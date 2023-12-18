С нового года сотрудники в Чехии, работающие по контракту, получат право на отпуск

Министерство труда и социальных дел внесло изменения в Трудовой кодекс. По словам Даны Ручковой, директора отдела законодательства, главная цель заключается в том, чтобы обеспечить контрактным работникам такие же условия, как и наемным.



«Работник, который состоит в так называемых трудовых отношениях по совместительству, имеет право на отпуск автоматически», — говорит Ручкова.

Однако не каждый работник, работающий по контракту, будет иметь право на отпуск; он должен соответствовать двум условиям одновременно. Он должен работать на работодателя непрерывно не менее четырех недель в течение года и обязан отработать не менее 80 часов.

«Право на отпуск будет рассчитываться в часах, как мы уже давно привыкли, даже для работников, заключивших трудовой договор, — объясняет Ручкова.

Работодатель должен будет учитывать несколько обстоятельств при расчете отпуска для контрактников. Одно из них — сколько недель отпуска он предоставляет своим сотрудникам.

«Если человек, работающий по трудовому договору, отработал максимальное количество часов, он будет иметь право на 24 часа отпуска, если отпуск работодателя составляет 4 недели. Если же отпуск составляет пять недель, то он имеет право на 29 часов», — говорит Дана Ручкова.

С октября, в связи с изменениями в Трудовом кодексе, работодатели должны, например, заранее планировать рабочее время. Кроме того, контрактные работники теперь имеют право на дополнительную оплату работы в выходные или праздничные дни. Однако из-за этих изменений есть риск, что некоторые работодатели не будут выплачивать по договорам.

«Главным преимуществом трудовых договоров как для работодателей, так и для подрядчиков была их простота, оперативность и минимальные побочные расходы, но ситуация меняется», — предупреждает Мирослав Диро, пресс-секретарь Торговой палаты.

Для компаний это не единственное изменение, которое им придется учитывать в наступившем году. Согласно пакету консолидации, с июля они должны сообщать обо всех трудовых договорах в Чешское управление социального обеспечения. Изменится и расчет страховых взносов.