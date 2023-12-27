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Безработица в Чехии растет: впервые за долгое время соискателей больше, чем вакансий
9 января 2024
22:00
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Уровень безработицы в Чехии в декабре прошлого года вырос с 3,5% до 3,7% в ноябре. Число ищущих работу увеличилось на 16 000 человек, до 279 227, в то время как количество вакансий снизилось на 7 000, до 271 789. Это первый случай с января прошлого года, когда зарегистрированных соискателей больше, чем вакансий.
Уровень безработицы остался на том же уровне, что и в декабре прошлого года, согласно данным, опубликованным Бюро труда во вторник. Тогда без работы оставались 271 803 человека, а вакансий было 288 647.
Управление предупреждало о росте безработицы в конце года. С наступлением зимы сезонные работы, особенно в сельском хозяйстве и строительстве, постепенно заканчиваются, и люди, чьи срочные контракты и договоры закончились, или, например, торговцы, временно приостановившие свою деятельность, регистрируются в большем количестве.
Работодатели по-прежнему заинтересованы в работниках преимущественно технических и рабочих специальностей. Квалифицированные ремесленники пользуются долгосрочным спросом. Примерно на три четверти вакансий работодатели ищут кандидатов с начальным или более низким образованием, а две трети вакансий подходят для иностранцев.
Чаще всего безработными становятся люди с низкой квалификацией, особенно подмастерья без диплома о среднем образовании и с начальным образованием. Средний возраст безработных в декабре составил 42,8 года.
Самый высокий уровень безработицы в декабре был в регионе Усти-над-Лабем — 5,7%. В Праге же уровень безработицы составил 2,8%, что является самым низким показателем в Чешской Республике.
Уровень безработицы остается практически неизменным уже почти год
«Несмотря на низкие показатели чешской экономики, вызванные спадом во многих секторах рынка труда, ситуация принципиально не изменилась. Рост безработицы в декабре носил сезонный характер, и можно даже сказать, что скорректированный уровень безработицы остается практически неизменным уже почти год», — прокомментировал декабрьские данные Петр Дуфек, экономист Banka Creditas.
По словам аналитика Citfin Томаша Вольфа, негативная реальность на чешском рынке труда сохраняется. «Низкая доля людей без работы означает для компаний проблемы с поиском новых работников и, как следствие, не приносит ничего хорошего работникам в долгосрочной перспективе. Они остаются на своих местах без возможности роста из-за опасений по поводу своих будущих доходов», — сказал он.
По его словам, в январе статистика по безработице покажет такой же незначительный рост, но после этого она начнет снижаться. «Правда в том, что внутренние показатели традиционно настолько низкие, что даже если они поднимутся до 4%, мы будем говорить о низкой безработице», — добавил он.
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- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
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