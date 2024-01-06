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Какие дальнейшие изменения в страховых взносах ждут контрактных работников

Анастасия Князева
12 января 2024
14:30
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Если человек одновременно работает по нескольким договорам, то, согласно законодательству, которое вступит в силу в июле, страховые взносы должны уплачиваться с минимального дохода в размере сорока процентов от средней заработной платы. Сейчас это 17 500 чешских крон в месяц. Таким образом, работодатели не смогли бы до последнего момента знать, сколько и как они будут платить, потому что у них нет информации о доходах в других компаниях. На самом деле, доход работника по договору может меняться из месяца в месяц при наличии нескольких договоров.
Но скоро ситуация может измениться. Работодателям не придется ждать доходов от других компаний. "Больше не нужно будет ничего суммировать, а потом оценивать. Каждый договор будет рассматриваться отдельно", - сказал секретарь Торговой палаты Ладислав Минчич в интервью изданию Hospodářské noviny.

Компания, которая первой сообщит в Чешское управление социального обеспечения о заключении договора с подрядчиком, будет платить страховой взнос только в том случае, если ее сумма превысит 10 000 чешских крон. По всем остальным договорам предел неуплаты взносов будет гораздо ниже, он может составлять единицы тысяч.

По данным издания Hospodářské noviny, новое предложение разрабатывается в рабочей группе, в которую входят представители министерств, парламента и бизнеса, и пока не является окончательным.
экономика Чехия индивидуальный предприниматель

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