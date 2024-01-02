Из огня да в полымя. Эксперт рассказывает о том, как изменился чешский рынок труда

«Рынок труда немного меняется, до недавнего времени мы говорили, что рынок труда перегрет, сейчас я бы сказал, что он замер. И вопрос в том, как долго он будет находиться в таком состоянии», — говорит Мартин Янский, генеральный директор Randstad, в интервью SZ Byznys.

По его словам, пока у компаний нет заказов, они не отпускают сотрудников и в то же время не нанимают слишком много. «Кроме того, сотрудники сейчас не так склонны менять работу, поэтому я бы сказал, что ситуация сейчас — это ожидание», — добавляет он.

– Профсоюзы вступили в переговоры в конце 2023 года с четкой целью — повышение зарплаты на 10%. Вырастет ли зарплата на десятую часть в этом году?

– В некоторых местах — да, но точно не в среднем. Наш опрос показывает, что около половины компаний повысят зарплату на 5–10%. Еще 45% фирм добавят от 1 до 5%. Средний показатель может составить около 6% или 7%.

– Где будет больше всего повышений?

– Чаще всего компании будут прибавлять в тех секторах, где дела идут действительно хорошо: либо связанных каким-то образом с финансами, то есть с финансовым сектором, страхованием, банковским делом, либо с энергетикой или газом.

– А где, напротив, они не будут прибавлять, или где зарплата будет расти медленнее всего?

– Я бы не сказал, что это можно определить по секторам, но, безусловно, есть ряд компаний, которые либо экономически слабы, либо испытывают снижение спроса. Это, например, компании автомобильной промышленности, которые в значительной степени зависят от немецкого рынка. Они будут очень осторожны.

– Каким будет этот год для сотрудников?

– Еще недавно мы говорили, что рынок труда перегрет, а теперь я бы сказал, что он замер. И вопрос в том, как долго он будет находиться в таком состоянии. Я имею в виду, что многие компании сейчас не увольняют сотрудников, даже несмотря на недостаточный спрос, потому что опасаются, что, когда спрос вырастет, вернуть уволенных будет очень сложно. В то же время компании также не нанимают много сотрудников.

Кроме того, сотрудники сейчас не очень склонны менять работу, поэтому я бы сказал, что ситуация в некотором роде выжидательная. Все ждут, как пройдет первый квартал, как будет развиваться экономика и корпоративный спрос. Я ожидаю, что более значительное восстановление рынка произойдет во второй половине. Это будет зависеть от того, как будет развиваться экономика.

– То есть сотрудники больше не угрожают уволиться, чтобы получить повышение, и начинают беспокоиться о потере работы?

– Мы наблюдали это в четвертом квартале прошлого года, и такая ситуация сохранится. Сотрудники стали больше опасаться менять работу. Есть некоторые изменения в поведении, но я не думаю, что они будут долгосрочными.

– Данные за декабрь показывают, что в настоящее время соискателей даже больше, чем вакансий...

– Так было и в прошлом году, но всего на несколько тысяч, так что я бы не сказал, что это значительное изменение. Кроме того, сейчас компании не обязаны сообщать в центр занятости обо всех своих вакансиях, так что эта статистика может быть весьма недостоверной. Но разница невелика.

– Грядут ли в этом году массовые увольнения?

– Я так не думаю. Это могут быть отдельные случаи, но посмотрите, например, на Liberty в Остраве. У них экономические проблемы, они не могут продолжать работу, но при этом до последней минуты пытаются удержать сотрудников. Конечно, в этом регионе есть и социальный аспект, но компании знают, что наем сотрудников, особенно после того, как они сократили их, — дело дорогое. Это будут единичные случаи.

– С другой стороны, хороших новостей пока не поступает. Как долго компании смогут продолжать в том же духе?

– Как я уже сказал, первая половина года будет очень осторожной. Возможно, будет небольшой рост безработицы, может быть, на десятые доли процента, но это точно не будет резкий рост. Я думаю, что компании подождут полгода, и, возможно, в течение года наша экономика начнет работать лучше. Компании пытаются увидеть свет в конце тоннеля.

– Как все это отразится на тех, кто только начинает искать работу, например, выпускниках?

– Преимущество выпускников в том, что они относительно востребованы. Они нужны компаниям. Конечно, иногда мы сталкиваемся с тем, что они предъявляют непомерные требования, будь то зарплата или другие льготы. Но выпускники — это горячий товар, поэтому они по-прежнему хорошо себя чувствуют. Но и здесь приходится больше торговаться. Сегодня компании ведут более активные переговоры о том, что они могут себе позволить и что они в итоге предложат людям, а затем это просто вопрос спроса и предложения.

– Эти переговоры сложнее, чем в прошлом?

– Безусловно. Компаниям приходится экономить, и они действительно перебирают каждую копейку, даже если речь идет о расходах на заработную плату.

– Так разве стартовая зарплата выпускников не ниже?

– Нет. Возможно, она не растет из года в год так быстро, как в прошлом, но стартовая зарплата, как и средняя номинальная, а не реальная (за вычетом инфляции, прим. ред.), не ниже, чем в предыдущем году.

– В какой университет поступать, что изучать, чтобы начать с самой высокой стартовой зарплаты и быть уверенным, что зарплата будет расти?

– Однозначно технические предметы, будь то IT, инженерия, машиностроение, все, что связано с технологиями, с квалификацией, связанной с технологиями в этой области. Это определенно хорошая ставка. Это зависит от типа компании, местоположения, конкретной позиции и конкретного опыта кандидата, но стартовая зарплата для технически грамотных кандидатов составляет от 30 000 до 50 000 крон.

– А чему не стоит учиться? Где рынок уже перегрет?

– Я бы не хотел никого отпугивать. Я думаю, что, особенно когда речь идет о высшем образовании, большинство специальностей имеют хорошее применение, но в целом я бы сказал, что меньше спрос на людей, которые имеют более общее образование, например бизнес, экономика, не очень специфическое и технически ориентированное.