, он будет иметь право на 24 часа отпуска, если отпуск работодателя составляет 4 недели. Если же отпуск составляет пять недель, то он имеет право на 29 часов», — говорит Дана Ручкова.
 
С октября, в связи с изменениями в Трудовом кодексе, работодатели должны, например, заранее планировать рабочее время. Кроме того, контрактные работники теперь имеют право на дополнительную оплату работы в выходные или праздничные дни. Однако из-за этих изменений есть риск, что некоторые работодатели не будут выплачивать по договорам.
 
«Главным преимуществом трудовых договоров как для работодателей, так и для подрядчиков была их простота, оперативность и минимальные побочные расходы, но ситуация меняется», — предупреждает Мирослав Диро, пресс-секретарь Торговой палаты.
 
Для компаний это не единственное изменение, которое им придется учитывать в наступившем году. Согласно пакету консолидации, с июля они должны сообщать обо всех трудовых договорах в Чешское управление социального обеспечения. Изменится и расчет страховых взносов.
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