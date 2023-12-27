Безработица в Чехии растет: впервые за долгое время соискателей больше, чем вакансий

Уровень безработицы остался на том же уровне, что и в декабре прошлого года, согласно данным, опубликованным Бюро труда во вторник. Тогда без работы оставались 271 803 человека, а вакансий было 288 647.

Управление предупреждало о росте безработицы в конце года. С наступлением зимы сезонные работы, особенно в сельском хозяйстве и строительстве, постепенно заканчиваются, и люди, чьи срочные контракты и договоры закончились, или, например, торговцы, временно приостановившие свою деятельность, регистрируются в большем количестве.

Работодатели по-прежнему заинтересованы в работниках преимущественно технических и рабочих специальностей. Квалифицированные ремесленники пользуются долгосрочным спросом. Примерно на три четверти вакансий работодатели ищут кандидатов с начальным или более низким образованием, а две трети вакансий подходят для иностранцев.

Чаще всего безработными становятся люди с низкой квалификацией, особенно подмастерья без диплома о среднем образовании и с начальным образованием. Средний возраст безработных в декабре составил 42,8 года.

Самый высокий уровень безработицы в декабре был в регионе Усти-над-Лабем — 5,7%. В Праге же уровень безработицы составил 2,8%, что является самым низким показателем в Чешской Республике.

Уровень безработицы остается практически неизменным уже почти год

«Несмотря на низкие показатели чешской экономики, вызванные спадом во многих секторах рынка труда, ситуация принципиально не изменилась. Рост безработицы в декабре носил сезонный характер, и можно даже сказать, что скорректированный уровень безработицы остается практически неизменным уже почти год», — прокомментировал декабрьские данные Петр Дуфек, экономист Banka Creditas.

По словам аналитика Citfin Томаша Вольфа, негативная реальность на чешском рынке труда сохраняется. «Низкая доля людей без работы означает для компаний проблемы с поиском новых работников и, как следствие, не приносит ничего хорошего работникам в долгосрочной перспективе. Они остаются на своих местах без возможности роста из-за опасений по поводу своих будущих доходов», — сказал он.

По его словам, в январе статистика по безработице покажет такой же незначительный рост, но после этого она начнет снижаться. «Правда в том, что внутренние показатели традиционно настолько низкие, что даже если они поднимутся до 4%, мы будем говорить о низкой безработице», — добавил он.