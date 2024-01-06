Какие дальнейшие изменения в страховых взносах ждут контрактных работников

Но скоро ситуация может измениться. Работодателям не придется ждать доходов от других компаний. "Больше не нужно будет ничего суммировать, а потом оценивать. Каждый договор будет рассматриваться отдельно", - сказал секретарь Торговой палаты Ладислав Минчич в интервью изданию Hospodářské noviny.



Компания, которая первой сообщит в Чешское управление социального обеспечения о заключении договора с подрядчиком, будет платить страховой взнос только в том случае, если ее сумма превысит 10 000 чешских крон. По всем остальным договорам предел неуплаты взносов будет гораздо ниже, он может составлять единицы тысяч.



По данным издания Hospodářské noviny, новое предложение разрабатывается в рабочей группе, в которую входят представители министерств, парламента и бизнеса, и пока не является окончательным.